Что нам стоит дом построить

ЖСК «Мое жилище» заканчивает комплектацию нового дома.

Несмотря на то, что вторичное жилье в Тольятти продолжает дешеветь, а, значит, не продается, новое строительство остается востребованным для горожан. Только за 2016 год в нашем городе было введено в эксплуатацию 22 многоквартирных жилых дома. Застройка продолжается и сейчас. На прошедшей неделе руководитель строительной компании ЖСК «Мое жилище» Александр Ворожейкин рассказал «ПН» о своем новом проекте – многоэтажном жилом доме на Московском проспекте.

В чем преимущества нового дома?

Новый пятнадцатиэтажный одноподъездный дом по адресу Московский проспект, 55, полностью возводится из керамического кирпича – пожалуй, лучшего строительного материала для комфортной жизни. В такой квартире здоровый микроклимат, легче дышится, теплее зимой и прохладнее летом. Кроме того, дома, построенные по такой технологии, обладают большей звуко– и теплоизоляцией.

К тому же это первый наш дом, высота потолков в котором составляет 2,7 метра, в квартирах с увеличенной высотой потолка психологически комфортнее, а расходы на отопление и кондиционирование помещений такие же, как и в помещении со стандартными параметрами. Под домом расположится индивидуальный тепловой пункт, в котором будет регулироваться подача воды и тепла в квартиры, что позволит оптимизировать расходы.

Не менее значимое преимущество заключается в том, что на каждом этаже предусмотрено всего восемь квартир: одна трехкомнатная, четыре двухкомнатные и три однокомнатные. То есть соседи будут знать друг друга в лицо. А это сейчас немаловажно.

Также на первом этаже будет располагаться комната для консьержки, а при въезде на территорию планируется установить шлагбаум, ключи от которого выдадут каждому жильцу. Для велосипедистов у нас предусмотрены парковочные места.

Почему именно шестой квартал?

Стоит отметить, что это единственный новый дом в шестом квартале. И место для строительства более чем удачное. Прямо за новостройкой расположен детский сад № 106 «Изюминка», а в трех минутах ходьбы – школа № 34 и поликлиника. К тому же на территории квартала есть еще одна школа и несколько детских садов. Продуктовые и промтоварные магазины расположены как у самого дома, так и на бульваре Королева и на улице Революционной. Кроме того, в шаговой доступности находится один из крупнейших торговых центров в городе «Русь на Волге».

Жильцам нового дома будет где заняться спортом или просто погулять – недалеко от шестого квартала есть спортивный комплекс «Олимп», Дворец спорта «Волгарь», городской парк Победы, лесопарковая зона по улице Спортивной, набережная и пляж, а также детский парк развлечений «Фанни-парк».

У нашего дома обязательно появится своя детская площадка, а территория будет озеленена и огорожена. Я думаю, что это отличная альтернатива старым панельным домам, тем более в таком уютном месте со всеми инфраструктурными удобствами.

На каком этапе находится строительство?

Я горжусь тем, что за 20 лет работы на градостроительном рынке Тольятти ЖСК «Мое жилище» ни разу не задерживал сроков ввода жилья в эксплуатацию.

Заселение нового дома на Московском, 55, планируется к концу 2018 года. Все работы идут строго по графику в штатном режиме. Сейчас мы возводим десятый этаж, параллельно ведем отделку, монтаж электропроводки и уже приступили к монтажу сантехники.

Отмечу, что уже сейчас, на этапе строительства, выкуплены все мощности и заключены договоры на поставку энергоносителей. Как только мы сдадим дом, будут запущены тепло, электричество и вода и жильцы смогут спокойно приступить к ремонту. Кстати, жильцы получат квартиры с предчистовой отделкой: мы штукатурим и шпаклюем стены и потолки, делаем разводку электрики с выключателями и розетками, заливаем полы и подводим все необходимые коммуникации.

В августе мы проводили полуторачасовую экскурсию на строительный объект для жителей квартала. Сейчас показываем новый дом потенциальным жильцам индивидуально: можно подняться на девятый этаж и даже зайти в свою будущую квартиру.

Сколько квартир уже продано?

Уже к концу этого года мы планируем полностью закончить комплектование дома. На данный момент продано около 50% площадей. Хочу отметить, что около 30% проданных квартир покупатели приобретали по программам ипотечного кредитования в Сбербанке, с которым мы сотрудничаем уже 25 лет. Если раньше люди в основном покупали недвижимость за наличные средства, то сейчас финансовая ситуация в городе да и в целом в стране не очень благоприятная, и ипотека в этом смысле очень выручает наших будущих жильцов.