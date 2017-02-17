Бизнесмены Поволжья выбирают самоинкассацию

Возможности современных каналов удаленного обслуживания позволяют представителям малого и среднего бизнеса посещать офисы банка намного реже и уделять больше времени делам.

Помимо возможностей сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» предприниматели часто используют услугу самоинкассации.

Самоинкассация позволяет самостоятельно вносить средства на расчётный счет компании через устройства самообслуживания Сбербанка. На данный момент в Поволжском банке их более 7000. Для внесения наличных средств достаточно единоразово заключить договор с банком и получить код идентификации, после чего внесение наличных средств на расчётный счёт возможно через устройства самообслуживания в любом отделении банка (но не более 200 000 рублей или 40 купюр за одну загрузку). Предприниматель может вносить средства в режиме 24\7.

Также услугой самоинкассации могут воспользоваться и доверенные лица, на которых следует оформить индивидуальные коды. После внесения наличных средств они поступают на счёт организации в течение 3-х часов, при условии, что операция произведена до окончания рабочего дня.

Для использования услуги самоинкассации необходимо обратиться в офис банка, по месту обслуживания расчетного счета. Адрес ближайшего офиса для открытия счета и подключения услуги вы можете найти на сайте sberbank.ru в разделе «Отделения и банкоматы».​

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Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru .

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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