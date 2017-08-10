Экологическое позиционирование

Природоохранные задачи «СИБУР Тольятти».

ООО «СИБУР Тольятти» – одно из крупнейших предприятий нефтехимического комплекса России. В списке ключевых задач компании – повышение экономической эффективности деятельности при одновременном снижении негативного воздействия производств на окружающую среду. Для этих целей на предприятии ежегодно реализуются экологические и природоохранные мероприятия, а с 2008 года действует Корпоративная система экологического менеджмента, которая соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:20004.

Синтетические каучуки «СИБУР Тольятти» пользуются стабильным спросом у ведущих производителей шин и резинотехнических изделий в России и мире. Среди основных потребителей продукции предприятия такие компании, как Bridgestone, Pirelli, Nokian, Cordiant, Kenda, Nexen.

Работа любого предприятия неизбежно сопровождается образованием отходов и выбросов в атмосферу. «СИБУР Тольятти» в этой ситуации сохраняет баланс: задача создания экологичного производства стоит наравне с увеличением его объемов. За 16 лет валовые выбросы предприятия снизились на 22%, а выработка увеличилась на 10%.

Снижение выбросов стало возможным за счет реализации ряда инвестиционных проектов в предыдущие годы. Так, поэтапная реконструкция печей для получения пара и горячей воды позволила сократить расход природного газа и выбросов оксида углерода. Строительство закрытой схемы слива-налива углеводородов также дало положительный эффект – снижение выбросов в окружающую среду и возможность исключить сжигание углеводородов на открытых факелах. Выполненная в этом году оптимизация холодильных мощностей позволила повысить экологичность производства, снизить потребление энергоресурсов.

Контроль воздушной среды осуществляет санитарно-экологическая лаборатория «СИБУР Тольятти», которая аккредитована Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую компетентность. Пробы отбираются в шести точках единой санитарно-защитной зоны предприятия. В период неблагоприятных метеоусловий (при штиле или слабом ветре) лаборатория осуществляет дополнительный контроль качества атмосферного воздуха.

Результат налицо – за последние годы превышений предельно-допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировано, а общее количество отходов, образованных на предприятии с 2012 года, снизилось на 32%. Одна из причин такого снижения – раздельный сбор и передача значительной доли отходов на обработку и обезвреживание.

Предприятие проводит большое количество природоохранных мероприятий. Одним из важнейших событий стала консервация шламонакопителя – гидротехнического сооружения, запущенного в эксплуатацию в 1992 году «Синтезкаучуком» для размещения отходов. Этот объект представляет собой большой котлован глубиной семь метров, укрепленный дамбой. Полезный объем сооружения – 28,8 тыс. кубических метров. После заполнения шламонакопителя предприятие вывело его из эксплуатации и выполнило работы по отсыпке котлована, нанесению на его поверхность грунта общей толщиной более двух метров и дополнительному укреплению битумной эмульсией с добавлением цемента. После технической рекультивации земель на месте объекта проведен биологический этап восстановления, а по его периметру нанесен плодородный слой грунта в объеме 184 куб. метров и посажено более 6 тыс. квадратных метров газона и несколько десятков пятилетних кленов. В районе расположения сооружения выполнено устройство пяти новых и восстановлено три существующих мониторинговых скважины для наблюдения за уровнем и состоянием подземных вод.

На балансе предприятия находятся биологические очистные сооружения, которые чистят не только свои стоки, но и стоки Центрального района и других предприятий Северного промузла. Ежегодно «СИБУР Тольятти» направляет средства на модернизацию оборудования, в частности, реконструкцию песчаных фильтров, вторичных отстойников и аэротенков, обновление системы аэрации. Эти мероприятия позволяют улучшать качество очистки и обеспечивать бесперебойный прием стоков от города. В 2016 году на сооружениях был введен в эксплуатацию дополнительный блок очистки, что повысило качество воды и снизило нагрузку на оборудование в пиковый период.

Помимо модернизации производства, «СИБУР Тольятти» участвует в экологических проектах, реализуемых в регионе в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Например, в рамках программы «Наш лес», которую развивает «Фонд Тольятти», за семь лет в Тольятти 26,5 га леса было посажено при поддержке СИБУРа – это больше половины всех посадок. Кроме того, компания финансирует важный этап ухода за новыми деревьями: полив, прополку, покупку инвентаря.

При поддержке СИБУРа в национальном парке «Самарская Лука» восстановлено четыре родника – Вершинный, Каменный, Ситнев и Анурьевский: водостоки освобождены от ила, а прилегающая территория – от мусора.

«Наше предприятие нацелено на постоянное снижение уровня воздействия на окружающую среду, а работники «СИБУР Тольятти» участвует в общегородских экологических акциях», – резюмируют представители компании.