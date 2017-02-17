Другие берега. Как турбаза стала частью инфраструктуры города

Хотим мы этого или нет, но «Золотой берег» уже стал своего рода визитной карточкой нашего города – такой объект способствует развитию представления о Тольятти как о красивом, экономически развитом, культурном и спортивном центре Поволжья.

Повышенное внимание общественности к загородному комплексу «Золотой берег», расположенному в Портпоселке, уже давно создает стихийные информповоды, пройти мимо которых невозможно. «ПН» также решил разобраться в истории этого жилого комплекса, чтобы понять две самые главные вещи: законно ли было его строительство и какая, собственно, польза от его появления для города, тольяттинцев и гостей. Для этих целей были собраны все необходимые документы – начиная с разрешения на строительство, заканчивая экологической и прочими экспертизами, а также результатами проверки объекта прокуратурой Центрального района.

Эта история началась почти 20 лет назад. Тогда на месте комплекса «Золотой берег» находилась заброшенная турбаза с разрушенной инфраструктурой и неблагоустроенным берегом, отдыхать на котором было, мягко говоря, опасно для жизни и здоровья. Долгое время турбаза пребывала в бесхозном состоянии. Заняться ее благоустройством решила компания ЗАО «АвтоВАЗстрой», которая в 1998 году получила регистрационное свидетельство на данный объект, выданное МП «Инвентаризатор», и начала подготовку к проведению реконструкции. В 2002 году комитет природных ресурсов по Самарской области выдал ЗАО «АвтоВАЗстрой» заключение по представлению земельного участка для реконструкции под базу отдыха круглогодичного использования.

Согласно заключению (есть в распоряжении редакции), комитет не имеет возражений против реконструкции «Золотого берега» при условии разработки раздела «Охрана окружающей среды» к рабочему проекту и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Эти требования ЗАО были выполнены. В соответствии с листом согласования № 27 от 30 мая 2002 года «АвтоВАЗстрой» получило все необходимые согласования от следующих органов: центр Госсанэпиднадзора, государственного пожарного надзора, комитета по охране окружающей природной среды, комитета природных ресурсов по Самарской области.

Земельный участок под базой отдыха был выкуплен в собственность ЗАО «АвтоВАЗстрой» в 2007 году.

Сама реконструкция началась в 2008 году – после завершения подготовки проекта, который также прошел все необходимые экспертизы и получил разрешения надзорных инстанций. Кстати, в 2010–2011 годах строительство «Золотого берега» проверяла и прокуратура Центрального района (протокол проверки есть в распоряжении «ПН»). В заключении сказано, что оснований для принятия мер прокурорского реагирования не имеется. Вскоре после этого застройщик стал привлекать дольщиков для продолжения строительства, а несколько банков организовали под эти цели кредитный продукт, благодаря которому жители города смогли, продав свои квартиры, купить жилье в «Золотом береге» по ипотечным кредитам.

В 2013-м объект был сдан. В результате на месте старых развалин построены 20 домов по уникальным проектам свободной планировки с мансардными этажами. На крыше каждого дома – котельная, база оборудована электричеством, ливневой канализацией, а стоки объекта (волнующая многих горожан тема) поступают в городской канализационный коллектор. Цены здесь сопоставимы с другими статусными предложениями городского рынка недвижимости.

Для тех, кто еще не успел провести свою личную экскурсию по «Золотому берегу», сообщаем: комплекс представляет собой охраняемую благоустроенную территорию со своей набережной, прогулочными парками, игровыми площадками и прилегающим пляжем, который открыт для посещения жителей и гостей города.

То, что доступ на базу отдыха свободный, подтвердила и директор управляющей компании «Золотого берега» Елена Здорик: «Мы благоустроили заброшенную территорию, провели реконструкцию, почистили пляж – теперь им могут пользоваться все желающие. Единственное, мы не разрешаем проезд на автомобиле через турбазу – авто лучше оставить на парковке. Наша база отдыха сегодня чистая, здесь приятно находиться и отдыхать. Каждые выходные у нас проходят выездные церемонии бракосочетаний, а летом к нам приходят целыми командами играть в пляжный волейбол. Кроме того, мы каждый год очищаем от мусора прилегающий к нам участок леса, очищаем дно и береговую линию, причем делаем это своими силами. Я считаю, что «Золотой берег» – это показательный объект для города».

«Загородный комплекс «Золотой берег», пожалуй, первый проект, реализованный в Тольятти, в рамках которого была произведена полная реконструкция устаревшей, построенной еще в советские годы базы отдыха в современный и благоустроенный объект повышенной комфортности, – считают юристы. – Есть один нюанс, который волнует некоторых беспокойных граждан. Дело в том, что по проекту здесь были реализованы нежилые помещения, расположенные на базе отдыха. Однако закон этого делать не запрещает – это то же самое, как, например, купить номер в гостинице и жить в нем. Ограничений здесь нет. По проекту это база отдыха для круглогодичного пребывания граждан на этой территории. Закон в этом отношении не нарушен».

«Отдельное внимание хотелось бы уделить правовому аспекту перевода территории, занимаемой комплексом, из территориальной зоны Р-3 в зону Ц1, – комментирует юрист Валентин Калюжный. – Согласно «Правилам землепользования и застройки Тольятти», утвержденным решением Думы от 2008 года, земельный участок базы отдыха «Золотой берег» расположен в зоне рекреационного назначения. Виды разрешенного использования земельных участков в этой зоне допускают капстроительство баз отдыха и необходимой для их использования инфраструктуры, однако данная зона не предполагает использования и строительства жилого фонда.

Ряд ограничений содержат Земельный кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ.

Учитывая, что территория б/о «Золотой берег» выведена из лесного хозяйства, ограничения, установленные Лесным кодексом РФ, в ее отношении не применяются (документ также представлен в распоряжение «ПН»).

Обустройство «Золотого берега» не противоречит и Водному кодексу РФ: здесь в наличии централизованные ливневые системы водоотведения, набережные границы прибрежных защитных полос этого водного объекта совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны установлена от парапета набережной. В случае с базой отдыха «Золотой берег» указанные ограничения соблюдаются, нарушения закона проведенными комплексными проверками зафиксированы не были. Объективная необходимость в изменении зоны Р-3 на зону Ц1 прежде всего обусловлена необходимостью улучшения качества жизни жителей Тольятти, ведь жители «Золотого берега» – это тольяттинцы, продавшие свои квартиры и рискнувшие качественно улучшить свое жилье». Вот такое мнение.

Можно много обсуждать этот объект, но есть несколько важных и неоспоримых фактов: все процедуры по проектированию и экспертизам были проведены в рамках существующего законодательства; Лесной и Водный кодексы РФ на базе отдыха не нарушены; жители города получили благоустроенную территорию и еще один пляж для отдыха; «Золотой берег» создает дополнительные рабочие места, а значит, обеспечивает поступление денежных средств в казну города. Да и земельный налог, и налог на имущество наполняет городской бюджет. После окончания реконструкции застройщик передал земельный участок и строения в собственность граждан – участников долевого строительства, которых сегодня несколько сотен. У каждого на руках имеется соответствующее свидетельство. Поэтому естественно стремление этих граждан оформить свою недвижимость как жилье.

Хотим мы этого или нет, но «Золотой берег» уже стал своего рода визитной карточкой нашего города – такой объект способствует развитию представления о Тольятти как о красивом, экономически развитом, культурном и спортивном центре Поволжья.