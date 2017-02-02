Без судов и протестов. УК разрешили списывать деньги со счетов должников

Повального списания денег с карточек должников ожидать все же не стоит: у людей всегда есть возможность обжаловать такое решение, если, конечно, успеть его отследить.

Управляющие компании, а также ТСЖ и строительные кооперативы получили новые возможности для взыскания долгов. Если раньше эта процедура занимала пару месяцев и завершалась вынесением судебного решения, то с 1 января этого года долги по ЖКХ и другим платежам (телефония, интернет-услуги, долги по налогам) будут просто снимать со счетов и банковских карт должников на основе так называемого «судебного приказа». Напомним, что долги тольяттинцев за коммунальные услуги превышают сегодня 2 млрд рублей, а задолженность населения всей страны составляет вообще космическую сумму – 1 трлн.

По данным статистики, почти 40% россиян сегодня находится в числе должников за услуги ЖКХ. Учитывая, что стоимость коммунальных услуг продолжит расти (в этом году в среднем на 4–5%), а зарплаты и реальные доходы населения, скорее всего, сократятся, рассчитывать на снижение процента должников и суммы задолженности не приходится. Не стоит забывать и о том, что кроме индексации тарифов ежегодно увеличивается цифра в статье по содержанию дома. Например, с 1 января уже выросли расходы тех, кто не обзавелся счетчиками на воду и электричество – им придется платить в два раза больше.

Неплатежи копятся годами, и довольно часто из-за долгов жителей управляющие компании становятся банкротами. В Тольятти именно эта причина привела к банкротству УК «Дубрава», которая вела дела жителей элитного дома. Собственниками квартир являются состоятельные и известные горожане, которые по неизвестным причинам не платят за услуги.

Есть, конечно, и обратные ситуации, также широко известные в городе, когда жильцы оплачивали коммунальные расходы, а УК не перечисляли деньги поставщикам ресурсов.

При этом решения судов по взысканию долгов с неплательщиков очень редко исполнялись. «У нас таких решений огромное количество, в нашу пользу взысканы миллионы, однако получить их с жителей мы не можем», – сообщил «ПН» директор одной из местных УК.

Для того чтобы остановить рост долгов по ЖКХ, правительство РФ приняло решение об упрощенной схеме взимания долгов по судебному приказу (эта мера применялась ранее в отношении, например, злостных неплательщиков алиментов). Если верить статистике, судьи уже не первый год выносят судебные приказы: в 2014 году их было 6 млн, в 2015-м – 7,5 млн.

Для получения судебного приказа, на основании которого можно будет списать со счета должника искомую сумму, достаточно, чтобы требования истца (УК, ТСЖ) были «бесспорными», то есть подтверждались документами, «достоверность которых не вызывает сомнений, а также признаваемых должником». «При этом мнения должника никто спрашивать не собирается – «признанием» считается отсутствие его письменного протеста, – поясняют юристы. – Не нужно даже обязательного договора, например, между жильцом и УК, достаточно любых документов, «подтверждающих наличие обязательств».

Проблема еще и в том, что в отличие от алиментов неоспоримость задолженности в сфере ЖКХ не столь очевидна, кроме того, бывают и ошибочно начисленные суммы, например за тепло, или завышенные коэффициенты при расчете горячего и холодного водоснабжения.

«Выход, конечно, есть, но он непростой. У должника будет 10 дней со дня вручения ему копии приказа, отправленного заказным письмом, чтобы заявить о своем несогласии, – поясняют эксперты. – Процедура от подачи документов в суд до списания денег со счета занимает примерно 15 рабочих дней плюс две пары выходных – это почти 20 дней. Времени, чтобы притормозить исполнение приказа, очень мало. Главное – узнать о его существовании, а для этого надо регулярно проверять почтовый ящик и мониторить сайт Федеральной службы судебных приставов (ФССП). При обнаружении письма надо сразу писать заявление приставу и мировому судье о своем несогласии. Тогда упрощенной схемы не будет, а состоится обычное разбирательство со всеми атрибутами полноценного судебного процесса».

Но даже если десятидневный срок будет упущен и о судебном приказе станет известно только после обнаружения списания средств со счета, шансы вернуть деньги все-таки есть. «Если со счета ФССП средства уже ушли истцу, сами приставы должны будут инициировать их возврат от поставщика услуги вам. Это процесс долгий. Но в любом случае нужно начинать действовать, как только вы поняли, что истец не прав, – поясняют эксперты. – Однако все эти действия будут иметь смысл только в случае наличия мошенничества или вымогательства со стороны УК, ТСЖ и иных структур, которые впоследствии можно будет доказать в суде. Если же речь идет о долге за полученные услуги и ресурсы, о факте списания денег со счета можно забыть и уже не суетиться».

Практика применения судебного приказа растет, и эта тенденция будет сохраняться, однако повального списания денег с карточек должников ожидать все же не стоит: у людей всегда есть возможность обжаловать такое решение, если, конечно, успеть его отследить.

«Сегодня больше беспокоит не то, что ужесточаются юридические нормы и практика в отношении должников, а то, что растет стоимость услуг ЖКХ и, собственно, налоги, – говорят местные активисты. – В Тольятти, например, на минувших выходных состоялся санкционированный митинг против роста тарифов на коммунальные услуги».