Движение фигур. Битва за ТОАЗ продолжается

Правоохранительные органы Тольятти отказались возбуждать уголовное дело против члена совета директоров и финансового директора ОАО «Тольяттиазот» (ТОАЗ) Николая Неплюева.

Напомним, что 23 января в ходе задержания сотрудниками полиции, у него были обнаружены два свертка с наркотическим веществом. Но после проведения проверки по данному факту выяснилось, что действия сотрудников полиции противоречат действующему законодательству: в процессе оперативно-розыскных действий были допущены многочисленные нарушения. Медицинская экспертиза также не выявила в организме задержанного признаков употребления наркотиков. Кроме того, он успешно прошел проверку на детекторе лжи.

Руководство ТОАЗа уверенно, что случившееся является попыткой давления на предприятие со стороны лиц, которые стараются совершить рейдерский захват. На заводе считают, что господин Неплюев стал жертвой подлога и оговора, в котором задействованы не только корпоративные рейдеры, но и недобросовестные сотрудники полиции.

Напомним, в конце 2016 года Российская Федерация получила отказ на экстрадицию из Великобритании бывшего генерального директора ОАО Евгения Королева. В России его обвиняет в «преступном сговоре с целью совершения мошеннических действий в период с декабря 2007 года по декабрь 2011 года».

Британский суд по-своему расценил историю корпоративных конфликтов «Тольяттиазот». Английские судьи сравнили этот запрос на экстрадицию с запросами 2008 и 2009 годов, когда РФ требовала экстрадиции Владимира Махлая. В то время он являлся председателем совета директоров ОАО «Тольяттиазот». Кроме того, Россия требовала выдать и его заместителя Александра Макарова. Тогда английский суд постановил: «Обвинения являются лишь прикрытием намерения осуществить поглощение компании и имеют политическую подоплеку». В экстрадиции отказали.

Что касается Королева, то суд увидел много общего между делами об экстрадиции и корпоративными конфликтами на «Тольяттиазоте» в разные годы. «В предыдущем деле фигурировал миноритарный акционер господин Вексельберг и его компания Tringal. Он продал свой пакет акций в размере примерно 9% господину Мазепину и его компании «Уралхим». Если в предыдущем случае заявителем была компания Tringal, то сейчас это ОКХ «Уралхим», - говорится в тексте заключительного документа.

Кроме того, вестминстерский магистратский суд разглядел «многочисленные подтверждения того, что Королев является пешкой в крупной корпоративной игре, и в случае возврата в Российскую Федерацию возникает реальный риск того, что судебное разбирательство в отношении Королева будет вопиюще несправедливым». «В случае выдачи России имеются существенные основания полагать, что запрашиваемое лицо подвергнется реальному риску бесчеловечного и унижающего достоинство обращения. При этом нет сомнений, что Вексельберг и Мазепин являются корпоративными рейдерами», - уверен английский судья.

Любопытно, что несмотря на то, что английский суд принял свое решение почти два месяца назад, российская сторона не спешит подавать официальный протест.