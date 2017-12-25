Большое приключение

Как не сойти с дистанции в 2018 году.

2017 год оказался противоречивым во многих отношениях. С одной стороны, большинство макроэкономических показателей позитивны: ВВП немного, но растет, инфляция низкая, курс рубля стабилен. С другой – реальные доходы населения продолжают сокращаться, и это тоже стабильный тренд. В предновогодний период традиционного подведения итогов «ПН» решил собрать прогнозы ведущих экономистов России на 2018 год. Как обезопасить свои доходы, давать ли деньги в долг, во что лучше всего вложиться, стоит ли следовать новым бизнес-моделям и в каком году человека заменят нейронные сети – об этом в итоговом материале «ПН» 2017-го.

Если перечислить итоги года в двух абзацах, то они сводятся к следующему: жить стало немного легче из-за небольшого роста цен на нефть с прошлогодних $40 до $60 за баррель, но при этом наша экономика не перестала быть сырьевой; доля малого бизнеса не выросла, бюджетные перекосы не ликвидированы. Последние данные Росстата говорят о том, что кризис никуда не ушел: сельское хозяйство – минус 2%, строительство минус 3,1%, промышленность на нуле.

При этом надо уметь видеть и выгодные стороны, считает председатель научного совета Института экономики роста им. Столыпина Яков Миркин: «Если посмотреть на те же самые данные Росстата, то у нас есть «острова роста»: военная промышленность, зерновое хозяйство, фармацевтика. А если приглядеться еще внимательнее, то за этот год случилось настоящее экономическое чудо в производстве трамваев: в 2014 году мы производили один-три трамвая в месяц, а сейчас – 20. Еще одно такое же экономическое чудо – в производстве тротуарной плитки». Трамваи и плитка – это, конечно, не нанотехнологии, но все же лучше, чем ничего.

«Мой прогноз – дружественный, – продолжает Миркин. – Россия является кусочком мировой экономики, и нас будет поддерживать спрос со стороны растущей мировой экономики на российское сырье. Это значит, что торговая основа социальной стабильности сохранится».

А вот так рассуждает о перспективах директор института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев: «В 2018 году не будет провала, но показатели окажутся хуже, чем в 2017-м. В частности, ВВП останется около нуля. Однако по реальным доходам провала может и не быть: перед выборами проиндексировали пенсии, зарплаты, будет закачка денег на «социалку». В этом смысле большее беспокойство вызывает 2019 год: что будет после выборов?»

Принимать за чистую монету уверения властей в наступившей стабильности не стоит, считают многие экономисты. И дают совет: сейчас лучше взять себя в руки и постараться подзаработать. Еще самое время потребовать с должников вернуть одолженные ранее деньги: дальше их возвращать будет сложнее. «Покупать биткоин я не советую, какой бы ажиотаж сейчас по этому поводу ни царил, – считает Николаев. – Для того чтобы влезать на этот рынок, надо, как минимум, разбираться в вопросе, а для подавляющего большинства россиян это пока неизведанная территория. То же самое – с валютными рисками. Рубль еще должен доказать, что является стабильной валютой. Словом, не рекомендую спекулировать на финансовых рынках, правила которых вам неизвестны. Но если вы попали в финансовую «пирамиду» или «пузырь», искренне желаю выйти вовремя».

Самый прогрессивный банкир современной России глава Сбербанка Герман Греф также спрогнозировал ближайшее будущее. Его прогноз рассчитан не на один год, а на пять лет минимум. «В скором времени людей заменят программы и нейронные сети», – уверен Греф. Примеры отмирающих профессий – это юристы и банкиры: работы в привычном смысле слова для них в ближайшем будущем может не остаться. «В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовили иски, были сокращены, – пояснил свою мысль Греф. – У нас нейронная сетка готовит исковые заявления значительно лучше. Мы сегодня перестаем брать юристов, которые не знают, как работать с нейронной сетью. Банкам в новом мире в свете развития блокчейна, по всей видимости, также не останется места, их полностью заменит искусственный интеллект», – уверен глава финансовой организации.

Обращаясь к соционике, Греф отмечает скорую замену людей их цифровыми копиями: «Всех будет интересовать ваша цифровая копия, которая хранится на облаках, а не вы. При этом важно понимать, что все мы будем абсолютно прозрачны для цифрового мира. Далеко не все готовы смириться с таким положением дел, но это ключевой тренд на ближайшие годы».

Очевидно, что новая цифровая реальность вызывает появление принципиально новых бизнес-моделей, считает Герман Оскарович. Наступает время ведения бизнеса без каких-либо вложений и трат, время бизнеса из интернета. В качестве примера он приводит компанию Uber, которая занимается перевозкой пассажиров, не имея ни одного автомобиля, и социальную сеть Facebook, которая не производит собственных новостей. «Это говорит о том, что в мире зарождается тип экономики, который можно назвать экономикой экосистем», – объяснил банкир. Это принципиально новая модель, в которой не дейст­вуют все классические законы экономики. Следовать классике – значит плестись в конце.