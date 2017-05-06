Данил Аксаньян, НПО «Тамара»

«В страшные 90-е предпринимательством было заниматься проще, чем сейчас»

Бизнесмен с 25-летним стажем, руководитель местного отделения «Опоры России» Данил Аксаньян в большом интервью «ПН» рассказывает о своем опыте предпринимательства, делится рецептом, как увеличить бюджет страны, и объясняет, почему на самом деле реально работающим компаниям не нужны государственные гранты.

– Данил Петрович, вы начали заниматься бизнесом 25 лет назад. Что привело вас к этому выбору?

– В советское время я очень рано добился карьерных высот: в 27 стал главным инженером завода, в 30 – начальником самого крупного строительного управления в Душанбе. В ноябре 1989 года женился, и казалось, осел в том городе навсегда. Но сложилась так, что нам пришлось буквально бежать оттуда в 1990 году.

В Тольятти я приехал нищим – денег едва хватило, чтобы купить избу и пять соток. На этой земле держал 30 свиней, одновременно работая на двух работах. Потом мне предложили открыть кооператив и строить частные дома. Имя у меня уже тогда было – все знали, что я не обманываю.

Однажды случилась такая сделка: я позвонил на электротехнический завод, где раньше работал, и попросил вагон светильников для одного из местных предприятий. Они захотели взамен КАМАЗ. От этой сделки мне хватило денег, чтобы залить пять фундаментов в Тимофеевке. После этого открыл «Тамару» – вот так все и началось. Организовал здесь выпуск комплектующих, создал сборочное производство и выпускал 20 тыс. светильников в месяц. Сегодня мое предприятие выпускает их 110 наименований.

– Мы слышали о вашем увлечении сельским хозяйством. Откуда эта тяга к земле?

– Мои предки по линии мамы – раскулаченные крестьяне-оренбуржцы. И, видимо, у меня есть эти «кулацкие» гены: я с детства держал всякую живность. И вот не так давно недорого выкупил брошенный животноводческий комплекс в Санчелеево. Загорелся идеей. Решил начать с овец.

Потом выяснилось, что все перерабатывающие комплексы в стране уничтожены. Пришлось сжечь 40 тонн шерсти, выкинуть все овечьи шкуры. Перешел на разведение бычков. Пока все получается. Я сторонник «вип-мяса», противник антибиотиков. Поэтому мой продукт идеально чистый.

– Вы можете привести примеры, когда законы, принятые в последние годы в нашей стране, реально помогли предпринимателям?

– Сейчас предпринимателям очень тяжело. Мне едва удается балансировать за счет торговли и завода – поэтому я никуда не ушел и «не спрыгнул». До сих пор развиваю свое дело, выпускаю продукцию.

По поводу законов: лучший закон – просто нас не трогать. Даже не надо помогать, нам просто не нужно мешать. Самое страшное для бизнеса – это изменения правил игры, а у нас чуть ли не каждый квартал выпускаются новые законы и подзаконные акты.

К сожалению, в их создании не участвуют люди, которые имеют опыт работы в реальном секторе экономики. У нас совершенно иной тип мышления. Предприниматель – это не чиновник на государственной службе и не банковский служащий, который в случае банкротства только добьет вас. Предприниматель – это созидатель, он создает товары и услуги, рабочие места и наполняет деньгами казну.

– Вы бы хотели, чтобы рубль усилился?

– Нам нужна стабильность без излишней волатильности. Представьте: мы покупаем оборудование и комплектующие по одной цене, а завтра – раз, и они обесценились. Мы выпустили продукцию, а она неконкурентоспособна. Эта нестабильность создает нам проблемы. Например, можно было бы купить землю, и доход пошел бы в бюджет. Но кто будет ее покупать при существующих условиях расчета кадастрового налога?

На всей этой чехарде хорошо зарабатывают многочисленные органы, паразитирующие на бизнесе. Куча контор сегодня занимается переоценкой земли, нас продолжают «гнобить» лжеобщественные организации. Это все распугивает бизнес.

Чтобы с этим справиться, нужна юридическая грамотность. Но, к сожалению, предприниматели очень плохо объединяются, чтобы защищать свои интересы.

– Однако вы уже 10 лет возглавляете местное отделение «Опоры России». Почему до сих пор не ушли с этого поста?

– Я не вижу сегодня защитников у тех, кто занимается своим делом, – у нас есть только мы сами. Хотя в Самарской области у предпринимателей есть еще один реальный защитник – это прокуратура.

К моему большому сожалению, мне не удалось объединить молодых бизнесменов, готовых заняться поддержкой и защитой бизнеса. Это понятно: предприниматель занят прежде всего своим делом. Все очень хорошо откликаются, когда возникают проблемы, а когда все хорошо – никого не слышно.

– Вы раздумываете покинуть свой пост в этой организации?

– Скорее да.

– Не так давно прошла информация, что за последние пять лет предпринимателей в городе стало больше. Вы с этим согласны?

– Нет, с такой статистикой я не согласен. Понятно, что нужно отчитываться, но за этими цифрами стоят совсем невеселые факты. К примеру, статистику искажают гранты. Их выделяют новым фирмам, обещая первые три года не проводить налоговых проверок. Тут же открывают новые компании, под грант. Юридически закрыть фирму очень сложно, их бросают. Вообще, гранты разлагают предпринимателей. Лучше уж давать их за то, что вы за какой-то промежуток времени увеличили выплату зарплатного налога. Это значит, что вы повысили зарплату людям и увеличился товарооборот в городе. На полученный грант надо покупать оборудование, и только новое. И вот тогда будет реальное улучшение статистики.

Ну и, конечно, всевозможные проверки не вдохновляют бизнес. Причем плановых проверок стало значительно меньше, а вот внеплановые растут. В страшные 90-е предпринимательством было проще заниматься, чем сейчас. У бандитов были хоть какие-то правила игры, вполне ясные: «Барана надо стричь, а не брить, а то он сдохнет».

– Что сегодня происходит в городском бизнес-сообществе, какие сегменты рынка популярны и приносят деньги?

– По моей информации, только крупные монополии чувствуют себя хорошо, а весь остальной бизнес прозябает. Я сегодня не назову ни одной сферы, которая бы приносила деньги. Причина – падение покупательной способности. Если даже у кого-то есть излишки денег, напуганные экономической и политической ситуацией люди держат их при себе.

Единственный доходный бизнес – это бизнес господина Грефа. Чем больше банков закрывают, тем больше людей и компаний несут свои деньги в Сбербанк. Но никто не застрахован от потери этих сбережений.

– И как выживают при таких условиях тольяттинские бизнесмены?

– Основная масса мелкого бизнеса ушла в тень. И очень плохо, что у чиновников нет понимания, что предприниматель – это такая каста, которую палкой выгнать из тени невозможно. Их надо пряником выманивать. Причем это же уже получилось некоторое время назад у нашей же власти: до того когда повысили социальное страхование, бизнес дружно стал выходить из тени. Ему просто невыгодно стало там находиться: кредит не возьмешь, в грантах участвовать не можешь. И потом, нужна кредитная история. А сейчас никому кредитная история не нужна, потому что создана монополия банков.

К сожалению, в понимании чиновников, предприниматели – это обналичивающие конторы, которыми они постоянно пользуются. Но это не так.

И как-то наша власть зациклилась на бюджете. Это, конечно, очень необходимая вещь, но бюджет все же содержит только часть нашего населения. А как же другая часть?

Если чиновники хотят увеличить бюджет страны, они должны не мешать работать мелкому и среднему бизнесу. Ведь зарабатывание денег частными компаниями повлияет на увеличение товарооборота. Движение денег – это как кровь в организме, если его не будет – организм умрет. Банки, например, можно сравнить с жировыми отложениями. Положили деньги в банк, а дальше что? Если кровь не двигается, жир со временем протухнет.

– А как вы прокомментируете те позитивные перемены, которые сейчас происходят в Тольятти? ТОР, ОЭЗ?

– Мое мнение в городе знают – меня приглашали и в думу, и в мэрию. В общем, неплохо отношусь, но некоторые вопросы настораживают. Я боюсь, чтобы не вышло того, о чем говорил Черномырдин: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Мне непонятно, зачем нужно огромное количество документов, для того чтобы подать заявку в ТОР. Это может себе позволить только крупная организация.

Вот написано – не будет налога на землю. А где ее взять-то, землю эту? В городе земли-то нет. Я понимаю, когда делали ОЭЗ: заходи, вот территория, вот такие условия. А что с ТОР? Куда здесь заходить? На какую территорию? А как выйти? Здесь много вопросов. Хотя я ни в коем случае не противник ТОР.

– Почему вы тогда все еще в Тольятти? Вы вообще верите в будущее этого города?

– Несмотря на все, все-таки верю. У России особенная стать, помните мысль Тютчева? У нас были падения, мы вновь поднимались и становились от этого только сильнее. Я верю, что рубль стабилизируется, а к бизнесу власть наконец-то повернется лицом.