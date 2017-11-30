Дорогой, я увеличила

Сколько стоит изменить части тела в Тольятти.

В прежние времена за красотой и молодостью люди спешили к природе: к источникам, грязям, отварам и эликсирам. Да что уж там, даже на магию надеялись. Сегодня же волшебство преображения происходит в кабинетах косметологов и пластических хирургов. «ПН» выяснил, какие процедуры по улучшению внешности предпочитают тольяттинцы, чего стоит опасаться и сколько нужно заплатить за желание добавить недостающее.

Как у Анджелины

Главная модная тенденция последних лет – естественная красота. Однако не та, которая дана нам исключительно от природы, а та, которой можно достичь с помощью косметики, процедур или пластических операций.

Например, о красивых пухлых губах женщины мечтали во все времена. Но если природа обделила, можно обратиться к специалистам. Процедура увеличения губ в Тольятти наиболее популярна: это быстро, безболезненно и недорого – цена варьируется в пределах от 8 до 20 тыс. рублей, а результат сохраняется до 9 месяцев.

Стоимость зависит от препарата и его количества. Инъекции 1 мл препарата «Рестилайн Лип Вольюм» в клинике «Линлайн» обойдутся в 18,6 тыс. рублей, 1,1 мл «Ювидерм Ультра Смайл» – 17,8 тыс. К слову, 1 мл того же препарата в «Smart Clinic» введут за 14 тыс. рублей.

Увеличить губы можно и дешевле, но это небезопасно. «Сейчас свои услуги предлагают много людей, которые делают процедуры в домашних условиях или арендуют для этого кабинет, – рассказывает пластический хирург, косметолог «Smart Clinic» Егор Левитас. – Однако назвать их специалистами можно лишь с большим допущением. Ведь, помимо подтверждения соответствующего образования у врача, специальная лицензия должна быть и у кабинета. Да и что именно вам вкололи, в этом случае вы никогда не узнаете».

Как у Мэрилин

Если верить статистике, в 2016 году российские пластические хирурги выполнили 153,7 тыс. эстетических операций, на которые пациенты потратили в общей сложности свыше 12 млрд рублей. Самая популярная пластическая операция – конечно же, увеличение груди.

«Женщин, желающих увеличить грудь, с каждым годом становится все больше, – говорят тольяттинские специалисты. – Это связано с тем, что информации о подобной процедуре много: в интернете можно прочитать отзывы и даже посмотреть видео. Да и сама процедура стала безопаснее».

Стать обладательницей «уверенной троечки» можно за 100–200 тыс. рублей. Например, в клинике доктора Пономарева, того самого, который первый в Самарской области провел операцию по смене пола, увеличение молочных желез стоит от 120,5 до 186 тыс. рублей в зависимости от выбранных имплантатов. У не менее известного пластического хирурга Александра Левитаса стоимость начинается от 100 тыс. рублей.

Как у Ким

Желающим иметь пышные бедра, как у Ким Кардашьян, не обязательно вставлять имплантаты. Модным трендом в пластической хирургии становится липофилинг – пересадка собственной жировой ткани пациента из одной зоны в другую. Если раньше такая коррекция сопровождала вмешательства преимущественно на лице, то теперь липофилинг часто используется при операциях на ягодицах. Убрать лишнее с талии и добавить в попу? Легко!

«В Тольятти такие операции пока единичны, – рассказывает Егор Левитас. – Но в Москве и Санкт-Петербурге проводятся довольно часто». Удовольствие это не из дешевых: увеличение ягодиц в клинике доктора Пономарева, например, обойдется в 200 тыс. рублей.

В конце остается добавить дисклеймер: пациент должен понимать все, что с ним будет происходить, и осознавать, что любая операция – это риск. «Если врач видит, что человек сомневается или просто психологически не готов, то может порекомендовать отложить операцию или не делать ее вовсе», – говорят специалисты.