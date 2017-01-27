Активисты против картелей. Самые крупные сговоры вскрыты в областной фармотрасли

По словам активистов, картели в Самарской губернии есть и в других секторах экономики – это компании, которые ведут реконструкцию зданий и занимаются ремонтом дорожной сети.

Федеральная антимонопольная служба решила всерьез взяться за раскрытие картельных сговоров. В этом, по мнению чиновников, им поможет разработка «закона имени Lenovo», который предусматривает введение оборотного штрафа в размере 3% за противодействие контролерам. Такой штраф будет налагаться автоматически, «без расследования». Речь идет о случаях, когда ущерб от сговора составляет миллионы и миллиарды рублей. Последний раз такой сговор был зафиксирован УФАС в Самарской области на рынке лекарственных препаратов в конце 2016 года. Любопытно, что он был вскрыт не контролерами, а местными активистами.

В середине декабря 2016 года комиссия ФАС России признала наличие картельного сговора между двумя самарскими компаниями – ООО «Фарм СКД» и ОАО «Новофарм», в который они вступили для участия в госторгах по поставке лекарственных препаратов в медучреждения области. Сумма полученного контракта составила 418 млн рублей. Отметим, что эти компании входят в десятку крупнейших российских поставщиков лекарств для борьбы с ВИЧ, лечения инфекционного гепатита и препаратов для онкобольных. Интересный момент: дело было возбуждено по заявлению Фонда мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «За честные закупки», то есть активистами.

«Поставщики лекарственных препаратов путем негласной договоренности регулировали цены и объемы госзакупок, стремясь к монополизации на рынке, – сообщили представители фонда. – После проведенных проверок экспертами был сделан вывод, что препараты для областных СПИД-центров можно было закупать наполовину дешевле».

Замначальника управления по борьбе с картелями ФАС России Дмитрий Артюшенко так прокомментировал эту ситуацию: «При проведении 465 торгов на поставку лекарств, оборудования и питания в клиники и больницы региона были вскрыты сотни нарушений. Компании «Новофарм» и «Фарм СКД» держали высокие цены искусственно. Общая сумма начальных цен, максимальных для этих аукционов, составляет около 420 млн рублей. Сумма контракта, который был заключен, – 418 млн рублей. Из сопоставления этих сумм можно увидеть, что цена на конкурсе практически не падала. Таким образом, мы сделали вывод, что одно из соглашений между этими компаниями – решение о поддержании цены на торгах. Как правило, подобные предложения о начальной цене поступают от компаний, которые так или иначе связаны с заказчиком. На торгах у этих фирм было единообразное поведение, кроме того, они подавали предложения с одних и тех же IP-адресов. Этот факт является одним из главных доказательств сговора».

Сейчас компаниям грозит штраф в 50% от стоимости заказа – до 200 млн рублей. Возможно возбуждение уголовного дела по статье об ограничении конкуренции (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции»).

Сами фармкомпании нарушений не признают. «Новофарм» (дочерняя компания ООО «Фарм СКД») работает на розничном рынке, значит, конкурентом быть не может», – считают предприниматели. Решение ФАС они намерены обжаловать.

В федеральной службе уже давно отмечали, что наиболее картелизированной в РФ является именно фармотрасль. «Сегодняшнее решение – одно из многих по целому ряду дел ФАС России и ее территориальных органов, проведенных в 2016 году по делам о картелях на торгах по поставке медикаментов и изделий медицинского назначения», – подчеркнул масштаб проблемы статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

Еще одним громким событием из жизни местных картелей стало инициирование Самарским УФАС дела в отношении министерства здравоохранения Самарской области, ООО «Центр Эффективной хирургии – Здоровье» и ООО «Современные медицинские технологии». Основание – признаки заключения и реализации ими антиконкурентного соглашения при проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту дорогостоящего медицинского оборудования. Заказчиками по аукциону стали 22 государственных бюджетных учреждения здравоохранения.

По результатам торгов начальная цена контрактов была снижена незначительно (на 109 миллионов рублей, а это 2,5% от общей стоимости) и составила 4 млрд 253 млн 801 тыс. рублей. Победу одержало ООО «СМТ», возглавляемое Сергеем Шатило. Вместе с тем претендентом на участие в данном аукционе являлось также ООО «ЦЭХ – Здоровье».

Согласно имеющейся в распоряжении Самарского УФАС информации, в марте 2016 года по инициативе министерства здравоохранения области состоялась встреча между представителями ООО «СМТ» и ООО «ЦЭХ – Здоровье», в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с проведением открытого аукциона. Из материалов УФАС следует, что техническое задание к аукциону формировалось при непосредственном участии субъектов рынка.

На основании этой информации 5 августа 2016 года Самарское УФАС года возбудило дело в отношении ООО «ЦЭХ – Здоровье» и ООО «СМТ» в связи с наличием в их действиях признаков нарушения п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона «О защите конкуренции». Также возбуждено дело в отношении областного минздрава.

По словам активистов, картели в Самарской губернии есть и в других секторах экономики – это компании, которые ведут реконструкцию зданий и занимаются ремонтом дорожной сети. За последний год количество картельных сговоров в РФ выросло на треть, сообщает ФАС.