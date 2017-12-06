Что не так с ОАО «ТЕВИС»?

Компания заявляет о дефиците денежных средств.

Некогда крупнейший поставщик энергоресурсов ОАО «ТЕВИС» в течение последних шести месяцев транслирует информацию о своих финансовых трудностях. Известно, что доходы бывшего монополиста значительно снизились после его исключения из системы теплоснабжения города: сегодня ОАО осуществляет лишь транзитные функции по передаче энергоресурса. Все попытки сэкономить на налогах или же заработать на повышении тарифа по отпуску питьевой воды оказались тщетными. А если сравнить остатки компании на банковских счетах с дебиторской задолженностью и требованиями ФНС, становится понятно, что ситуация может перейти в стадию необратимости.

Отчуждение ТЕВИСа от «золотой трубы», откуда компания десятилетиями черпала свои сверхдоходы, произошло два года назад. Тогда на уровне Министерства энергетики РФ была проведена реформа схемы теплоснабжения, в результате которой с 1 января 2016 года на прямые договорные отношения с потребителями Автозаводского района Тольятти по поставке энергоресурса перешел Самарский филиал ПАО «Т Плюс». ТЕВИСу остались только сети, построенные еще в советское время, и функции транспортировщика.

Через полтора года после данного события на различных ресурсах, включая сайт арбитражного суда области, стала появляться информация о значительном снижении доходов ОАО «ТЕВИС». Носила она разнородный характер. Например, 13 января 2017 года Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области № 10 привлекла владельца коммунальных сетей к ответственности за совершение налогового правонарушения – неуплату налогов на сумму в несколько миллионов рублей.

В ТЕВИСе пытались приостановить действие решения налоговой и признать акт недействительным. В своем ходатайстве коммунальщики указывали на то, выплата требований налоговой «причинит компании серьезный имущественный ущерб, связанный изъятием из оборота денежной суммы, являющейся для него значительной, или имущества, необходимого для осуществления хозяйственной деятельности».

В доказательство того, что доначисленные суммы обязательных платежей и санкции являются для общества значимыми, компания предоставила выписки из банков. Согласно им на 19 мая 2017 года ежемесячный остаток денежных средств общества в АО АКБ «Новикомбанк» за три месяца составлял от 11 до 18 млн рублей. За этот же период в ПАО Сбербанк остаток наличных денежных средств составлял от 2 до 2,3 млн рублей. Учитывая дебиторскую задолженность ТЕВИСа, которая за 2015–2017 годы составила 207,6 млн рублей (данные с официального сайта организации), можно сделать вывод, что представители ОАО, заявляя в суде о возможном внутреннем ущербе при оплате налогов, не лукавили. Тем не менее судей им впечатлить не удалось: ТЕВИСу в его стремлении приостановить действие санкций налоговой было отказано.

По мнению представителей закона, банковские выписки не доказывают, что доначисленные налоги являются для общества значительными. А наличие недвижимого имущества на общую сумму 11 млрд рублей, на которое рассчитывал ТЕВИС в случае необходимости немедленно удовлетворить требования ФНС, было и вовсе забраковано представителями Фемиды. «Указанные объекты недвижимости представляют собой сети теплоснабжения, коммуникационные коллекторы и иное имущество, связанное с теплоснабжением, на которое не представляется возможным обратить взыскание», – отметили представители налоговой.

Еще один факт, который иллюстрирует, что компания переживает непростой период своей деятельности. По информации, распространенной специалистами ОАО, тепловые сети ТЭЦ ВАЗа, ПАО «Т Плюс» и сети ОАО «ТЕВИС» технологически связаны, поэтому гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность проводились при участии ПАО «Т Плюс». Однако в этом году «Т Плюс» отказало ТЕВИСу в проведении совместных испытаний. Ссылаясь на данное обстоятельство, общество указывает, что впервые за 40 лет было вынуждено провести гидравлическую опрессовку тепловых сетей собственными силами и средствами, расходы на которую составили 16 млн рублей. Вот тут полезно будет сопоставить затраты с выписками с банковских счетов компании.

ОАО «ТЕВИС» также заявляло, что ПАО «Т Плюс» выставило счет от 20 марта 2017 года на оплату тепловой энергии и теплоносителя в целях компенсации потерь в сетях ОАО «ТЕВИС» на сумму 1,7 млрд рублей согласно договору № 30206кп от 18 декабря 2015 года. Скорее всего до настоящего момента этот счет остался неоплаченным.

Между тем само ПАО «Т Плюс», как указывает ТЕВИС, также несвоевременно и не в полном объеме производит оплату услуг ОАО по передаче теплоэнергии и теплоносителя, что приводит к дефициту денежных средств.

Всем, конечно, интересно знать о возможных последствиях данной ситуации, ведь компания осуществляет водоснабжение и водоотведение для жителей всего Автозаводского района. Вместо предположений и мнений экспертов приведем цитату из ходатайства самой организации: «Отсутствие денежных средств приведет к невозможности своевременного устранения порывов тепловых сетей и, как следствие, невозможность оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя». Весьма настораживающее обещание, учитывая, что зима уже началась.