ДЕЛЕГАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САМАРСКОЙ ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ ПОСЕТИЛА ТОАЗ

Выездное заседание комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской Губернской Думы прошло на территории ОАО «Тольяттиазот».

Целью визита стало знакомство с работой крупнейшего производителя аммиака в России и обсуждение актуальных вопросов взаимодействия предприятия и региональной власти.

В делегацию вошли заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской Губернской Думы Светлана Бескоровайная, члены комитета, депутаты областной думы, представители думы г.о. Тольятти. В заседании также принял участие заместитель министра промышленности и технологий Самарской области – руководитель нефтехимического комплекса Андрей Шамин.

Визит на «Тольяттиазот» начался с ознакомительной экскурсии по производственной площадке предприятия, в ходе которой депутаты посетили центральные пункты управления шестого и седьмого агрегатов аммиака, а также производство ООО «Реакционные трубы».

После экскурсии состоялось рабочее совещание комитета, на котором с докладами об итогах деятельности предприятия и перспективах развития выступили генеральный директор ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Вячеслав Суслов, директор по экономике и финансам ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Николай Неплюев, директор по операционной деятельности ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Виктор Казачков.

Один из основных вопросов заседания касался временной остановки транзита аммиака «Тольяттиазот» по территории Украины. Комментируя текущую ситуацию, Вячеслав Суслов отметил: «Сейчас транзит восстановлен, ТоАЗ наращивает объемы производства. При этом мы продолжаем развивать поставки на внутренний рынок, который также важен для нас».

В ходе своего выступления Николай Неплюев подчеркнул, что, несмотря на непростую экономическую конъюнктуру, ТоАЗ продолжил реализацию стратегических проектов, в частности модернизацию агрегатов аммиака и разработку третьего агрегата карбамида, строительство которого планируется начать в 2017 году. В своем выступлении директор по экономике и финансам отметил, что предприятие ведет активную работу по привлечению дополнительных источников финансирования для ключевых проектов. Общий объем инвестиций в развитие предприятия до 2021 года превысит 80 млрд рублей.

В рамках заседания была также обозначена задача по повышению пропускной способности железнодорожного узла «Жигулевское море». В 2016 году рост простоя вагонов на станции увеличился в два раза относительно 2014 года. В связи с ростом объемов грузоперевозок «Тольяттиазот» и активной эксплуатацией станции «Химзаводская» другими предприятиями города специалисты ТоАЗа предлагают подготовить комплексную программу развития узла. Заместитель министра промышленности и технологий Самарской области Андрей Шамин отметил, что работы по этому вопросу уже ведутся.

Делегаты также обсудили экологические вопросы, в частности была затронута тема строительства крупного полигона по сбору и переработке отходов в границах санитарно-защитной зоны «Тольяттиазот». Специалисты ТоАЗа обратили внимание депутатов на важный аспект – пересечение проектируемой дороги к полигону с существующим подземным магистральным газопроводом. Кроме того, полигон может увеличить нагрузку на санитарно-защитную зону предприятия, расширение которой повлияет на ближайшие населенные пункты. Присутствующие отметили, что проект требует детального изучения с точки зрения промышленной, пожарной и экологической безопасности.

Подводя итоги совещания, заместитель председателя комитета по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской Губернской Думы Светлана Бескоровайная, отметила: «Нашему вниманию были представлены стратегические инвестиционные проекты, которые позволят создать новые рабочие места, модернизировать производство, а также увеличить налоговые отчисления как в бюджет Самарской области, так и в бюджет РФ. На совещании были также озвучены проблемные моменты. Это и обеспокоенность в связи с планами строительства в непосредственной близости от «Тольяттиазот», в границах его санитарно-защитной зоны, полигона бытовых отходов. Это и проблемы, связанные с транспортной логистикой. Все вопросы протокольно записаны, взяты нами на контроль. Мы будем отрабатывать их совместно с коллегами из комитета по ЖКХ, комитета по транспорту, отраслевыми министерствами и РЖД».

В результате заседания были обозначены ключевые задачи, требующие внимания региональных представителей власти. Протокол встречи направлен в комитет по промышленности, предпринимательству и торговле Самарской Губернской Думы для дальнейшей проработки обсуждавшихся вопросов.

Источник: www.toaz.ru