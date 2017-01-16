Больше возможностей с автоплатежом

Сэкономить время, чтобы провести его с семьёй, заняться спортом или любимым хобби довольно просто, если воспользоваться автоматизированными сервисами.

Например, доверить оплату счетов ЖКХ сервису «Автоплатеж» от Сбербанка. Услугу «Автоплатеж» можно настроить в любом банкомате Сбербанка, или в приложении «Сбербанк Онлайн». В приложении «Сбербанк Онлайн» нужно выбрать услугу, которую Вы хотите оплатить, и найти свою управляющую компанию. В шаблон нужно ввести номер лицевого счета и другие реквизиты, которые есть на платежной квитанции. Дату списания и максимальную сумму платежа в месяц можно выбрать самостоятельно. Списание средств подтверждается одноразовым паролем, который Вы получите по СМС.

За сутки до выбранной Вами даты оплаты с номера 900 придет СМС с напоминанием о предстоящем платеже. Если по какой-то причине счет не должен быть оплачен, ответным СМС автоплатеж можно отменить. Если СМС проигнорировать, сумма автоматически спишется в указанные сроки. Платежи осуществляются в выходные и праздничные дни, а количество компаний, которые работают с автоплатежом постоянно растет. Комиссия по большей части оплат не взимается. Помимо оплаты коммунальных услуг, клиенты Сбербанка подключают автоплатежи за сотовую связь, интернет и кабельное телевидение, по погашению кредитов. Многие пользователи оценили возможность автоматической оплаты штрафов ГИБДД со скидкой 50%.

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Подробнее об услугах и продуктах Сбербанка – на сайте банка www.sberbank.ru

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ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

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Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.