А вы за ценами на бензин следите?

СУХАРЕВ, СОКОЛОВА, ДРОБОТОВ и НЕКРАСОВ о бензине.

За последние две недели мировые цены на нефть снизились на 10%. Российские нефтяные компании этот процесс, кажется, не замечают – у нас снова растут цены на бензин. По данным Росстата, за майские праздники литр 95-го в среднем стал дороже на 0,3%. В связи с этим в федеральных СМИ активно обсуждался свежий доклад экспертов Deutsche Bank по розничным ценам на бензин в разных странах мира. Удивительное рядом: стоимость топлива в России теперь выше, чем в США. «ПН», как и всегда в таких случаях, решил обратиться к своим авторитетным читателям с важным вопросом.

Максим СУХАРЕВ , директор независимой автоэкспертизы «Центральная»:

– Нет, не слежу, так как езжу на автомобиле не так уж часто и далеко, и доходы позволяют не обращать внимания на эти траты. Тем не менее за державу, конечно, обидно. Разница в доходах у среднего американца и россиянина колоссальная, а за бензин наши сограждане должны платить больше. Удивительное терпение у нашего народа.

Татьяна СОКОЛОВА , директор центра информационной политики и медиакоммуникаций ТГУ:

– За ценами на бензин не слежу, но знаю, что они растут. Не слежу потому, что ездить все равно надо и бензин все равно будешь заливать. Я стараюсь заправляться на одной и той же заправке «Роснефть» и использовать различные бонусы их карточной системы. Конечно, было бы замечательно, если траты на бензин снизились. Но, видимо, это в другой жизни.

Андрей ДРОБОТОВ , заместитель председателя правления АО «Тольяттихимбанк»:

– Заправляюсь на «Лукойле» или «Роснефти». Езжу на дизеле и бензине. За ценами одно время следил, но, как только они стали выше 30 рублей, смирился и уже почти не переживаю. Думаю, что начну опять следить, когда цены вырастут выше 40 рублей.

Цены на топливо в России относительно Европы вроде бы не такие уж высокие, но относительно покупательной способности нашего населения и статуса нефтяной державы, мягко говоря, кусаются. Вопрос цены на бензин – это же государственная задача. В нашем случае за счет высоких цен для населения государство уходит от массы проблем – отсутствия реальной конкуренции, отсутствия внятной внутренней нефтегазовой политики и справедливого налогообложения, отсутствия современной и качественной нефтепереработки. Корпорациям проще продать сырую нефть, чем заниматься инвестициями в топливную отрасль… Что тут можно прокомментировать? Пока государство не сформирует к корпорациям понятный и твердый запрос на внутренние цены на топливо, пока не подкрепит это реальными изменениями в законодательстве, ничего, увы, не изменится.

Юрий НЕКРАСОВ , фитнес-тренер:

– Я избавился от личного автомобиля еще в прошлом году, поэтому мне, в общем-то, и следить не за чем. В теплое время года перемещаюсь на велосипеде или своих двоих, в холодное использую сервис «Яндекс. Такси».