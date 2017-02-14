Двойной удар. На руководство ТПФ завели два уголовных дела

В настоящий момент операции по расчетным счетам ОАО «Тольяттинская птицефабрика» приостановлены за долг перед налоговой в 34 млн рублей.

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Истец: СК по городу Жигулевску

Ответчик: ОАО «Тольяттинская птицефабрика»

Предмет спора: неуплата налогов на сумму 34 млн рублей

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Тольяттинская птицефабрика, руководство которой отчаянно стремилось вылезти из долговой ямы, на этот раз попала под пресс налогового правосудия: на минувшей неделе стало известно о возбуждении двух уголовных дел в отношении директора и исполняющего обязанности генерального директора предприятия. Причина – неуплата налогов на общую сумму в 34 млн рублей.

Не так давно «ПН» с удовольствием сообщал о том, что Тольяттинская птицефабрика (ТПФ) передумала банкротиться, занялась ликвидацией долгов, поиском новых каналов сбыта и модернизацией производства. Возвращение игрока на рынок происходило в тот момент, когда крупные производители птицы переживали кризис перепроизводства и падение спроса на свою продукцию. Тогда эксперты выразили мнение, что ТПФ еще способна вернуть себе лидирующие позиции и конкурировать с «Самарским бройлером» – маркой ООО «Тимашевская птицефабрика».

«Такое развитие событий было возможно благодаря тому, что ТПФ возглавил антикризисный менеджер Андрей Киричук, который ранее участвовал в руководстве «Тольяттимолоко», – комментировал «ПН» источник, близкий к руководству ТПФ. – Новые руководители намерены развивать предприятие, наводить порядок. Уже приступили к налаживанию системы сбыта, начались переговоры с ритейлерами».

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Однако радужным перспективам, судя по всему, пока не суждено исполниться: на минувшей неделе стало известно, что следователи Жигулевска возбудили уголовное дело на руководителя и и.о. гендиректора Тольяттинской птицефабрики за налоговые преступления.

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По версии следствия, в 2015 году руководитель птицефабрики (речь может идти об Андрее Шаруеве) не исполнил обязанности налогового агента на сумму более 19,7 млн рублей. А в конце 2016 года и.о. гендиректора вопреки задолженности по налогам и пеням почти в 21 млн рублей заключил с физическим лицом договор денежного займа и выдал ему из кассы более 15 млн рублей. По информации источника, это был и.о. гендиректора фабрики Андрей Киричук. Согласно документам, он сохранил и должность гендиректора в «Тольяттимолоко».

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Напомним, что не так давно говорил о работе ТПФ глава областного минсельхоза Алексей Попов: «Несмотря на все сложности, Тольяттинская птицефабрика работает. Сегодня у нее имеется дефицит оборотных средств, проблемы с кредиторами, есть задолженность по налогам и энергоносителям. Однако собственники делают все для того, чтобы сохранить производство».

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Этот комментарий стал единственной поддержкой областных властей предприятию, на котором трудятся жители города Жигулевска и близлежащих сел. Несмотря на «все сложности» ТПФ, вскоре министр Попов сообщил о получении инвестиций в 4 млрд рублей Тимашевской птицефабрикой (основной конкурент ТПФ), а также о реализации проекта строительства Сергиевской птицефабрики: в нее вложено 4,2 млрд рублей из областного бюджета.

«Объективных причин для выделения Сергиевской птицефабрике таких сумасшедших денег нет», – считают эксперты. Сам министр Попова недавно заявил, что «в этом году меры поддержки птицеводству на уровне федерального центра отсутствуют, потому что отрасль признана рентабельной». Почему областное правительство решило не придерживаться линии федерального центра, а, напротив, выделяет безвозмездные субсидии предприятию, вопрос, наверное, риторический. «Такая избирательная поддержка коммерческих предприятий наводит на мысли о возможной заинтересованности областных властей», – считают наблюдатели.

В настоящий момент операции по расчетным счетам ОАО «Тольяттинская птицефабрика» приостановлены.