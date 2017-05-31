Александр Ланге: "Банк «Агророс» теперь в два раза ближе"

2 мая в Тольятти открылся уже второй офис федерального банка «Агророс». О задачах нового подразделения и стратегии развития банка в регионе нам рассказал управляющий нового офиса Банка «Агророс» Александр Ланге.

– Александр, открытие новых офисов и усиление присутствия сегодня практикуют далеко не все игроки банковского рынка. С чем связано увеличение региональной сети офисов Банка «Агророс»?

– В 2017 году Банк «Агророс», во-первых, начал географическую экспансию – мы ведем работу по расширению имеющейся сети. На данный момент уже открыто два новых офиса в Тольятти и Саратове, готовится открытие представительств и в городах, где ранее банк не был представлен.

Во-вторых, мы активизировали кредитную работу во всем банке, пересматриваем технологии, расширяем штат кредитных специалистов. Важно, что процентные ставки по кредитам, предлагаемые на данный момент Банком «Агророс» для предприятий малого и среднего бизнеса, абсолютно конкурентоспособны по сравнению с самыми крупными федеральными банками.

– По вашим словам, банк делает ставку на работу с сегментом МСБ, однако исследования РА «Эксперт» говорят о высоких рисках работы в этом направлении, по их данным просроченной задолженности на 1 января 2017 года по кредитованию МСБ в среднем составила 14,2%. Какова позиция вашего банка в этом вопросе?

– Банк «Агророс» всегда проводил взвешенную политику кредитования и продолжает придерживаться этого принципа. В нашей текущей работе значительное внимание уделяется качеству кредитного портфеля, что позволяет обеспечить уровень просроченной задолженности в портфеле намного ниже, чем в среднем по рынку – не выше 1% от общего объема кредитного портфеля. И по прогнозам наших аналитиков, при сохранении сложившегося подхода к оценке рисков, мы рассчитываем на сохранение текущего уровня.

– А какой рост портфеля кредитования МСБ вы планируете в этом году?

– По итогам года мы планируем увеличить свой портфель МСБ на 25%. В условиях ликвидации большого числа банков основными банками-кредиторами выступают крупные федеральные банки.

С одной стороны, в ряде случаев они могут предложить довольно привлекательные условия и специальные программы. С другой – процесс рассмотрения кредитной заявки в таких банках занимает много времени, зачастую положительное решение принимается, когда необходимость в кредите уже отпала.

Кроме того, в таких банках очень трудно согласовать нестандартный кредит, когда условия сделки не укладываются в установленные рамки «стандарта». Мы же при сопоставимом объеме анализируемых данных рассматриваем заявки намного быстрее, предварительное одобрение даже сложной кредитной сделки можно получить в течение недели, а за месяц – получить кредит.

Отсутствие громоздких и неповоротливых механизмов управления и согласования позволяет нам быстро принимать решения даже по нестандартным сделкам. Поэтому каждого, кто заинтересован в развитии своего бизнеса, мы уже ждем и гарантируем как минимум экспертный совет, как максимум – долгое и плодотворное сотрудничество!

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