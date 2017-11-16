Алена Сокова, ПАО «Промсвязьбанк»

«Инвестиционный фонд ПСБ и «ОПОРЫ РОССИИ» дает бизнесу больше возможностей»

Руководитель Инвестиционного фонда Промсвязьбанка и «Опоры России» Алена Сокова в интервью «ПН» рассказала о недавней трансформации фонда и новых возможностях инвестирования.

– Алена, не так давно вы посетили наш регион. Расскажите о цели вашего визита.

– В Тольятти и Самаре прошли встречи с предпринимателями, где мы представили госпрограммы поддержки МСБ, которые реализуются через наш банк и дают возможность получить инвестирование на льготных условиях. Так же мы рассказали гостям о нашем фонде, его инвестиционной декларации и о тех отраслях и проектах, которые у нас в приоритете.

– Когда был создан Инвестиционный фонд Промсвязьбанка и «ОПОРЫ РОССИИ» и какую цель он преследует?

– Идея создания фонда, который позволил бы начинающим предпринимателям получить доступные займы, родилась в 2013 году. Первые три года мы были сфокусированы на молодых предпринимателях из сектора реальной экономики, у которых уже был какой-то опыт и интересные проекты. Фонд тогда располагал средствами в 300 млн рублей. С 2013 по 2016 год ознакомились с 5 тыс. проектов, из которых инвестировали всего в 26.

– Почему так мало?

– Найти хороший и перспективный проект довольно сложно. Начинающие предприниматели больше погружены в идею, чем в финансовую сторону вопроса. Они не всегда готовы просчитывать риски, бизнес-план, планировать. Мы же все равно должны получать прибыль из своих вложений, поэтому проекты выбирали тщательно.

– Почему Инвестиционный фонд спустя три с половиной года решил поменять концепцию инвестирования, какие были предпосылки?

– В конце 2016 года мы приняли новую концепцию развития фонда, согласно которой приоритет финансирования отдается предпринимателям МСБ, осуществляющим свою деятельность в промышленной, производственной и сельскохозяйственной сфере. Введение санкций мотивировало наших предпринимателей производить российскую продукцию, которая бы заняла освободившиеся ниши. Для этого требуются инвестиции. Мы как Инвестиционный фонд решили эти инвестиции предоставлять. Размер фонда был увеличен с 300 до 500 млн рублей, а максимальный лимит инвестиций – 50 млн рублей. В том числе был изменен подход к инвестированию – в новой концепции доходность компании не играет ключевой роли. Раньше политика Инвестиционного фонда была ориентирована на высокую маржинальность сделок (от 25%). Но в производстве ни один проект такую высокую стоимость денег не выдержит.

И мы пошли другим путем: берем любой производственный проект и укомплектовываем его релевантными программами господдержки, предоставляя проекту более дешевое финансирование с длинным сроком использования и гарантийным или залоговым обеспечением. Тем более что государственная поддержка оказывается сейчас как раз в производственной сфере. Важным нововведением стали консультации предпринимателей по вопросам использования и применения программ институтов господдержки МСП, а также структурирование их проекта с использованием этих программ.

– Расскажите подробнее об условиях инвестирования? Чем отличается предложение фонда от банковской программы кредитования?

– Главное отличие заключается в том, что наш фонд предоставляет бизнесу больше возможностей для развития: мы четко просчитываем, когда проект выйдет на самоокупаемость, и составляем гибкий график возврата инвестиций. Были случаи, когда мы давали отсрочку платежа и не брали ни копейки в течение года – ждали, когда бизнес начнет развиваться.

Часто возникает ситуация, когда банк не может предложить предпринимателю нужную сумму для полной реализации проекта. А если он будет недофинансирован, увеличивается вероятность дефолта. Мы же вкладываемся в проект на 100%, с полным сопровождением на этапе становления. И всегда смотрим, как расходуются деньги, на какие цели они идут. Когда инвестиционная фаза уже прошла, начинаем контролировать появление выручки. Раз в квартал проводим финансовый анализ состояния проекта. Если есть отклонения, ищем причины, вырабатываем способы выхода из ситуации. Мы не участвуем в оперативном управлении проектом, но выступаем финансовым консультантом и контролером.

– Тем не менее сегодня действует очень много интересных государственных программ, которые дают именно льготное финансирование. Почему бы предпринимателям не войти в них самостоятельно?

– Действительно, в России уже сформирована вся необходимая инфраструктура для государственной поддержки малого и среднего бизнеса. Но в большинстве случаев даже если предприниматели знают о том, что могут претендовать на получение господдержки, эту возможность они редко когда используют. Этот факт подтверждает наше совместное с «ОПОРОЙ РОССИИ» исследование самочувствия МСБ – «Индекс ОПОРЫ RSBI». Согласно полученным данным, 80% предпринимателей знают о существовании программ господдержки, но только 4% их используют. В ходе опроса многие предприниматели отмечали сложность процедур оформления и получения господдержки.

Именно поэтому мы для себя поставили цель – максимально применять программы господдержки к каждому поступающему к нам проекту. Например, Фонд развития промышленности дает деньги под 5% годовых до 50% от общего бюджета проекта, остальные 50% предприниматель должен найти из своих, либо привлечь инвесторов. Инвестиционный фонд готов выступить таким инвестором. Причем если клиент подходит под «Программу 6,5» Корпорации МСП, мы даем деньги под 10,6% для малого и 9,6% для среднего бизнеса. Эффективная средняя стоимость привлеченных средств в проект формируется на уровне 7,5% – это очень привлекательная ставка для развития инвестиционного проекта.

– Какие продукты ПСБ готов предложить клиентам в рамках господдержки?

– Отмечу, что сегодня программы господдержки являются действительно работающим эффективным инструментом. Промсвязьбанк один из лидеров по участию в Программе 6,5% Корпорации МСП. С января по октябрь 2017 года мы заключили более 80 сделок с компаниями из разных регионов России на общую сумму более 5 млрд рублей. Если же бизнесмену не хватает обеспечения, то ПСБ готов к сотрудничеству с МСП-банком и гарантийными фондами – в том числе и региональными, как Гарантийный фонд Самарской области, которые поручаются за предпринимателей перед банками. Эти институты поддержки могут дать до 70% обеспечения по кредиту.

– В портфеле фонда уже есть производственные проекты?

– Да, в этом году мы профинансировали два: швейный цех детской одежды в Оренбурге и литейное производство в Абакане. Мы наблюдаем за их развитием и пока удовлетворены процессом. Производственные проекты – это приоритет государства, и есть много госпрограмм, которые позволяют реализовать их по низкой процентной ставке.

– Какие цели стоят перед Инвестиционным фондом на ближайшую перспективу?

– Мы хотели бы профинансировать не менее 10 проектов МСБ с чеком инвестирования до 50 млн рублей. Для этого мы увеличили размер фонда до 500 млн рублей. Я думаю, что наши инвестиции хорошо заработают через три года.

Отмечу, что у нас большая заинтересованность в самарских и тольяттинских предпринимателях. Заявку можно оформить на сайте, после чего с клиентом свяжется эксперт, который подскажет дальнейшие действия.