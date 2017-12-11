Где наши деньги?

Тольятти производит товаров и услуг на сумму в 54 раза больше, чем тратит.

Рейтинг «100 крупнейших предприятий» не только самый долгоиграющий спецвыпуск «ПН», но и самый стабильный медийный проект в Тольятти – мы делаем его без перерывов вот уже 17 лет. Тут можно было найти повод для гордости, но на самом деле мы гордимся нашим городом. После того как АВТОВАЗ был экспроприирован у тольяттинских менеджеров и налоги потекли мимо городского бюджета, после того как Бу Андерссон фактически разрушил местный автокомпонентный бизнес, после того как ЦБ расправился с региональными банками, Тольятти все еще держится на плаву. Более того, город производит товаров и услуг на сумму, многократно превышающую ту, которую тратит на себя. Кажется, у тольяттинцев есть повод задать власти вопрос, вынесенный в заголовок этого текста.

Две недели назад мэр Москвы Сергей Собянин дал большое интервью агентству «РИА Новости». Помимо прочего, столичный градоначальник сказал следующее: «Москва отдает налогами в федеральный бюджет триллион рублей. На данный момент две трети всех поступлений во все регионы из федерального бюджета – это деньги столицы. Поэтому считать Москву каким-то паразитом, который что-то высасывает, абсолютно неправильно. Наоборот, не будь Москвы, этих денег бы в стране не было».

Аналитики с недоумением прокомментировали высказывания Собянина. «Нестареющая шутка – иногда лучше жевать, чем говорить. Для начала достаточно вспомнить, сколько предприятий перерегистрировались в Москве за последние 10 лет: производство находится в провинции, а налоги получает столица. Можно посмотреть и под другим ракурсом. В докризисном 2013 году Москва производила готовой продукции, товаров и услуг на 2,3 трлн рублей в год. При этом ее ежегодный бюджет в том же 2013-м – 1,2 трлн рублей. Хм, не так уж и много угля дает метрополия стране», – написал на своей странице в Facebook экономист Василий Кучеренко.

«ПН» готовит рейтинг «100 крупнейших предприятий Тольятти» уже 17 лет, что позволяет нам нескромно утверждать: мы разбираемся в местной экономике. Соответственно, когда в федеральной новостной повестке появляется Тольятти (в основном, конечно, в негативном контексте), столичные коллеги просят нас дать оценку состояния дел городской экономики: «У вас что, действительно все так плохо?» Мы отвечаем: «И да, и нет».

Да, показатели большинства предприятий год от года ухудшаются. Да, начиная с 2014-го местный бизнес пребывает в депрессии и руководители осваивают новый навык – управление долгами. Да, безработица адская. Нет, город не банкрот. Нет, тут никто не ворует, просто городу достаются крохи.

Чтобы понять ситуацию (ну и, конечно, ужаснуться от несправедливости), нужно знать всего две цифры. 391 млрд рублей – на такую сумму в Тольятти было произведено товаров и услуг в 2016 году. 7,2 млрд рублей – бюджет нашего города в 2017 году. Таким образом, получается, что мы производим на сумму в 54 раза больше, чем тратим! Для сравнения: Москва тратит больше половины от той суммы, на которую производит товаров, поэтому и у нас рассуждения Сергея Семеновича вызывают исключительно раздражение.

Давайте попробуем представить себе утопичную ситуацию, при которой Тольятти мог бы тратить хотя бы 10% от созданного на своей территории, то есть 39,1 млрд рублей.

Во-первых, мы смогли бы в первый же год отдать долги. На данный момент Тольятти должен коммерческим банкам 5,9 млрд рублей, и обслуживание кредитной нагрузки обходится городу в 600 млн рублей в год. За эти долги горожане должны сказать спасибо мэру Пушкову, бывшему главному инженеру ОАО «АВТОВАЗ», который на финише своей бесславной карьеры (напоминаем, при нем сгорел тольяттинский лес) подозрительно легко принял на баланс города всю вазовскую социалку.

Во-вторых, можно было бы построить много разных полезных вещей. Даже не так: не много, а чертовски много! Деньги-то есть.

Например, больше года назад премьер-министр Медведев подписал «План мероприятий по подготовке и проведению празднования 50-летия выпуска первого легкового автомобиля ВАЗ в г.о. Тольятти». Из этого замечательного документа можно узнать, сколько стоят те или иные блага цивилизации с точностью до тысячи рублей. Вот, скажем, излюбленное место отдыха горожан – набережная Автозаводского района – сейчас пребывает в разрухе (провалы грунта, мусор, отсутствие элементарных удобств). Для ее реконструкции и приведения в надлежащий вид необходимо 2,85 млрд рублей. Гигантская сумма! Но мы можем себе это позволить, ведь после выплаты долгов у нас осталось 33 млрд.

Другая большая и важная задача – строительство улично-дорожной сети за Московским проспектом. Цена вопроса – 691,2 млн рублей. Пфф, да легко: реконструкция набережной не сильно ударила по бюджету, там осталось 30 млрд.

Так, что еще? 20 кварталу Автозаводского района нужна общеобразовательная школа – сейчас дети вынуждены заниматься чуть ли не в три смены. В «Плане», подписанном Медведевым, стоимость ее строительства довольно высока – 720,4 млн рублей. Но дети – наше будущее, на них нельзя экономить. Надо построить. Заодно можно возвести и школу в 18 квартале, тем более она обойдется в заметно меньшую сумму – 275,3 млн рублей. Сколько денег еще есть? Много! Продлеваем!..