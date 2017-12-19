Бу в кино

К нам приехал белый господин, но мы не хотели изменений.

Скрипит ладья-логотип на вазовской высотке, женщины красят неприглядную серую будку в белый цвет, одна бабушка играет на аккордеоне, а другая пляшет, Бу Андерссон разглаживает салфетку на коленях и откидывается назад на стуле, за которым на полу распластана шкура медведя. Это краткий пересказ трейлера нового документального фильма «The Russian Job», который снял неизвестный широкой публике чешский режиссер. В ленте показан тот период, когда ОАО «АВТОВАЗ» возглавлял шведский топ-менеджер. «ПН» решил, что это отличный повод вспомнить Андерссона, поговорить о роли личности в истории и оценить трейлер фильма. При этом мы намеренно уклоняемся от собственных суждений и даем возможность высказаться экспертам автомобильной отрасли, блогеру, который знал Бу лично, профессиональному переводчику и кинокритику.

Сергей Баль, кинокритик:

– Сложно судить о фильме, не посмотрев его полностью, но трейлер, конечно, бодрый. Местами картинка и монтаж напоминают ранние работы Гая Ричи, и это комплимент авторам. Если говорить о смысловой нагрузке, то тут штамп на штампе – женщины в кокошниках, мужчина, отработавший 39 лет на заводе, демонстрирует никому не нужные медали, занесенный снегом АВТОВАЗ, даже медведю нашлось место. Однако все сделано так ладно и лихо, что не обращаешь внимания на огрехи.

Есть вопросы к выбору целевой аудитории фильма. Если он адресован русским зрителям, то им, само собой, не понравится, так как местные представлены в ленте натуральными туземцами, к которым приехал белый господин, а они по недомыслию не оценили его профессионализм.

Некоторые найдут тут теорию заговора: картину снял малоизвестный в самой Чехии соотечественник гражданской жены Андерссона Катаржины Матушковой, а это прозрачно намекает на то, что она приложила руку к производству. Если же адресат картины находится на условном Западе, ему вряд ли будут интересны события, случившиеся несколько лет назад в каком-то Тольятти. Хотя и тут патриоты, конечно, увидят очередной антироссийский заговор.

Федор Быстров , блогер:

– Бу Андерссон – отличный менеджер. Большой плюс его пребывания во главе завода – наведение порядка в цехах и санузлах на производстве. Больше плюсов, в общем-то, нет. Попытка показать окружающим, что он не хуже Карлоса Гона умеет сокращать издержки, бесславно закончилась на приказе о закрытии рентабельного «Лада спорт». До сих пор никакой логикой невозможно объяснить перенос производства LADA Vesta в Ижевск. По крайней мере, тольяттинцы ему это всегда будут припоминать. К слову, трейлер фильма показал, что и сам Андерссон – злопамятный человек, что, согласитесь, не красит офицера.

Сергей Целиков , директор аналитического агентства «Автостат»:

– Лично у меня о времени пребывания Бу Андерссона в Тольятти остались положительные воспоминания. С его приходом вокруг АВТОВАЗа все забурлило, закипело, зашевелилось. Пошли какие-то быстрые процессы, реформы, изменения…

Не знаю уж кому потом припишут заслуги по переходу завода от старой модельной линейки (Priora, Kalina, Granta) на новую (Vesta, Xray), но для меня это в первую очередь заслуга именно Андерссона и его команды. В очень сжатые сроки поставить на поточное производство две совершенно новые модели – такое дорого стоит. Именно они будут определять будущее завода. Думаю, Vesta уже в следующем году станет лидером российского рынка, потеснив и KIA Rio, и Granta.

Бу делал все быстро и решительно. Умел подкрепить любую активность пиаром, в том числе и личным. Возможно какие-то решения были спорными. Например, увод производства Vesta из Тольятти в Ижевск или попытка переноса выпуска спортивных моделей LADA Sport на главный конвейер. Но, как говорится, лес рубят – щепки летят.

Я всей душой на стороне таких «реформаторов» как Бу Андерссон. На мой взгляд сейчас заводу очень не хватает того драйва, энергетики и пиар-активности, которые были при Бу.

Максим Ермаков, директор ООО «Комплекс-авто» :

– Андерссон отработал контракт по мировым стандартам автомобильной промышленности – выстроил дистрибуцию, улучшил гарантийное и постгарантийное обслуживание, провел ребрендинг, запустил новые модели и хайп вокруг них. Однако все это было сделано не в интересах тольяттинцев и российских производителей комплектующих, которые дружно разорились в период его руководства предприятием. Главные бенефициары – иностранные автокомпонентные компании и альянс Renault-Nissan.

Юлия Петрарка , лингвист, переводчик:

– Первый и невинный перевод названия этого фильма, который придет в голову любому переводчику, – «Русская миссия». Однако если внимательно посмотреть трейлер, то начинают закрадываться сомнения – лента явно ироничная, и такое серьезное название ей не к лицу. Фактически это рассказ об абсурдной миссии, обреченной на провал: завод убыточен, Андерссона наняли, чтоб сделать его прибыльным, всем нужна революция, но такая, чтобы ничего не изменилось.

Далее я прошу прощения у читателей «ПН» с тонкой душевной организацией, потому что речь пойдет о вещах очень пикантных. Уважаемый сленговый словарь UrbanDictionary подсказывает нам единственное значение словосочетания «russian job» в английском языке: это сексуальный акт, при котором мужской орган зажимается между женскими грудями. Насколько я понимаю, авторы фильма по национальности чехи, а значит, можно списать такой странный нейминг на то, что они просто не знали об этом выражении. Но вообще вряд ли – эксперты уверяют, что понятие очень устойчивое и распространенное.