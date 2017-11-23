Час расплаты

Сколько стоит послушать музыку в интернете.

Интернет-пользователям все чаще приходится платить за свои увлечения: в апреле социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», принадлежащие Mail.Ru Group, ввели модель платной подписки для прослушивания музыки. Тогда возможность бесплатно проигрывать аудиозаписи все же осталась, приходилось только терпеливо слушать рекламу между треками. Однако с 1 октября условия изменились. «ПН» выяснил, чем отличаются сервисы платной музыки и можно ли обойти их ограничения.

Навязчивая реклама

Платить практически за все в 2017-м – дело само собой разумеющееся. Использование стриминговых сервисов можно отнести к разряду дешевых услуг: в месяц на это тратится не больше 200 рублей – дешевле, чем один раз перекусить кофе с бигмаком. Однако с тем, что теперь бесплатное прослушивание музыки в фoнoвoм режиме (то есть с заблокированным экраном) «ВКонтакте» и «Одноклассниках» лимитиpoвaнo всего одним часом в день, интернет-пользователи смириться не могут. Особенно учитывая тот факт, что большой их процент использовал данные соцсети именно из-за удобства прослушивания аудиозаписей.

Теперь, чтобы насладиться любимыми треками без ограничений, придется установить мобильное приложение Boom и уже в нем купить платную подписку на месяц за 149 рублей или на год – за 1,6 тыс. Любопытно, что нововведения коснулись только мобильных версий – слушать музыку «ВКонтакте» и «Одноклассниках» в десктопной версии браузера все еще можно бесплатно. Правда, избавиться от рекламы ресторанов, магазинов и автосалонов, включающейся прямо посреди песни, не получится.

Коварный план

Не приняв такие нововведения, многие принципиально начали использовать для прослушивания музыки другие сервисы. Неплохой вариант – Apple Music. Особенно для студентов: подписка на месяц обойдется им всего в 75 рублей. Для тех, у кого в мыслях тут же появился коварный план причислить себя к студентам и обмануть систему, поясняем: служба проверки UNiDAYS проверит и подтвердит, что числится ли пользователь в университете или колледже. Да и разовой проверкой дело не закончится, за изменениями будут наблюдать, и, как только в службе узнают, что пользователь больше не студент, подписка автоматически станет индивидуальной, стоимостью 169 рублей в месяц. За эти деньги подписчик получит доступ более чем к 30 млн песен, сможет создавать свои плей-листы и слушать треки офлайн.

Для семей до шести человек есть отдельная подписка – 269 рублей в месяц на всех. Довольно экономично, даже если вас всего трое. Из явных преимуществ Apple Music – пробный период использования сервиса без оплаты составляет три месяца. В то время когда почти у всех конкурентов – не больше 30 дней.

Бюджетный сервис

В России весьма популярен и сервис «Яндекс.Музыка». Кроме стандартного набора услуг, он синхронизируется с аккаунтом «ВКонтакте» и формирует рекомендации на основе песен, добавленных в аудиозаписи. Его выгодное отличие от других стриминговых сервисов – браузерная версия, позволяющая неограниченно слушать музыку без авторизации.

Зачем же тогда платить? Подписка повысит битрейт воспроизводимых треков до 320 Кбит/с, уберет рекламу и позволит слушать музыку офлайн. Индивидуальная подписка на месяц стоит 169 рублей для пользователей ПК, 229 рублей – iOS и 199 рублей – Android.

Самый бюджетный сервис – «Google Play Музыка». Бесплатной подпиской там можно пользоваться четыре месяца. А стоимость платной – 159 рублей за индивидуальную и 239 рублей за семейную. Годовая подписка обойдется в 1,75 тыс. рублей. Набор предлагаемых услуг тот же – неограниченный доступ к музыкальной базе и возможность сохранения песен для прослушивания офлайн.