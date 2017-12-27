Дважды в одну воронку

Мошенничества на долговых обязательствах.

Кто из нас хоть раз не составлял долговые расписки? Для большинства тольяттинцев это обычное дело, с которым, как правило, не принято обращаться к юристу, а уж тем более – нанимать адвоката или ехать к нотариусу. Между тем судебная практика в России в последние годы стала выносить неожиданные и порой шокирующие решения, связанные с взысканием денег по договорам займа. А напряженная экономическая ситуация все чаще толкает граждан на мошеннические действия, которые происходят по хорошо отработанным схемам. О том, как не заплатить дважды по одному и тому же долгу, рассказывает юрист Максим Гранат.

Много лет назад, когда большинство практикующих сегодня юристов еще сдавали зачеты и экзамены в университетах, наши судебные инстанции выносили вполне логичные решения по спорам, связанным с договорами займа. «Одним из моих учителей была адвокат Татьяна Солдатова, – вспоминает Максим Гранат. – Она показывала мне решение суда, в котором черным по белому было сказано, что подписанный договор займа не подтверждает заключение этого самого договора. Логика здесь прекрасна во всех отношениях, и основана на том, что реальный договор займа считается заключенным с момента передачи денег. Соответственно, для подтверждения этого факта должна быть расписка или банковские документы. Сам же договор без расписки или платежного поручения не может подтверждать факт передачи денег. Свидетельские показания в том судебном процессе в качестве доказательства передачи денег приняты не были – суд сослался на прямой запрет допроса свидетелей (пункт 1 ст. 162 ГК РФ). Это было совсем в другую эпоху, но текст решения я помню, как будто читал его вчера. В мотивировочной части судья указывал, что, поскольку нет доказательств передачи денег, договор займа является не заключенным».

Позиция судьи в данном деле необыкновенно хороша с точки зрения допустимости доказательств. Согласитесь, договор займа говорит больше о его условиях, нежели о состоявшемся факте передачи денег. К сожалению, данная практика не получила распространения, и сегодня для взыскания долга договора займа бывает достаточно. «Оформляя заемные отношения (по просьбе заимодавца, конечно), я всегда отдельно прошу перечислить деньги безналом или же составить расписку о передаче денег. На всякий случай», – отмечает Гранат.

Речь пойдет о мошенничествах по договорам займа. Первая схема, банальная. История началась с того, что некая микрофинансовая организация под расписку дала денег в долг физическому лицу. Заемщик возвратил долг, забрал назад свою расписку, а затем получил повестку по гражданскому иску: оказалось, что кредитор отдал не оригинал, а качественную цветную ксерокопию расписки. Примитивно? Но сработало же.

«Это простое, но заслуживающие внимания мошенничество, – поясняет Гранат. – Во всяком случае, после того как столкнулся с ним, я завел в офисе микроскоп. Сейчас могу уверенно отличить оригинал документа от цветной ксерокопии»

Вторая схема куда сложнее. Ее особенность заключается в неправильном оформлении документов, подтверждающих возврат займа. В 2016 году одному агенту недвижимости приглянулся земельный участок с домом, который продавался банком за долги. Предложение было выгодным. Чтобы участвовать в торгах, риелтор внес первоначальный платеж, однако полной суммой он не располагал. Поэтому под будущую сделку занял деньги у знакомого ростовщика, составив перед этим договор займа. Заемные деньги поступили на банковский счет риелтора, с которого он планировал рассчитываться с организаторами торгов.

После окончания торгов риелтор произвел частичный возврат долга, перечислив деньги на банковскую карту кредитора. А вот основная сумма долга была передана наличными. При этом риелтор забрал себе экземпляр договора займа, который оставался у кредитора. «Предвосхищая вопросы, уточню: риелтор забрал именно оригинал документа, – отмечает Гранат. – Стороны пожали друг другу руки и разошлись».

Через полгода агенту «прилетела» судебная повестка о взыскании долга. Вероятнее всего, в иске было бы отказано, если бы не юрист истца, который представил довольно обширную судебную практику, где обстоятельства были похожи на рассматриваемое дело, а решения выносились в пользу истцов. «Во всех этих случаях договоры займа содержали условия, что платежи по возврату должны осуществляться по реквизитам, указанным в договоре, – говорит юрист. – И в своих решениях судьи указывали, что, раз стороны не заключили соглашение об изменении безналичного порядка перечисления денег, возвращать долг они должны были только безналом. Более того, все ответчики, забирая у кредиторов оригиналы договоров займа, не требовали выполнить какую-либо запись на договоре о том, что долг полностью погашен».