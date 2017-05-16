Антонина Орлова, питомник «Мир растений»:

«Озеленяя Тольятти, мы сможем вырастить другое поколение людей».

Директор питомника «Мир растений» Антонина Орлова занимается довольно необычным для нашего индустриального города делом: она сажает сады, разбивает клумбы и выращивает саженцы, которые идут на посадку сгоревшего леса. В интервью «ПН» госпожа Орлова объясняет, почему живые елки на Новый год – это нормально, рассказывает о том, как озеленение или его отсутствие влияет на здоровье тольяттинцев, и поясняет, почему мы никогда не увидим сосновый лес таким, каким он был до пожара.

– Антонина, мало кто в Тольятти создает питомники. Это же не случайный выбор дела, все было как-то предопределено обстоятельствами?

– Все началось с увлечения моей мамы – она очень любит растения. У бабушек в палисаднике возле дома всегда росли розы, чубушники, петунии, на подоконниках стояли жасмины. Вся наша дача была засажена цветами и все подоконники в доме тоже. Мы с братом с детства были увлечены растениями. У мамы руки золотые – даже если палку посадит, и та зацветет. Цветы разрастались, и мы раздавали их знакомым. Потом стали делать альпийские горки. Соседи стали обращаться за помощью. Делали сначала по-дружески, а потом люди сами стали платить за это деньги. И вот так постепенно появились свои клиенты.

С 1994 года мы активно работаем в «зеленой сфере». Это было время, когда открылись границы и появились невиданные до этого растения, которые мы сначала пробовали сажать у себя. Росли объемы, и спрос был тогда сумасшедший: мы засадили невероятное количество дачных и коттеджных участков вокруг Тольятти.

– Как изменились местные клиенты за эти годы?

– Тогда люди были с большими и шальными деньгами, соответственно, и тратили их гораздо легче. Сейчас к деньгам относятся по-другому, но тем не менее клиенты у нас есть. Состоятельные люди, поездив по миру и посмотрев на красивые сады и парки Японии, Голландии, Германии, захотели устроить такие же насаждения у себя, и люди со средним достатком стараются создать на своих участках красивые уголки.

– Сегодня в городе работает множество озеленяющих компаний, еще больше – частников со своими цветочными ящичками вдоль дорог. Как вам удается лавировать среди множества предложений?

– Во-первых, наш питомник вступил в организацию Производителей посадочного материала России, мы общаемся со всеми значимыми питомниками РФ, в том числе – с представителями Белоруссии, Украины, Казахстана. Проводим семинары, дни открытых дверей. Благодаря этому поддерживаем высокий уровень.

Во-вторых, стараемся следить за модными тенденциями и выращиваем те растения, которые сегодня популярны. У нас бывали иностранные делегации из питомников Польши, Германии, Голландии, и они все говорили, что наши питомники европейского уровня – и внешне, и по предложению растений: у нас есть такие виды, которые мало где можно встретить.

– А кто формирует моду на растения? И чем сегодня модно засаживать сады?

– В садах мода диктуется в основном европейскими дизайнерами. Сейчас, например, модны злаки – различные травы, которые создают красивые куртины. При этом они малотребовательны к поливу и почве. Это, например, молиния, императа, овсяницы. Они хороши тем, что сохраняют свои декоративные качества всегда – и летом, и весной, и зимой. Здорово, когда эти красивые метелки нарушают зимнее безмолвие своими разноцветными фонтанами: они меняют зимнюю архитектонику, когда вокруг все белое и скучное.

Кроме злаков, популярны различные душистые растения – лаванда, душица, душевик, перовския. Если говорить о садах, то сегодня в моде те, которые похожи на природные, но нашим клиентам это довольно сложно объяснить: зачем создавать сады, которые напоминают природу за нашими заборами. Но привлекает подобная мода тем, что такие сады малотребовательны к уходу и красивы в любое время. Владельцы, как правило, люди занятые – им не хочется тратить на занятия садом время и силы. А нанимать садовника – удовольствие недешевое.

– Кстати, сколько сейчас стоят услуги садовника в Тольятти?

– Садовник должен получать нормальную зарплату – от 10 до 30 тыс. рублей в зависимости от объема работы. А владельцы садов не хотят платить даже минимальную сумму, считая, что это слишком дорого. Но для того чтобы поддерживать сад в хорошем состоянии, осуществлять полив, обработку от вредителей, подкормку, прополку, требуется много сил.

– И что, в нашей области есть дипломированные садовники?

– К сожалению, найти таких специалистов в Тольятти очень сложно, потому что у нас нет ни Тимирязевской академии, ни лесотехнических институтов. Обычно мы берем в свой магазин продавцами тех, кто просто любит растения. А потом проводим обучение, отправляем на семинары. Все делаем сами.

– У вас есть специализированное образование?

– Да. Но я пошла учиться, уже имея свое дело. 10 лет занималась ландшафтным дизайном, и как-то стало ясно, что знаний не хватает. Поступила в Воронежский лесотехнический университет на отделение «Садово-парковое ландшафтное строительство». Знаний и практики у меня тогда было очень много, порой больше, чем у некоторых преподавателей-теоретиков. Однако отучилась все шесть лет. Все предметы по специальности сдала на пятерки.

– Вы следите за восстановлением тольяттинского леса?

– Сам лес сажать мы ни разу не выбирались, но периодически даем растения на эти цели – либо бесплатно, либо с большими скидками. Те, кто приезжает за растениями, держат меня в курсе происходящего.

– Сколько, по-вашему, понадобится времени, чтобы лес вырос?

– У растений, как и у людей, разная стратегия роста. Есть такие, что растут быстро, – это березы, ивы. Есть медленные – сосны, дубы. Растения с реактивной стратегией заселяют пепелища, пустыри, быстро дают потомство и уходят. А потом туда поднимаются толерантные растения (орешники, липы, клены) и самые сильные – сосны и дубы. Взрослый сосновый лес мы не увидим: сосна растет довольно медленно, до 30 лет, ее возраст можно посчитать по мутовкам (узел, где сходятся все ветки), а потом крона уходит вверх и возраст сложно считать. Ствол двухсотлетней сосны диаметр примерно 24 см, из этого можно сделать вывод, что сгоревший лес местами был постарше.

– А что вы думаете о елочных базарах, на которых множество деревьев погибает, не дойдя до своего потребителя? Это можно назвать варварством?

– Поставить дома живую ель или сосну – неплохо, потому что их специально для этого и выращивают. Но я не понимаю, когда на город из 500 тыс. жителей привозят 800 тыс. деревьев – эти деревья физически не могут быть реализованы.

Когда училась в университете, нам рассказывали, как выбирали кремлевскую ель, претендентки все в возрасти от 150 лет. И девочки задали вопрос: «Зачем? Жалко же». На самом деле у растений, как и у людей, есть свой определенный срок жизни. Старые деревья идут просто на дрова или тихо умирают в лесу. Есть выбор, в конце жизни пойти на дрова или стать первой красавицей.

– Традиционный вопрос о городе и трансформациях, которые в нем происходят. Вы разделяете ожидания о светлом будущем Тольятти?

– Ну, что сказать? Я родилась в этом городе и живу в нем всю свою жизнь. И мне больно видеть происходящее. Много состоятельных людей, для которых я создавала ландшафтный дизайн и сады, продают бизнес и уезжают, покидает город молодежь.

Мне печально смотреть на город: нет клумб, красивых скверов, новых посадок, за 20 с лишним лет не создано ни одного нового парка. Я работаю, плачу налоги, как и другие жители Тольятти. И где эти деньги? Почему Тольятти настолько неблагоустроен? Я знаю людей, которые хотели бы создать парк имени Жилкина, итальянский сквер, но наталкиваются на стену равнодушия. Люди могут потратить большие деньги на то, чтобы в городе было красиво, а завтра за этим никто не будет ухаживать.

Ведется много разговоров о возможном красивом будущем, но пока продолжения не видно. Я считаю: цветы и растения – это не только красота, это здоровье. Они очищают воздух и наполняют его кислородом. Если в городе недостаток зеленых насаждений, повышается загазованность воздуха. А это приводит к росту заболеваемости, увеличению затрат на здравоохранение. Из-за этого растет число детей с аллергией, внезапные выкидыши и скоропостижная смерть – это все следствия нехватки «зеленых легких» города.

Но что еще более важно понять: помимо физического здоровья, есть и психологическое. В ухоженном городе с красивыми клумбами и парками воспитывается другое поколение людей.