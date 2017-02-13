Банк «Агророс» подвел итоги 2016 года

По итогам 2016 года Банк «Агророс» достиг 299 места в рейтинге российских банков по активам-нетто, поднявшись за прошедший год на 95 позиций. По размеру полученной прибыли банк занимает 232 место в стране, преодолев за год 56 позиций.

Несмотря на то, что «Агророс» ведет взвешенную и консервативную политику, поддерживая высокий запас по ликвидности и достаточности капитала, обеспечивая для клиентов надежную и бесперебойную работу, своевременно выполняя свои обязательства, в 2016 году показал значительный рост по всем основным позициям.

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Важно отметить, изменения и значительные улучшения позиций по размеру активов и прибыли. По темпам роста за год чистых активов (+37,3%) банк занял 45 место, по темпам роста прибыли (+38%) – 167 место. Это означает, что «Агророс» работает эффективнее, чем средний российский банк.

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За 2016 год существенно выросли количество и активность клиентов – как юридических, так и физических лиц. Так, размер средств юридических лиц, размещенных в Банке «Агророс», достиг 1827 млн рублей, по данному параметру банк занял 233 место среди российских банков (+87 позиций). Также значительно увеличился объем вкладов физических лиц, составив 2688 млн рублей (+44%), по этому показателю банк занимает 323 место (+97 позиций).

Плодотворная работа с клиентами в секторе кредитования позволила банку подняться на 109 позиций и занять 345 место, увеличив кредитный портфель до 1500 млн рублей, при этом просроченная задолженность в кредитном портфеле снизилась на 73%, до уровня 0,63% от кредитного портфеля (480 место, улучшение на 54 позиции).

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«Агророс» – единственный из саратовских банков имеет высокий уровень кредитоспособности «А» (агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг 13.07.2016 со стабильным прогнозом).

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В 2016 году банк стал полноправным участником международных систем денежных переводов Сontact и WesternUnion, ввел ряд новых функций и услуг для корпоративных клиентов – отложенные платежи, сервис проверки контрагентов «светофор», депозит «19 часов выгоды», внедрил P2P переводы.

Большие планы у Банка «Агророс» и на текущий год. В ближайшее время (до конца февраля) будет запущена эмиссия карт «Мир» национальной системы платежных карт. Планируется запуск сервиса по подключению клиентов для торговли валютами на Московской бирже. Также банк планирует расширить географию своего присутствия, открыв несколько новых офисов, один из которых будет располагаться в Саратове, другой – в Тольятти, где банк успешно работает с конца 2015 года, успев завоевать доверие многих организаций и физических лиц.

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АО «Банк «Агророс». Лицензия № 2860 от 11 февраля 2016 г.