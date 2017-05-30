Геннадий Евдокимов, ТСЗ:

«Не нужно искусственно препятствовать развитию автомобилестроения в городе».

Заместитель гендиректора «Тольяттистройзаказчик» Геннадий Евдокимов в интервью «ПН» говорит о важности развития туристического направления, о выгодах, которые местным предпринимателям дает ТОР, и напоминает о естественном течении деловой жизни, призывая уменьшить административное регулирование бизнес-процессов.

– Геннадий Михайлович, чем вы занимались, когда переехали в Тольятти?

– Я родом из Стерлитамака, приехал сюда в конце 80-х годов и через некоторое время открыл свое дело – магазин по продаже запчастей, СТО и небольшое кафе. Получилась такая маленькая «империя». Потом продал свою долю компаньону, а сам ушел в работать в банк. После случилось так, что меня пригласили в «Тольяттистройзаказчик» на должность заместителя гендиректора и руководителя проекта. Работаю здесь уже 10 лет. Не без гордости отмечу, что в ТСЗ слаженный коллектив, в меру амбициозная команда профессионалов, нацеленная на результат.

– Что вы думаете о процессах, которые происходят в городе сегодня?

– Совсем недавно нам нравилось называть себя моногородом – приклеили ярлык, который теперь за Тольятти закрепился. Да, в кризис 2008–2009 годов немало строительных компаний пошли ко дну, а когда стали выбираться – пришла «вторая волна». Бизнес-сообщество действовало разобщенно: многие уезжали, закрывали фирмы, вот тогда и пошли разговоры о моногороде. В какой-то момент все поняли, что сами слишком часто говорили только о проблемах – хотели льгот, федеральной поддержки. Много информации о негативном имидже Тольятти шло из СМИ.

О городе надо говорить в положительном ключе – это помогает привлечению инвестиций. И сегодня мы видим, что у Тольятти есть позитивное будущее. Собственно, так всегда происходит в истории – после спада неизбежно наступает подъем.

– А какие процессы идут в группе «ТСЗ»? У вас есть позитивное будущее?

– Деятельность группы «Тольяттистройзаказчик» диверсифицирована, поэтому нам удается сохранять баланс. Одно из направлений – строительство. Спрос на жилье в последнее время падал, однако сейчас наступила стагнация, стоимость квадратного метра зафиксировалась, можно сказать, даже подросла. В сегменте коммерческой недвижимости проблемы пока остаются – стоимость аренды помещений снижается, реальных улучшений пока не видно.

Администрация города, по моему мнению, продолжает заниматься ранее начатыми программами, в частности, ТОР. После того как упростили документацию, многие, думаю, захотят подать заявки, чтобы стать резидентом и получить льготы. Важно эту работу систематизировать и поставить на разумные рельсы.

– Есть мнение, что искать инвесторов ТОР на территории города неправильно. Вы с ним согласны?

– Отвечу на примере нашего гостинично-туристического комплекса «Альпен-Парк». Мы заключили соглашение с областным правительством, что гостиница будет принимать волонтеров, гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. С этим проектом хотим подать заявку, пройти отбор и стать резидентами ТОР. У нас есть к этому живой интерес: когда посчитали все льготы, то увидели, что для компании это выгодно. ТСЗ – инициатор и инвестор проекта. Соответственно, поиск инвестирования – это задача бизнеса и потенциального резидента ТОР. Откуда он будет привлекать средства – извне, либо в городе, – не очень важно. Главное – инвестировать.

– Как вы считаете, «Альпен-Парк» будет востребован после завершения мундиаля?

– Конечно, мы же строим его не под событие. Было проведено маркетинговое исследование, которое показало, что спа-отель категории четыре звезды – востребованный формат для города. Он изначально проектировался в развитие «Тольятти Теннис Центра» как спортивной базы большого тенниса, а также для рекреации спортсменов.

Мы постоянно сталкиваемся с тем, что участников турниров нужно где-то размещать. И было решено, поскольку есть своя территория, построить современный комплекс. Даже с точки зрения проживания спортсменов, гостей соревнований и отдыхающих горожан комплекс должен заполняться круглогодично.

– Вы верите, что в нашем городе можно развивать туристическое направление бизнеса?

– Деловой, промышленный туризм – это перспективное направление, в котором нужно двигаться. Тольятти известен в стране и за рубежом как крупный промышленный центр, и, безусловно, нужно продвигать это бренд. Но не только. У нас есть все для полноценного отдыха – Волга, горы, лес, заповедная зона. Увы, пока тема туризма развивается с трудом.

– А в чем причина?

– Туризм нужен Тольятти. Но проблема развития туристического направления сегодня – в сложившейся экономической ситуации.

В настоящее время замер выставочно-ярмарочный тренд – нет востребованности и спроса. Раньше в рамках нашего проекта «Автоград-Экспо» совместно с городом регулярно проводили разнообразные мероприятия, а в этом году не запланировано ни одного. Однако проект «Автоград-Экспо» не закрыт, просто мы пока взяли паузу.

– В Тольятти сегодня строится много жилья. Как вы думаете, оно будет востребовано?

– Строить, конечно, можно и нужно, но ввиду низкого спроса возникает вопрос: кто будет это жилье покупать? В настоящее время работаем в сегменте бизнес-класса, строим квартиры улучшенной планировки. Жилья такого уровня в Тольятти возводится мало, поэтому ТСЗ особой конкуренции не ощущает. Что касается планов ввода, то, насколько мне известно, в Тольятти планируется сдать 230 тыс. кв. м жилья.

– Насколько эта цифра реалистична?

– Не могу сказать. Но что касается ТСЗ, свой дом мы сдадим в заявленные сроки. И строим его за свой счет, не привлекая средства дольщиков.

– Что вы думаете об изменениях в строительном законодательстве? Как ТСЗ удается работать в новых условиях?

– Последние изменения в закон об участии в долевом строительстве 214-ФЗ существенно ужесточили требования к застройщику в части величины уставного капитала и обязательном перечислении средств в компенсационный фонд. Это все дополнительная финансовая нагрузка, с нашей точки зрения, несвоевременная.

Сейчас непростые времена в строительной сфере, кроме того, у нас с 18 марта этого года произошло увеличение стоимости аренды земли под строящимися объектами жилья в три раза. По этому вопросу была высказана точка зрения гильдии строителей в письме губернатору: мы считаем такое увеличение также несвоевременным. Это приведет к прямому удорожанию объекта. Еще я бы назвал проблему стоимости технологических присоединений. В Тольятти цена не соответствует статусу моногорода. Мы сравнивали расценки техприсоединения в других регионах – везде они значительно ниже. В министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области было проведено совещание с ресурсоснабжающими организациями, но пока ситуация не изменилась.

– Вы следите за реализацией программы благоустройства города?

– Программа кажется мне реальной, и, насколько я знаю, Сергей Анташев участвовал в ее создании. Следовательно, мы связываем программу с новым главой и его командой и надеемся, что она будет реализована. Программа благоустройства послужит в том числе для привлечения туристов как на туры выходного дня, так и иные туристические маршруты для посещения АВТОВАЗа, «Джи Эм – АВТОВАЗ», ОЭЗ и «Жигдолины». Насколько я знаю, автозавод хочет открыть двери для экскурсий, а посещение конвейера очень впечатляет.

– Что вы думаете об идее создания крупнейшей агломерации Самара–Тольятти и возможном объединении двух городов губернии в один мегаполис?

– Наша компания участвовала в обсуждении этой концепции. Территориально она практически уже существует, ведь многие тольяттинцы работают в Самаре, а самарцы приезжают на работу в наш город. Вопрос в налаживании более благоприятных коммуникаций – создании скоростного трамвая, строительстве моста в районе Климовки. Кстати, новый генплан Тольятти, который недавно был принят, создан с учетом Самарско-Тольяттинской агломерации. И развитие территории города в нем мы видим не только за Московский проспект, где генплан предусматривает проживание порядка 400 тыс. жителей.

– Как вы считаете, какой сектор бизнеса лучше всего развивать на территории агломерации: сельское хозяйство, легкую промышленность, IT-технологии, космическое или авиастроительство?

– У нас продвигают идею диверсификации городской экономики. Это все, конечно, хорошо. Но препятствовать развитию автомобильной промышленности на территории города я считаю неправильным. На протяжении 50 лет формировался огромный автомобильный кластер, а теперь сверху пытаются искусственно насаждать другие направления деятельности. При этом компании по-прежнему хотят открывать производства, так или иначе связанные с автомобилестроением. Есть предложения по производству автокомпонентов, тракторов, оборудования.

Зачем препятствовать такому развитию? Бизнес-сообщество само найдет выход. Излишнее административное регулирование ни к чему хорошему не приведет.