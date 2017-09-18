А вы в криптовалюте сколько держите?

ЗАВОЛКОВСКИЙ, КОНДАКОВ, ДРОБОТОВ и ОВЧИННИКОВ о биткоинах и блокчейне.

В последние несколько месяцев криптовалюта вызвала настоящую золотую лихорадку в обществе и ее курс сильно вырос. Эта ситуация, видимо, вызвала беспокойство у участников традиционного финансового рынка, и они начали активные словесные интервенции. Так, на прошлой неделе главный исполнительный директор банка JP Morgan Джейми Даймон заявил, что уволит любого из своих сотрудников, который торгует биткоинами, «потому что это глупость». Следом за ним выступила глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина: «Многие видят в этом возможность легкого и необременительного повышения благосостояния, но здесь есть риски». «ПН» просто не мог упустить момент, чтобы задать своим читателям неприличный вопрос.

Михаил ЗАВОЛКОВСКИЙ , руководитель ДО Тольяттинский ПАО Банк «Зенит»:

– Нисколько не держу, но информацию отслеживаю. Это достаточно рискованный продукт с высокой волатильностью, она выше, чем на других рынках. Скачки доходят до 30% в ту или иную сторону. Плюс криптовалюта все еще находится в так называемой «серой зоне» из-за неопределенности ее правового статуса. И она не является денежной единицей. У меня есть знакомые, которые держат в ней часть средств. Если очень вложиться в крипту, я бы порекомендовал инвестировать не более 10% от свободных средств.

Александр КОНДАКОВ , директор коммуникационной компании «Другой Телеком»:

– На текущий момент нисколько, как раз присматриваюсь. Это очень интересное направление, причем даже не сама криптовалюта, а блокчейн в целом. Особенно в связи с тем, что многие государства пытаются взаимодействовать с этим явлением и регулировать данный процесс. На проводимых сейчас ICO можно уже неплохо заработать. И в перспективе этот рынок, конечно, будет расти.

Андрей ДРОБОТОВ , заместитель председателя правления АО «Тольяттихимбанк»:

– Я все про это знаю, начиная от технологии и заканчивая ситуацией на рынке криптовалют, но во многом все это похоже на эпоху, когда надувался пузырь доткома. Будущее у данной технологии определенно есть, есть будущее и у самих криптовалют. Однако время домашнего майнинга давным-давно прошло, потому что сейчас на этом рынке зарабатывают исключительно крупные игроки. А вот вкладывать реальные деньги в криптовалюты я бы сейчас не советовал – слишком высоки риски.

Иван ОВЧИННИКОВ , бэкэнд-разработчик «Яндекс»:

– У меня есть ровно один биткоин. Пару лет назад мутные ребята из Питера попросили сделать для них один проект, а в качестве оплаты рассчитались четырьмя биткоинами. Три из них я обналичил, а один так и остался. За прошедшее время он вырос, кажется, раз в шесть или семь, до $3,5 тыс. Наверное, не буду ждать конца лихорадки и выведу его в доллары.