Для повышения качества

На очистных сооружениях «СИБУР Тольятти» ремонтируют и чистят оборудование.

На биологических очистных сооружениях «СИБУР Тольятти», куда поступают сточные воды всего Центрального района города, проходят плановые ежегодные работы по ремонту и чистке оборудования. Мероприятия направлены на повышение надежности эксплуатации оборудования и качества очистки сточных вод.

Основные мероприятия включают реконструкцию регенератора, комплексную чистку вторичных отстойников, капитальный ремонт барабанных сеток и песчаных фильтров.

«Сточные воды проходят на наших сооружениях несколько стадий очистки, — отмечает начальник цеха водоснабжения и водоочистки предприятия Виктор Еремин. – Это механическая, биологическая стадии и доочистка с помощью реагентов. Важную роль в технологии очистки выполняет активный ил – это микроорганизмы, которые используют загрязнения в качестве источника питания. Для обеспечения их жизнедеятельности в специальные резервуары подается кислород, который обеспечивает быстрое окисление органических веществ, в результате которого они распадаются на углекислый газ и воду».

Наиболее значимой работой стала реконструкция одного из регенераторов, где происходит восстановление активного ила. В ходе работ выполняется монтаж дополнительной системы аэрации, что позволит увеличить степень насыщения иловой смеси кислородом и повысить скорость и качество очистки сточных вод.

Капремонт барабанных сеток, которые задерживают вещества размером более 1 мм, и очистка вторичных отстойников, где происходит отстаивание воды от ила, также направлены на повышение качества очистки стоков.

В рамках капремонта песчаных фильтров обновлен фильтрующий слой песчано-гравийной смеси, осуществляется замена фильтросных труб и переливных лотков на аналогичное оборудование из полиэтилена, что позволит увеличить срок службы фильтров и качество фильтрации от веществ.

Все работы производятся в плановом порядке, процесс очистки стоков не прекращается. Среднесуточный объем поступления стоков составляет около 100 тыс кубометров.

Качество очистки сточных вод контролирует лаборатория санитарно-экологического контроля «СИБУР Тольятти», которая аккредитована на техническую компетентность Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Информационная справка:

Биологические очистные сооружения «СИБУР Тольятти» принимают сточные воды от предприятий Северного промузла и жилых кварталов Центрального района Тольятти. По итогам 2016 года фактический объем очищенных стоков составил 26,1 млн.м3. Во время ливней и паводков среднесуточная нагрузка на сооружения увеличивается до 130 тысяч кубометров.