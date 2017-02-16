Дельфин и русалка. Сколько стоит абонемент в бассейн в Тольятти

Разовое посещение группового занятия (максимум четыре ребенка) стоит дорого – 800 рублей. Многодетные матери и родители близнецов могут рассчитывать на скидку 20%.

Офисная работа, кроме плюсов, имеет и свои минусы: это гиподинамия, неправильное питание, нагрузка на позвоночник. Однако есть прекрасная возможность не мучить себя в ожидании отпуска, а уже сейчас для поддержания здоровья и красоты записаться в бассейн. На прошлой неделе «ПН» выяснял, где и за сколько в городе можно поплавать самим и научить держаться на воде ребенка.

Для всех желающих

СК «Олимп» предлагает месячный абонемент на свободное плавание: восемь занятий в первой половине дня за 700 рублей, 12 занятий – за 800 рублей. Если свободного времени днем нет, а вставать задолго до начала рабочего дня – проблема, заплатить за абонемент придется больше. Восемь посещений во второй половине дня будут стоить 1 тыс. рублей, а те же 12 – 1,3 тыс.

Плавать в ФСК «Труд» немного дешевле. Разовое посещение стоит 120–150 рублей в зависимости от времени дня. Абонемент на восемь занятий днем обойдется в 500 рублей, вечером – 650 рублей. За 12 занятий в дневное время вы отдадите 700, в вечернее – 900 рублей.

Администрация бассейна ТГУ гостеприимно приглашает всех желающих. Разовое посещение – 200 рублей для взрослого и 150 рублей для ребенка. Цена абонемента на 10 занятий составляет 1100 и 800 рублей для взрослого и ребенка соответственно. Для студентов и сотрудников университета – льготные условия.

Прейскурант бассейна «Старт» кажется скопирован с аналогичного документа ТГУ. Однако тут можно приобрести семейный абонемент. «10 занятий для взрослого и ребенка от четырех до шести лет будут стоить 1750 рублей», – отрапортовал работник «Старта».

Продолжительность посещения во всех бассейнах одинаковая – 45 минут. Те, кто не умеет плавать, могут заниматься с инструктором, это обойдется еще в 200–300 рублей.

Для любителей

В некоторых тольяттинских фитнес-клубах есть свои бассейны, попасть в которые можно, даже если вы не приобрели клубную карту – например, в спортклубе «Альтер Эго», но только в Центральном районе. Администрация клуба уверенно заявляет, что цена на занятия в их бассейне «самая доступная в Тольятти». И действительно, разовое посещение обойдется взрослому в 250 рублей, а ребенку в 100 рублей. Абонемент на пять занятий стоит 1000 рублей, на 10 – 1800 рублей. При этом время нахождения в бассейне не ограничивается!

В спортивном клубе «Davis» цены заметно бодрее: разовое занятие без ограничений по времени – 500 рублей для взрослого и 350 рублей для ребенка. Клубная карта в бассейн стоит 3300 рублей в месяц. Если же вы хотите воспользоваться услугами инструктора, то они обойдутся в 850 рублей плюсом к карте. Ребенка будут учить за 650 рублей.

Те, кто не является обладателем клубной карты в термальный комплекс «Ботек-Wellness», все-таки могут попасть в него, но только в выходные дни с 10.00 до 18.00. Стоимость посещения – 300 рублей за два часа. По словам администратора, в цену входит также посещение бани, сауны, бассейна с гидромассажными постами, джакузи, ледяного фонтана и зоны отдыха с фитобаром.

Для самых маленьких

В большинстве бассейнов действует нижняя возрастная граница для детей – четыре года. Однако есть учреждения, где готовы научить держаться на воде даже самых маленьких.

Например, в Центре грудничкового плаванья «Буль-Буль» занимаются с детьми от месяца до года. «Мы делаем массаж, гимнастику и аквагимнастику, ныряем и много плаваем», – сообщил нам инструктор центра. Разовое посещение группового занятия (максимум четыре ребенка) стоит дорого – 800 рублей. Также можно приобрести абонементы на 4, 8 и 12 посещений, но цены все равно совсем не демократичные: от 525 рублей за занятие. Есть и индивидуальные абонементы: разовое посещение – 1200 рублей, цены на несколько занятий – от 950 рублей за одно посещение. Многодетные матери и родители близнецов могут рассчитывать на скидку 20%.

Валерия Вавилина