А вы как платите?

Российские власти все чаще вбрасывают в общественный дискурс тему введения ограничений на расчет наличными, а значит, решение принято и после выборов президента в 2018 году его оформят юридически.

Вот, например, что сказал об этом в своей любимой византийской манере пресс-секретарь президента Песков: «Движение, конечно же, в ту сторону какое-то так или иначе будет». При этом растет количество россиян, использующих для оплаты покупок смартфоны и бесконтактные карты, медленно, но верно растет, а банковское сообщество уверяет, что к 2020 году все платежные терминалы в России будут поддерживать бесконтактные платежи.

В связи со всеми этими новостями «ПН» решил выяснить, как оплачивают покупки наши постоянные читатели.

Григорий ЛЕВАНОВ, директор ООО Юридическое агентство «Альвес»:

– Я человек старой закалки, поэтому, конечно, старюсь держать в кармане преимущественно наличные. Хотя и «пластик» использую тоже, где-то в пропорции 50 на 50. Как бы там ни было, тотальные безналичные платежи в будущем, думаю, неизбежны. Если потребуется, перейду на них полностью.

Александр ВОРОЖЕЙКИН, директор ЖСК «Мое жилище»:

– Я пытаюсь вообще не платить, но не очень получается… Шучу! Если серьезно, постепенно приучаю себя к использованию карточек, особенно удобно проводить бытовые платежи – коммунальные, интернет. Экономия времени и никаких очередей.

Светлана ШАМШИНА, управляющий банка «АВАНГАРД» в Тольятти:

– У меня минимум наличных денег в кошельке. Давно пользуюсь пластиковыми картами.

Алексей ЧАБАН, генеральный директор ООО «Строительная компания «Синте Груп»:

– С помощью смартфонов у нас расплачиваются достаточно давно, я пробовал, мне эта функция нравится. В повседневной жизни предпочитаю карты, но не везде ими можно рассчитаться, поэтому какую-то наличность при себе все-таки держу. В профессиональной деятельности использую только безналичные операции, не вижу в этом никакой проблемы.

Андрей ДРОБОТОВ, заместитель председателя правления АО «Тольяттихимбанк»:

– Давно и успешно использую карты, потому что это просто, удобно и безопасно. Причем у меня несколько карт: одна для повседневных транзакций, вторая для поездок в отпуск, третья для интернет-платежей. Причем карты – это уже вчерашний день, а день сегодняшний – это бесконтактная оплата смартфоном. Само собой, у меня зачастую минимум наличных денег в портмоне. Ну и как работник банковской сферы я, конечно же, призываю всех переходить на оплату картами.