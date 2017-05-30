Бьют все рекорды

Россияне активно несут свои деньги в НПФ.

Частные пенсионные фонды продолжают демонстрировать лучшие качества управляющих деньгами населения. Согласно прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), к концу 2017 года накопления НПФ увеличатся на 15,5% и достигнут 2,5 трлн рублей, а через три года вырастут до 3,7 трлн рублей. Однако ожидаемое ужесточение требований к НПФ и ограничение выбора бумаг для инвестиций (с 14 июля они должны быть с рейтингом АКРА) могут снизить их доходность. Что касается регионов, рейтинг АКРА есть только у Московской, Калининградской (BBB-) и Самарской (A) областей.

Специалисты АКРА (первого рейтингового агентства, аккредитованного на территории РФ в соответствии с действующим законодательством) дают весьма оптимистичные прогнозы в отношении деятельности негосударственных пенсионных фондов. По их оценке, к концу этого года накопления НПФ вырастут до 2,5 трлн рублей, а к 2020 году частные фонды аккумулируют на своих счетах уже 3,7 трлн денег населения. При этом в ВЭБ, где хранятся средства граждан, не решившихся переходить в частные пенсионные фонды, останется всего 1,6 трлн рублей.

Столь оптимистичный прогноз основан на информации об очередной пенсионной реформе: конвертация пенсионных накоплений в баллы и усиливающаяся неопределенность в отношении будущих страховых пенсий будут способствовать привлечению в НПФ значительного числа россиян, считают эксперты.

«Все больше граждан повышают свою финансовую грамотность, поэтому переход от накопительной части трудовой пенсии к системе индивидуального пенсионного капитала (ИПК) привлечет в частные фонды именно этих людей», – уверены представители НПФ.

Будет наблюдаться и рост пенсионных накоплений за счет инвестиционного дохода: по расчетам аналитиков, в 2020 году средний счет клиента НПФ составит 101 тыс. рублей против 72 тыс. по итогам 2016 года.

Некоторые участники рынка не согласны с прогнозом АКРА, считая его излишне позитивным. Дело в том, что после 2018 года может произойти ужесточение требований регулятора к инвестициям пенсионных резервов, что приведет к снижению доли инвестиционных паев ПИФов. «Фактически при использовании паев ПИФов негосударственные пенсионные фонды будут обязаны учитывать не сами паи, а их содержание и соответствующие лимиты на них, – рассказывают аналитики. – Что касается требований законодательства по риск-менеджменту и IT-инфраструктуре, то они приведут к значительному увеличению затрат НПФ. Новые правила также поднимают планку, определяющую размер собственного имущества, который позволяет частному фонду генерировать достаточно прибыли и быть самостоятельным игроком на рынке. Если сейчас эта планка составляет 5–7 млрд рублей, то в 2018 году она поднимется до 10 млрд. А это значит, что рынок НПФ ждет процесс укрупнения и глобализации».

Не стоит забывать и об изменении требований к инвестициям пенсионных накоплений, которые вступят в силу уже с июля этого года. Напомним, что в соответствии с требованиями Минфина в ближайшее время будут введены ограничения на инвестирование пенсионных накоплений: с 14 июля госуправляющий ВЭБ сможет инвестировать пенсионные накопления, переданные ему ПФР, только в ценные бумаги, которым АКРА присвоило рейтинг не ниже уровня А- по национальной шкале. Если бумаги в портфеле ВЭБа не будут соответствовать новым требованиям, у кредитной организации есть три года, чтобы избавиться от них.

Для пенсионных накоплений, переданных ПФР под управление частным фондам, Минфин предлагает установить возможность инвестирования в бумаги с рейтингом АКРА на уровне BBB-. Но срок, за который НПФ должны избавиться от бумаг, не соответствующих этому критерию, – всего один год. Между тем в РФ пока нет ни одного небанковского эмитента с рейтингом выше BBB- (об этом говорят данные сайта АКРА). «Для того чтобы остаться участником рынка, организациям-эмитентам придется встать в очередь для получения национального рейтинга АКРА», – считают эксперты.

Что касается регионов, рейтинг АКРА есть только у трех: Самарской области (A), Калининградской (BBB-) и Московской (AA). Нашей области АКРА присвоило кредитный рейтинг 27 декабря 2016 года по национальной шкале на уровне А(RU) с прогнозом «стабильный». «Повышение прогноза рейтинга Самарской области отражает положительные процессы в экономической и финансовой сфере, которые могут позволить региону совершить переход на более высокий уровень кредитоспособности и инвестиционной привлекательности», – говорится в пояснительной записке.

Среди российских частных пенсионных фондов безусловным лидером по накоплениям стал НПФ Сбербанка. Согласно данным, размещенным на сайте фонда, на конец I квартала этого года он аккумулировал 435,2 млрд рублей пенсионных накоплений и привлек в 2016 году 2,6 млн клиентов. За ним следует объединенный НПФ «Газфонд ПН», накопления которого составили 425 млрд рублей. Количество клиентов в объединенном фонде превысило 6 млн человек, следует из данных сайта. За ними следуют контролируемые группой «Открытие» фонд «Лукойл-гарант», НПФ электроэнергетики, «Будущее» и «Сафмар».