Что в имени тебе моем. Сколько стоит собственный домен

В России по понятным причинам предпочитают доменное имя в зоне .ru, и тут можно обойтись малой кровью: регистратор Domenus.ru предлагает адреса по 120 рублей.

Удивительное рядом: современные технологии позволяют при создании собственного интернет-сайта уложиться в смешную сумму – прожиточный минимум, установленный правительством Самарской области. А начать процесс нужно, конечно, с выбора доменного имени – адреса ресурса в сети. На прошлой неделе «ПН» выяснял, какие бывают домены, сколько стоит их регистрация и от чего зависит цена.

Недорогое удовольствие

В первую очередь стоимость доменного имени зависит от выбора доменной зоны – той части, которая пишется после имени и точки. Их существует огромное количество, разделяемое на две группы: национальные (например, .ru, .рф – Россия) и зоны общего пользования (.com, .info, .org).

Приобретение обычного домена, в общем-то, совсем не дорогое удовольствие. К тому же всегда можно найти адреса, продающиеся по акциям. Так, например, компания RU-CENTER – популярный российский регистратор доменов, работающий по адресу Nic.ru, – предлагает доменное имя, заканчивающееся на .xyz всего за 90 рублей. На первый взгляд зона .xyz кажется не самым удачным решением, но она набирает популярность, так как последние три буквы английского алфавита легко запоминаются.

В России по понятным причинам предпочитают доменное имя в зоне .ru, и тут тоже можно обойтись малой кровью: регистратор Domenus.ru предлагает адреса по 120 рублей. Правда, все «красивые» домены, использующие более-менее популярные слова и устойчивые понятия, уже давно заняты.

В 2009 году в России была введена еще одна зона – .рф, кстати, первая в интернете, написанная на кириллице. Стоимость доменных имен в ней начинается со 190 рублей, но и здесь сложно найти хороший свободный адрес – все куплено магазинами доменов и выставлено на продажу втридорога. Так, адрес понедельник.рф стоит 240 тыс. рублей.

Популярные зоны

Самые популярные доменные зоны без учета акций оцениваются несколько дороже. Крупнейший в мире регистратор доменных имен GoDaddy продает .com за 450 рублей, .info за 640 рублей, а .net – от 880 рублей. К слову, все суммы указаны без учета налогов. Покупка адресов в тех же зонах на Nic.ru обойдется еще дороже, так как российская компания фактически является посредником.

Впрочем, эксперты этого рынка советуют не торопиться, так как крупные игроки регулярно устраивают распродажи доменных имен, нужно просто подождать акции. Также нужно помнить о том, что любой домен продается сроком на один год, после чего его необходимо продлить. Цены на продление почти всегда выше.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные суммы относятся к доменам, названия которых содержат больше двух букв. За двухбуквенные же адреса придется выложить серьезную сумму. Еще один яркий пример: адрес, о котором мечтает «ПН» (Pn.co), продается за 2,8 млн рублей.

Престижные имена

Инновация на рынке доменных имен – премиум-зоны. Уже из названия можно понять, что их стоимость заметно выше, чем у традиционных .com или .ru. Например, цена на зону .money на Nic.ru начинается с 2,9 тыс. рублей, .market стоит от 15 тыс., .news – от 54 тыс., а .sale – от 108 тыс.

Специалисты оценивают стоимость уже существующих популярных интернет-имен исходя из возраста домена, длины имени и показателей трастовости в поисковых системах. Так, стоимость домена одного из самых популярных сайтов России «ВКонтакте» (Vk.сom), известного всем благодаря лаконичности, составляет примерно $5,56 млн. Название портала газеты «Комсомольская правда» (Kp.ru) оценивается в $3 млн.

Самой дорогой мировой сайт – VacationRentals.com. В 2007 году он был продан новым владельцам за $35 млн. Страховой ресурс – популярный в США Insure.com – достался новым владельцам в 2009 году за $16 млн. А самая популярная социальная сеть в мире Facebook приобрела свой домен в 2010 году за $8,5 млн.

Валерия Вавилина