Александр Сергиенко, председатель совета КД СО

«Для России достаточно 15 мегаполисов».

Не так давно в Тольятти состоялось годовое собрание Клуба директоров Самарской области (Кдсо), председателем совета которого является Александр Сергиенко. В интервью «ПН» он рассказал о миссии КД СО, поделился мнением о том, где на самом деле стоит искать резидентов для ТОР Тольятти, а также затронул глобальную тему объединения Самары и Тольятти в один мегаполис использования технологий «умного города» (Smart City).

– Александр Витальевич, что явилось предпосылкой создания Клуба директоров Самарской области и какие задачи стоят перед этой организацией?

– Клуб – некоммерческая организация, и появился он сначала неформально в 2012 году как площадка для общения между управленцами бизнеса – выпускниками Самарской международной школы бизнеса. В клуб вошли собственники компаний, директора, ученые, министры регионального правительства и муниципальные чиновники. В последующем было принято решение о структурировании Клуба.

Консолидация управленческого сообщества на принципах высокого профессионализма и социальной ответственности – миссия Клуба. Поэтому выявление лучших управленческих и экспертных практик, их тиражирование в компаниях, работающих в регионе, – одна из основных задач КД СО. Если учесть то, что львиная доля членов клуба – это люди, имеющие либо ученые степени, либо степень МВА, то Клуб директоров – это еще и сообщество экспертов, в совокупности могущих быть опорой общества и власти в оценке любых сфер развития и жизнедеятельности нашего региона.

– Годовое собрание совета КД СО прошло в Тольятти. С чем это связано?

– Мы провели собрание в поддержку нового статуса Тольятти – ТОР (территория опережающего развития). Это очередная мера поддержки федерального центра для снижения уровня монозависимости нашего города.

О нюансах и выгодах работы на территории Тольятти в новом статусе этой территории и шла речь на годовом собрании Клуба, конечно, наряду с уставными вопросами его развития. Среди выступающих были министр промышленности области Сергей Безруков с докладом об экономическом состоянии региона; заместитель министра экономического развития Дмитрий Горбунов, мэр Тольятти Сергей Андреев, депутат Самарской губернской думы, заместитель начальника КбшЖД Сергей Блохин.

Получилось очень интересное общение, которое еще раз показало, что открытие тольяттинской площадки Клуба директоров Самарской области было важным и свое-временным шагом. Хочу пригласить заинтересованных в общественной работе такого плана представителей тольяттинского бизнеса к работе в составе нашего Клуба. Связаться с нами можно по телефону 555-700.

– Какие мероприятия проводит Клуб директоров для поддержки местных компаний и создания новых контактов и деловых связей?

– Клуб проводит выездные сессии на площадках различных компаний. Мы выступаем в качестве экспертного сообщества, приезжая на площадку компании-организатора, знакомимся с бизнес-процессами, управленцами, встречающая сторона проводит серию презентаций различных управленческих компетенций перед нашими экспертами. Потом выступают оппоненты, на этой почве часто возникают разного рода дискуссии. В итоге компания получает взгляд на ситуацию со стороны, но не просто взгляд, а профессиональные заключения по разным сферам ее деятельности.

Еще одна важная деталь: в этих процессах нет никакой финансовой компоненты – приглашающая сторона ничего, кроме чая, кофе и качественных презентаций, не готовит. Не секрет, что диагностика предприятия – сфера платных услуг. В данном случае члены Клуба получают ее на общественных, можно сказать клубных, началах. А советы и рекомендации, которые та или иная компания получает в процессе общения, безусловно, полезны и могут быть развиты в дальнейшем в улучшения.

Помимо выездных сессий, Клуб проводит расширенные заседания Совета Клуба. Это почти то же самое, что и сессия, только меньшего масштаба. Часто данный инструмент мы применяем при знакомстве с компаниями, менеджеры или владельцы которых выразили желание стать членами Клуба директоров.

Практикуем также небольшие презентации на площадках других коммерческих и некоммерческих организаций, где мы рассказываем о Клубе, его миссии и жизнедеятельности. Партнерами Клуба, взаимодействующими с ним, являются многие общественные и некоммерческие организации: «Деловая Россия», Союз машиностроителей России и другие.

– Как строится работа внутри Клуба?

– В КД СО есть Совет Клуба, исполнительная дирекция и различные комитеты (подробно можно ознакомиться на сайте www.director-club.ru). Это структура, которая обеспечивает гибкость и целевые векторы развития сообщества директоров. Например, один из рабочих комитетов Клуба носит название Smart City (умный город). Его область работы – концепция управления мегаполисом на основе стандартизированных процессов с широким применением информационных технологий (IT). Эта концепция имеет определенные слои, охватывающие и инфраструктуру города, и социальную жизнь, и административную компоненту. А на днях в СМИ появилась информация, что Путину федеральные министерства разработали программу цифровой экономики РФ, в которой предусмотрено создание до 2025 го-да. порядка 50 «умных городов».

Конечно, понятно, что сегодня нельзя вести городское хозяйство так же, как

100 лет назад. Необходимо внедрять современные мировые практики для улучшения жизни горожан, повышения комфорта проживающих в городах. Вместе с тем количество 50, может быть, и излишне, поскольку необходимо брать во внимание процесс урбанизации, который протекает во всем мире: города укрупняются, и будущее за мегаполисами.

Вполне возможно, что для России достаточно 15 мегаполисов, которые будут функционировать и развиваться по концепции «умного города», а остальная территория страны будет вовлечена в хозяйственный оборот с широким применением робототехники и энерготехнологий, ориентированных на возобновляемые источники, и все это под контролем и управлением искусственного интеллекта. Таким образом, процесс агломерации Самары и Тольятти находится в тренде мировых тенденций и может обеспечить нашему региону новый уровень развития, позволив занять достойное место в будущей линейке мегаполисов России.

– Вы говорите о возможном объединении двух крупнейших городов области?

– Да. Работа в этом направлении осознается на уровне региональной власти. Есть рабочая группа по агломерационному процессу Самары и Тольятти, созданная при региональном министерстве экономического развития. Пока мы находимся на начальном этапе этого процесса. В географии расположения Самары, Тольятти и международного аэропорта Курумоч есть необходимые предпосылки для дальнейшего развития процесса агломерации. Расстояние между городами небольшое, а до аэропорта от них – примерно одинаковое. Став единой территорией, мы будем третьим по величине мегаполисом России (после Москвы и Питера). Мы станем лидерами в Поволжье, сможем составить достойную конкуренцию центрам Сибири и Урала – Новосибирску и Екатеринбургу.

А ведь в регионе есть еще и сопутствующие факторы: ТОР, ОЭЗ Тольятти, сеть технопарков региона – все, что можно отнести к новационному кластеру, без которого сложно привлечь инвестиции и интерес крупного и международного бизнеса. Для применения концепции «умного города» в городах региона уже построена инфраструктура IT, сеть интернет доступна на высоких скоростях. Есть все – осталось только структурировать это в формате лучших практик, и агломерационный процесс Самары и Тольятти даст Поволжью новую неформальную столицу.

– Вы упомянули о рабочей группе губернатора, которая работает над этим процессом.

– Да. Однако в ней представлено недостаточное количество общественности, экспертов. Там есть главы администраций, чиновники, но они и так видятся каждый день. В такой группе должны быть люди, которые будут транслировать мнение населения и технологические новинки, управленческие и процессные практики. Определенную роль может в этом выполнить Клуб директоров и его рабочие комитеты.

– Интересно ваше мнение как человека глобального мышления о работе, которая идет сегодня в Тольятти по наполнению ТОР.

– Администрация Тольятти ведет большую работу. Вместе с тем, на мой взгляд, работа требует более широкого вовлечения различных групп – бизнеса, социальных. Искать резидентов внутри города и России, конечно, необходимо, но на все ТОР и ОЭЗ их не хватит. Некоторое количество контрагентов, которые могли бы поддержать наш ТОР, находятся вне России. Вопрос: кто будет доносить до них эту информацию?

Это крайне важная задача. Кстати, КД СО в минувший четверг провел открытое заседание на базе Стартап-Самара. В нем приняли участие наши французские коллеги. Был представитель правительства Французской Республики Филипп Вебер. Он поделился с нами опытом развития территорий опережающего развития, и мы познакомили его с новыми статусами, которые получил Тольятти. Директор по развитию AltaClub (Израиль) Артем Новосартов рассказал о лучших практиках Израиля по развитию территорий опережающего развития, инновационных стартапов.

Бизнес-сообщества – это важный инструмент для достижения успеха в развитии территорий. Это понимают и на Западе, и на Востоке, но пока недостаточно понимают в России. Нам всем над этим необходимо работать.