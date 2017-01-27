Богаче на 200 млн. Птицын и Грашкин продали свои доли «ТТ»

Выручка «ТТ» за 2015 год составила 5,737 млрд рублей, чистая прибыль – 53,025 млн. Сегодня 100% завода контролирует ЗАО «Инвест-холдинг «Энергосоюз» (Москва).

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Истцы: Птицын, Грашкин

Ответчик: ООО «Тольяттинский Трансформатор»

Предмет спора: 195,9 млн рублей

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В областном арбитражном суде завершилось рассмотрение иска к ООО «Тольяттинский Трансформатор» («ТТ»), поданного его соучредителями Игорем Птицыным (экс-гендиректор ООО) и Виталием Грашкиным. Заявители владели в предприятии равными долями – каждому принадлежало по 5% доли. Участникам спора удалось прийти к мировому соглашению: предприятие согласилось выкупить пакеты миноритариев, заплатив им около 200 млн.

17 августа 2016 года тольяттинские бизнесмены Виталий Грашкин и Игорь Птицын подали в самарский арбитраж исковое заявление к ООО «Тольяттинский Трансформатор» о взыскании 195,9 млн рублей. В связи с тем, что в основе требования истцов лежит корпоративный спор, суд посчитал необходимым уведомить о возбуждении производства участников ООО и лиц, входящих в органы его управления и контроля. Инициируя производство по данному делу, суд также удовлетворил ходатайство Птицына и Грашкина об отсрочке уплаты госпошлины, установив при этом срок в соответствии с п. 1 ст. 64 Налогового кодекса РФ не более одного года. Подобное ходатайство, по словам юристов, может быть удовлетворено только по одной причине – тяжелого материального положения заявителей.

На минувшей неделе стало известно, что спустя полгода участникам корпоративного конфликта удалось заключить мировое соглашение: требования бывших топ-менеджеров «ТТ» будут удовлетворены в полном объеме. Более того, миноритариям удалось увеличить сумму своей компенсации почти на 5 млн рублей. Согласно материалам суда, в пользу Грашкина и Птицына с акционерного общества взыскано по 91,873 млн рублей – стоимость доли и по 8,539 млн рублей – проценты за пользование чужими средствами. Между сторонами также определен график выплат.

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Открытой информации об истцах немного. Грашкин до 2012 года трудился на «ТТ» в должности коммерческого директора, также ему принадлежит предприятие ООО «Оптима плюс». О Птицыне известно немногим более: он с 2005 по 2010 год возглавлял ООО «Тольяттинский Трансформатор» в должности гендиректора.

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В период, когда «ТТ» руководили Птицын и Грашкин, основными потребителями продукции предприятия были «ФСК» и РЖД, однако в 2009 году объем закупок от этих клиентов значительно снизился. Господин Птицын тогда отмечал, что РЖД за тот период было закуплено всего несколько силовых высоковольтных трансформаторов, хотя ранее эта структура приобретала десятки и даже сотни единиц оборудования в год. При Птицыне с 2006 по 2009 год была проведенная масштабная модернизация завода с применением новейших на тот период зарубежных материалов и компонентов. Экс-гендиректор «ТТ» делал в то время довольно смелые заявления, что к 2012 году предприятие будет представлять собой вполне западное производство. Эти планы он реализовать не успел.

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Объем производства «ТТ» по итогам 2009 года (согласно официальным данным) сократился на 15%, а в 2010-м Птицын покинул пост гендиректора: на его место назначили Владимира Чистякова, занимавшего ранее кресло первого заместителя гендиректора ЗАО «Инвест-холдинг «Энергосоюз» (данной структуре сегодня принадлежит 90% в ООО «Тольяттинский Трансформатор»). В настоящий момент Игорь Птицын является генеральным директором ЗАО «Уралгидромаш» (Сысерть), Виталий Грашкин осел в Москве.

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Предприятие ООО «Тольяттинский трансформатор» зарегистрировано 16 сентября 2003 года. Основной вид деятельности – производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов. Ключевые потребители продукции ООО – «Россети», «Росатом», «РусГидро», РЖД, а также крупнейшие вертикально-интегрированные нефтегазовые компании «Газпром», «Роснефть», «Лукойл», «ТНК». Выручка «ТТ» за 2015 год составила 5,737 млрд рублей, чистая прибыль – 53,025 млн.