ФНС не верит СМАРТС. Налоговики требуют доплатить 470 млн

В 2014 году СМАРТС получил от Bolaro Holding финансовую помощь в 1,25 млрд рублей. Это и стало основанием для выводов ФНС о недобросовестной налоговой выгоде компании.

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Истец: МИФНС

Ответчик: СМАРТС

Предмет спора: 470 млн рублей

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Межрегиональная инспекция по крупнейшим налогоплательщикам по Самарской области требует с компании «СМАРТС» доплатить 470 млн рублей налогов за сделку по продаже части своих активов МТС. По мнению налоговиков, СМАРТС намеренно осуществлял данную сделку через офшор, пытаясь занизить налогооблагаемую базу. Оператор не согласился с этими доводами и обжаловал действия налоговиков в арбитражном суде.

Предметом внимания налоговиков стала сделка трехгодичной давности, когда СМАРТС продал три своих «дочки» («Пенза-GSM», «СМАРТС–Иваново» и «СМАРТС–Уфа») за 3,13 млрд рублей дочерней компании МТС – «Телеком-Поволжье». Продавцом выступил принадлежащий СМАРТСу кипрский офшор Bolaro Holdings, которому сотовый оператор ранее передал эти активы.

Расчет между компаниями проходил следующим образом. Часть из суммы приобретения (800 млн рублей) МТС направили напрямую в Сбербанк на погашение задолженности СМАРТСа. Кроме того, в день совершения сделки Bolaro Holding перевела СМАРТСу 250 млн рублей в качестве «безвозмездной невозвратной финансовой помощи». В том же 2014 году СМАРТС получил от Bolaro Holding финансовую помощь на общую сумму 1,25 млрд рублей.

Эта схема оплаты и стала основанием для выводов ФНС о получении СМАРТСом недобросовестной налоговой выгоды и возбуждения дела о налоговом правонарушении. В рамках дела ФНС потребовала от СМАРТСа выплатить недоимку (320 млн рублей), штраф (130 млн) и пени (20 млн). Не согласившись, руководство оператора обжаловало действия налоговиков в арбитражном суде. Надо сказать, что победа в первых двух инстанциях осталась за местным оператором связи, однако ФНС подала кассационную жалобу и добилась перелома в ходе процесса. Федеральный суд Поволжского округа отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение, обязав суд дать оценку действиям СМАРТСа на предмет получения необоснованной финансовой выгоды.

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По мнению представителей оператора связи, перевод активов в офшор был связан с необходимостью защиты от рейдерской атаки, которую организовала против компании в 2005 году «Сигма Кэпитал Партнерс», владевшая 32% акций СМАРТСа. В поддержку этой версии высказались и в МТС: по словам представителей компании, договор купли-продажи «дочек» СМАРТСа был заключен по английскому праву, а участником соответствующей сделки был иностранный эмитент.

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Оппонируя к этим тезисам, налоговики отметили, что перевод части активов СМАРТСа в офшор не помог бы от рейдерской атаки, так как сама компания не меняла своей юрисдикции, а значит, рейдер все равно мог бы заполучить активы. Кроме того, в 2014 году СМАРТС продал один из своих активов напрямую, без участия офшора.

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По мнению экспертов, у СМАРТСа мизерные шансы на то, чтобы выйти победителем из противостояния фискальному органу, так как компания давно растеряла былые рычаги влияния.

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Возвращаясь к сделке между МТС и СМАРТС 2014 года, стоит напомнить, что она впоследствии стала предметом судебных разбирательств. Изначально операторы договорились о покупке семи «дочек» СМАРТС, однако затем компания Геннадия Кирюшина передумала продавать МТС оставшиеся четыре «дочки». В результате МТС обратились с иском в лондонский арбитраж. Долгий процесс завершился мировым соглашением в 2016 году: МТС выкупили только одну из оставшихся «дочек» («СМАРТС–Йошкар-Ола»), остальные же остались в собственности у СМАРТС. В середине 2015 года компания продала оставшиеся активы МегаФону за 5,75 млрд рублей.

Интересный факт: МТС вели переговоры о покупке СМАРТСа еще в 2000 году, когда оператор работал в Самаре и нескольких регионах Поволжья. Однако переговоры зашли в тупик, и компания предпочла самостоятельно выйти на самарский рынок.