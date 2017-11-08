Дело о 10 миллионах

Новые махинации в Эл банке.

Истец: Санатуллова Г.С.

Ответчик: конкурсный управляющий ООО КБ «Эл банк»

Предмет спора: 10 млн рублей

Дело, которое рассматривается сейчас в самарском арбитраже, может быть переквалифицировано в еще один процесс в отношении бывшего топ-менеджмента банкротящегося Эл банка. В его центре – госпожа Санатуллова и 10 млн рублей, которые она внесла в уставный капитал Эл банка, желая стать его соучредителем. Несмотря на платежное поручение о внесении денег, дама статус учредителя так и не получила.

В сентябре в арбитражном суде Поволжского региона состоялось рассмотрение кассационной жалобы госпожи Гельфии Санатулловой на постановление одиннадцатого апелляционного суда о включении в реестр требований кредиторов ООО КБ «Эл банк» ее требований на сумму в 10 млн рублей. Как установлено судами и подтверждается материалами дела, 27 июня 2016 года Гельфия Санатуллова обратилась к руководителю временной администрации банка с заявлением, в котором просила внести ее требования в размере 10 млн рублей в третью очередь реестра кредиторов. В качестве основания выступило платежное поручение от 29.12.2015 № 760 с назначением платежа «внесение собственных денежных средств в уставный капитал со счета Санатулловой Гельфии Сахаутдиновны, согласно заявлению от 29.12.2015».

По результатам рассмотрения требования истице отказали: согласно статье 2 закона о банкротстве требования участников должника не подлежат включению в реестр требований кредиторов. Тогда дама подала иск в самарский арбитраж, указав на то, что перечисленные деньги следует оценивать как неосновательное обогащение. Суд первой инстанции принял ее сторону.

При рассмотрении заявления было установлено, что Санатуллова 25 декабря 2015 года обратилась в банк с просьбой о принятии ее в состав участников общества на основании внесения вклада в размере 10 млн рублей. При этом она просила утвердить размер ее доли в обществе в размере 2,39% уставного капитала номинальной стоимостью в 10 млн рублей. В соответствии с представленной выпиской из протокола от 28 декабря 2015 года № 09/15 внеочередного общего собрания участников банка по четвертому вопросу повестки дня было принято решение: «Принять в участники Общества Санатуллову Г.С. и увеличить уставный капитал за счет ее денежного вклада по цене размещения 10 млн рублей с оплатой приобретаемой доли не позднее 31 декабря 2015 года включительно».

Также было решено внести соответствующие изменения в устав общества. 29 декабря 2015 года истица перечислила банку 10 млн рублей, что подтверждается имеющимся в материалах дела платежным поручением, однако указанные изменения в уставе так и не были зарегистрированы.

Отменяя решение первой инстанции, апелляционный суд пришел к выводу «о направленности воли заявителя на внесение денежных средств именно в уставный капитал общества и, как следствие, возникновения внутрикорпоративного правоотношения между обществом и его участником». Суд Поволжского округа согласился с таким выводом и отметил, что «все решения, содержащиеся в обжалуемых судебных актах, соответствуют фактическим обстоятельствам дела, а спор разрешен без нарушения норм материального и процессуального права».

«В силу абзаца 8 ст. 2 закона о банкротстве участники должника по обязательствам, вытекающим из такого участия, не являются конкурсными кредиторами, и такие их требования не подлежат включению в реестр требований кредиторов, – сказано в решении кассации. – Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного суда РФ».

По мнению юристов, направление жалобы в Верховный суд – единственная надежда для истицы: в полномочия ВС РФ входит возможность как направить дело в первую инстанцию арбитража, так и указать на необходимость его рассмотрения в уголовной плоскости.