Быстрые деньги. Как лотерейный билет может сделать тебя счастливым

Купить лотерейные билеты, помимо киосков («Город.Ру»), можно в почтовых отделениях, в некоторых продовольственных магазинах («Пятерочка») и в салонах связи («Связной», «Евросеть», «МегаФон»).

Риторический вопрос: кто не мечтал проснуться миллионером? Один из самых простых способов быстро разбогатеть, не прилагая никаких усилий, – выигрыш в лотерею. Уже долгие годы эта игра очень популярна в некоторых странах мире, а желающие испытать судьбу и сорвать куш выстраиваются в очередь за билетами. «ПН» узнал, с чего началась лотерея, почему в нее активно играют прагматичные европейцы и с помощью каких игр действительно можно стать миллионером.

В Европе

Одной из первых официальных европейских лотерей принято считать розыгрыш, организованный вдовой фламандского живописца Яна Ван Эйка, приуроченный к 25-й годовщине его смерти, в городе Брюгге (современная Бельгия) 24 февраля 1466 года. Вырученные деньги были направлены на поддержку малоимущих горожан. Теперь 24 февраля считается в Европе днем рождения лотереи.

Мало кто знает, что французский писатель и философ Вольтер сколотил состояние на выигрышах в лотерею, что, собственно, и позволило ему посвятить свою жизнь литературному труду. Однако случайностью назвать это нельзя: совместно с другом математиком они придумали беспроигрышную схему, сутью которой было зачеркнуть абсолютно все возможные числовые комбинации.

Особой популярностью лотереи пользуются в современной Италии, где играет более-менее все половозрелое население. Причем количество игроков там растет за счет внушительного призового фонда, а до 2012 года денежные выигрыши не облагались налогами. Тем не менее и сегодня налог очень лояльный: с призов свыше €500 взимается всего 6% от суммы выигрыша. Кстати, крупнейший куш в стране сорвал в 2009 году обычный фермер: сумма приза составила почти €150 млн.

Существуют и межнациональные розыгрыши, принять участие в которых могут жители нескольких стран. Например, лотерейный проект Euromillions, запустившийся в 1994 году, успешно существует и сегодня. В нем участвуют жители Австрии, Великобритании, Швейцарии, Бельгии, Франции, Ирландии, Люксембурга, Испании и Португалии. Прямая трансляция тиражей осуществляется два раза в неделю на телеканале BBC 1. Для того чтобы попытать удачу в лотерее Euromillions, нужно проживать или находиться на территории одной из этих стран и заплатить за лотерейный билет €5.

В России

Еще во времена СССР важным развлечением выходного дня для многих семей была трансляция розыгрыша лотерей по телевизору. В России интерес к азартной игре не ослабел. Например, каждое воскресенье телеканал НТВ показывает программу «Счастливое утро». Зрители могут увидеть трансляцию розыгрышей самых популярных российских лотерей: «Золотая подкова», «Русское лото», «Жилищная лотерея», «6 из 36».

Пожалуй, самые большие призы обещает «Столото» (бывшее «Гослото»). Именно в эту лотерею в 2016 году врач из Новосибирска выиграл рекордную для России сумму – 358 млн рублей. Самый крупный выигрыш в «Русское лото» составил 29,5 млн рублей, притом, что цена билета – всего 50 рублей. «Жилищная лотерея» – отличный шанс улучшить свои условия жизни. На сегодняшний день разыграно более 700 домов, квартир и другой недвижимости. Самый крупный выигрыш – более 17 млн при стоимости билета 100 рублей. Минимальный выигрыш в лотерее «Золотая подкова» составляет 3 млн рублей.

Купить лотерейные билеты, помимо киосков («Город.Ру»), можно в почтовых отделениях, в продовольственных магазинах («Пятерочка») и в салонах связи («Связной», «Евросеть», «МегаФон»).

Стоит отметить, что налог с любого выигрыша в России составляет 13%. Он не зависит от вида лотереи, которая может быть как государственной, так и частной. Но из всех правил есть исключения: например, стимулирующие лотереи, проводимые в гипермаркетах или производителями товаров – налог на выигрыш здесь составляет 35%.

В Тольятти

В нашем городе есть люди, разбогатевшие, купив лотерейный билет. В 2008 году 23-летний риелтор Юрий Иванов получил 952 тыс. рублей. Таким оказался его выигрыш в «Гослото 5 из 36». Тольяттинец уверял, что увидел победную комбинацию цифр накануне розыгрыша во сне. До этого молодой человек испытывал удачу в течение двух лет, несколько раз ему даже удавалось выигрывать, но суммы были значительно меньше – до 7 тыс. рублей.

В мае 2016 года по телеканалу ВАЗ ТВ было объявлено о проведении лотереи, посвященной 50-летию АВТОВАЗа. Начиная с 20 мая каждый понедельник задавался один вопрос, ответ на который нужно было прислать в течение двух дней на электронную почту. Все ответы оценивались комиссией. Всего было восемь вопросов, розыгрыш длился восемь недель.

«Сначала я стала лучшей в шестом вопросе, меня наградили памятными подарками с логотипами АВТОВАЗа. Думала, что на этом все и закончится, но мне снова позвонили с телевидения и пригласили на запись финальной передачи. Уже в студии при объявлении победителей сообщили, что я являюсь участником, наиболее полно ответившим на все вопросы и набравшим максимальное количество баллов, и вручили сертификат на автомобиль. 20 июля на официальном праздничном мероприятии в спортивном комплексе «Лада-Арена» президент АВТОВАЗа Николя Мор вручил мне ключи от автомобиля LADA Kalina», – рассказывает о своей невероятной удаче работник МЧС Елена Темерева.