Бизнес по новым правилам. Как выжить в эпоху реформ

«Мы предлагаем оборудование и программное обеспечение, в надежности которого уверены абсолютно. Отсюда наша реальная гарантия работоспособности и качества».

С 1 февраля 2017 года почти все организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся розничной торговлей, должны будут перейти на онлайн-кассы и передавать данные о продажах напрямую в налоговую (законы 54-ФЗ и 290-ФЗ). Для того чтобы новый закон не превратился в головную боль, о работе по новым правилам лучше позаботиться заранее. В Тольятти комплексной системой автоматизации бизнеса занимается компания «АВТОР», которая на днях провела семинар «ФЗ-54: Все о реформе в правилах торговли».

Новый закон, который начнет работать через месяц после наступления нового года, повлечет за собой ряд важных изменений. Вот некоторые из них: с февраля будут разрешены к использованию только такие модели контрольно-кассовой техники (ККТ), в которых есть функция онлайн-передачи данных в налоговую; центры технического обслуживания (ЦТО) исчезнут как класс, появятся ОФД – операторы фискальных данных; по требованию покупателя продавец будет обязан отправить ему чек в электронном виде. Еще одно требование нового закона – обязанность печатать ставку НДС и товарные позиции в фискальных чеках. Это означает, что предприниматели больше не смогут использовать дешевые автономные кассы.

О том, как подготовиться к работе по новым правилам, тольяттинским предпринимателям рассказали на семинаре «ФЗ-54: Все о реформе в правилах торговли», организаторами которого стали компании «АВТОР» и «Аури Сервис» при поддержке компании «АТОЛ». Мероприятие собрало более 60 сотрудников предприятий, осуществляющих расчеты с населением на территории Тольятти и Ставропольского района.

На семинаре были рассмотрены различные варианты автоматизации учета в розничной торговле и общепите на основе оборудования и программного обеспечения, поставляемого компанией «АТОЛ». Внимание уделили и разным аспектам реализации закона: когда переходить на автоматизированные бланки строгой отчетности, в какие сроки данные по чекам должны отправляться операторам фискальных данных (ОФД) и другим важным вопросам. На примере POS-системы «АТОЛ Ритейл 54 Lite», POS-компьютер АТОЛ HUB-19 с xPOS, собравшиеся увидели, как проводится чек ОФД.

Кроме того, в рамках мероприятия прошла выставка оборудования для автоматизации предприятий торговли и сферы услуг. В частности, были представлены популярные POS-системы: «АТОЛ Ритейл 54 Lite», POS-компьютер АТОЛ HUB-19 с xPOS, «Эвотор Смарт-терминал», сенсорный терминал АТОЛ ViVA II Turbo и другое периферийное оборудование. Большой интерес участников вызвали бюджетные кассы «АТОЛ 25Ф», «АТОЛ 11Ф», «АТОЛ 30Ф», включенные в реестр ККТ приказом ФНС России.

«Наша компания уже несколько лет специализируется на автоматизации деятельности ресторанного бизнеса и магазинов, – прокомментировал «ПН» представитель компании «АВТОР» Юрий Назаров. – Все специалисты нашей компании – это люди с большим (в среднем 10 лет) опытом работы в данной области. Территориально «АВТОР» находится в Тольятти, а наши клиенты – это компании и частные предприниматели Самарской области и Поволжья. С недавнего времени к ним добавились также компании в Сибири и на Урале. Мы изучили все возможности и особенности оборудования и программ учета, созданных для автоматизации сферы услуг. Поэтому наши специалисты досконально знают все, что необходимо для подбора и настройки программного обеспечения магазина или кафе, ресторана или склада».

Еще один важный момент: сотрудники компании «АВТОР» работают только с теми комплектами для автоматизации торговли, которые проверили на собственном опыте. «Мы предлагаем оборудование и программное обеспечение, в надежности которого уверены абсолютно, – говорит господин Назаров. – Отсюда реальная гарантия качества. При этом наши специалисты всегда учитывают потребности конкретного объекта. Такой подход к ведению дела имеет свои неоспоримые плюсы для бизнеса из серии «поставили и забыли». И работаете дальше без каких-либо проблем».