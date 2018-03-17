Дмитрий Татаринцев, Audi Центр Тольятти

«У нас самый современный Центр в Поволжье»

Управляющий Audi Центр Тольятти Дмитрий Татаринцев в интервью «ПН» объясняет, что стоит за понятием «перезагрузки 2.0», объявленной недавно компанией, рассказывает об эксклюзивных условиях сервиса, представляет новинки бренда и раскрывает секреты успеха, позволяющие местному предприятию уже более 15 лет оставаться лидером продаж в своем сегменте авто премиум-класса.

– Дмитрий, в городе активно обсуждают вашу заметную промо-кампанию – AudiЦентр Тольятти проводит «перезагрузку 2.0». Что вы вкладываете в это понятие?

– Основная идея, заложенная в «перезагрузке 2.0», заключается в том, что мы никому не продаемся: Audi Центр Тольятти, как и Mazda Центр, остался с теми же акционерами, которые основали бизнес много лет назад. Предприятие продолжает успешно работать, укрепляет свои позиции, повышает качество обслуживания клиентов. Вторая линия перезагрузки продвигается самим импортером, который изменил свое поведение на рынке, стал ближе к клиенту, предложив дополнительные скидки и многочисленные сервисные акции.

Например, по всей стране сейчас идет федеральная акция «Сертификат 10 тыс. рублей на сервис». Она распространяется только на физических лиц, владельцев автомобилей Audi 2006–2013 годов выпуска. Условия ее такие: приобретая оригинальные запасные части и аксессуары в официальном дилерском центре Audi на сумму от 20 тыс. рублей с НДС, при наличии сертификата владельцы Audi получают скидку в размере 10 тыс. рублей на общую сумму выполненных работ и запасных частей, указанных в заказ-наряде. Еще одна акция – «Весенний сервис» – распространяется на владельцев автомобилей Audi старше трех лет. Клиентам дилерских предприятий, попадающих под целевую аудиторию «Весеннего сервиса», предлагается набор запасных частей и работ, необходимых для проведения определенных операций.

Сервисные предложения состоят из трех отдельных блоков: в первый входит пакет по замене тормозных колодок или тормозных дисков; во второй – услуги по проведению работ по замене любого элемента передней или задней подвески со скидкой в 30% на запчасти; в третий – комплексная диагностика двигателя по специальной цене.

Акция «Масляный сервис» действует на негарантийные автомобили при условии покупки оригинальных запасных частей. Наша собственная акция «Давайте знакомиться» предназначена для клиентов, которые еще у нас не были или не посещали сервис более полутора лет. При первом обращении владельцам автомобилей Audi стоимость нормо-часа в АЦ Тольятти привлекательнее на 60%, стоимость запасных частей снижена до 20%.

– А есть ли у вас особые условия для любимых клиентов?

– У нас всегда был индивидуальный подход к каждому клиенту, мы вообще всегда идем навстречу людям, предлагая разнообразные условия сервиса. Если человек с нами уже не один год, рассматриваем варианты, связанные в том числе с особым ценообразованием при покупке авто либо предлагаем допусловия сервиса. У нас есть банк-партнер Volkswagen bank, на протяжении всего 2017 года он предлагал интересные финансовые продукты со ставкой 7-9%, которая является для рынка очень лояльной.

Мы максимально ориентированы на своего клиента, и продажи нашего центра показывают, что люди остаются с нами – они уверены в бренде, уверены в сервисе. В принципе вся тема с перезагрузкой 2.0 возникла для того, чтобы тольяттинцы поняли: мы здесь и не собираемся уходить из города. Наш вектор развития направлен на улучшение качества как в продажах, так и в обслуживании.

– Расскажите о техническом персонале, который занимается обслуживанием авто в вашем центре.

– Обучение у нас проводится двумя способами: дистанционно – по требованию импортера и очно – мы отправляем персонал в Академию Audi. Все наши инженеры по гарантии и механики проходят обязательное ежегодное обучение и сертификацию. Наши специалисты постоянно развиваются, причем не только в рамках сервиса, но и в рамках продаж. Когда на рынок выходят новые модели, специалисты сервиса знакомятся с ними, а менеджеры изучают авто как продукт, чтобы грамотно преподнести его клиенту.

– Какие модели наиболее востребованы сегодня?

– Лидер рынка в Тольятти – это, безусловно, Audi Q7. Несмотря на то, что это самая дорогая машина, она оказалась и самой востребованной. Среди конкурентов ей нет аналогов ни по динамике, ни по качеству исполнения, ни по управляемости при всех ее размерах. На втором месте Audi Q5 – новинка, которая вышла прошлым летом. Сейчас спрос на нее высокий, в том числе из-за федеральных акций. Ну и, конечно, классика – Audi A6 и Q3. У нашего Центра очень большая квота, и мы можем заказать авто под каждого клиента: ожидание займет около четырех месяцев. Либо можно выбрать машину из тех, что представлены в салоне.

– Расскажите о новинках, которые скоро выйдут на рынок.

– Уже в апреле-мае должна появиться Audi А7: все видели мировую премьеру, видели эту модель в интернете. На нее мы имеем предварительные заказы и уже готовы привезти первые автомобили. В июне нас ожидает совершенно новый продукт – Audi Q8. Он значительно больше по размерам, и в нем совершенно другая мощность двигателя. Это флагман компании, и на его выпуск делается основной упор. В городе есть люди, готовые эту машину заказать и ждать необходимое время. В конце 2018 года будет представлено новое поколение Audi A6, которое взорвет рынок. Это будет автомобиль совершенно нового дизайна, с другими технологиями. Так что весь год нас ждут мировые премьеры, которые можно будет увидеть и попробовать на тест-драйве в нашем салоне.

– Сейчас на рынок пытаются выйти корейцы с KIA Stinger. Почему он не конкурент Audi 5 и 6?

– Этот автомобиль неплохой, но вот ценовой сегмент у него премиальный. Для этого бренда, на мой взгляд, слишком высокая ценовая политика. Будут, конечно, клиенты, верные бренду KIA, которые купят эту модель. Но в таком ценовом диапазоне можно взять авто выше уровнем, с другой шумоизоляцией, динамикой, другим сервисом и подходом к клиенту.

– Audi – это все же авто премиум-сегмента. Сегодня в нашем городе не так много людей, которые могут позволить себе машину подобного уровня. Кто ваш клиент, почему он выбирает именно этот бренд среди других авто премиум-класса?

– Если взять возрастной порог, то наши клиенты это люди от 30 до 60 лет. Те, кто ценит современные технологии, а не только дизайн, те, для кого важны технические характеристики, такие, например, как расход топлива и безопасность. Это люди, которые не ведутся просто на внешность авто, а еще и понимают, за что именно они платят. Комфорт, безопасность – это не общие слова. То, что делает Audi по комфорту, не делает, по большому счету, ни один автопроизводитель. Для того чтобы передать необыкновенные ощущения по комфорту, мы приглашаем читателей «ПН» к нам в салон – на тест-драйве представлен весь модельный ряд. Предоставим возможность прокатиться на любой модели, оценить и почувствовать разницу. Те ощущения, которые испытываешь за рулем, не передать словами.

– А как импортер работает над повышением надежности бренда?

– С апреля 2016 года компания пересмотрела свои взгляды на гарантийную политику и увеличила срок гарантии: если раньше это было два года либо без ограничения по пробегу, то сейчас четыре года либо пробег 120 тыс. км. Как показывает практика, наши клиенты имеют небольшие пробеги, и четыре года полноценной гарантии – это хороший срок. Причем новая гарантия действует абсолютно на все, без исключений. Если брать аналоги немецких брендов, мало кто сегодня дает такие условия.

– Расскажите о команде Audi Центра Тольятти.

– Это команда специалистов, которые не один год работают в автомобильной сфере и которым за это время приходилось решать разные по сложности вопросы и ситуации. Механики, то есть те, кто работает руками и делает автомобиль на сервисе, работают у нас не менее десяти лет, причем все они с высшим образованием. У нас есть менеджер по продажам, который работает на своем месте уже 14 лет. Был момент, когда некоторые работники покинули наш сервис, но за последние полгода нам удалось собрать и сплотить команду настоящих профессионалов. Если и происходит ротация кадров, то она связана с тем, что мы перераспределяем их на другие места: у наших специалистов идет рост в рамках компании.

Наша компания самодостаточная: мы не кредитуемся, не работаем на клиентских деньгах – только на собственных средствах. 2017 год был тяжелый как по продажам, так и по информации, но мы преодолели этот период и сегодня движемся дальше.

Автомобильный рынок эластичный, и нужно его постоянно мониторить, держать руку на пульсе, понимать ценовую политику и быть максимально приближенными к клиенту. Приходится двигаться, подстраиваться и постоянно меняться. Вместе со страной мы пережили множество кризисов, и каждый дал компании определенный опыт.

География наших продаж: Тольятти, Сызрань, с недавнего времени Ульяновск – то есть все города, которые располагаются рядом. Мы готовы предоставить для иногородних клиентов особые условия в рамках обслуживания. Сегодня наш дилерский центр соответствует всем стандартам головной компании, глобальная перестройка произошла в 2015 году, когда мы значительно увеличили свою площадь. У нас самый современный центр в Поволжье.