И немедленно выпил

Какую воду лучше употреблять в Тольятти.

На Земле содержится 1500 млн кубических километров воды, причем пресная составляет около 10% от этого запаса. Всем известно, что вода является ключевым ингредиентом хорошего здоровья и нормального самочувствия: организм (в зависимости от массы тела и других факторов) ежедневно теряет около двух-трех литров воды. Найти живительную влагу для восполнения баланса не составляет труда. Остается только решить, покупать ее в магазине, фильтровать и кипятить дома или же довольствоваться той, которая течет из кранов тольяттинских квартир.

Пьют из-под крана

Открываешь кран на кухне, набираешь стакан холодной воды и (о, боже!) пьешь. Все как в зарубежных фильмах – никаких кухонных фильтров или кипячений в чайнике. Количество действий сведено к минимуму. Увы, для россиян такая картина остается лишь мечтой. Конечно, есть смельчаки, которые пьют из-под крана без опаски. Сказать в их защиту можно одно – подобные разовые геройства не нанесут вреда организму. Поэтому, если пить больше нечего, жидкость из крана поможет утолить жажду, не сделав при этом из вас мутанта.

Вода, которая поступает к нам по трубам, проходит множественные проверки качества и пригодна для употребления. Проблема в коммуникациях в жилых домах: даже хорошо очищенная вода, добираясь до вашей квартиры, встречается с различными загрязнениями. Чтобы ее можно было пить без опаски, на всем протяжении от водоочистной станции до крана на кухне должны стоять новые трубы.

Россия – мировой лидер по протяженности систем водоснабжения. «Многим трубам уже десятки лет, и в них может твориться все, что угодно: где-то произошла разгерметизация, проникли микроорганизмы, наросла ржавчина – и это далеко не полный список проблем», – говорят эксперты. В итоге разрушение труб ведет к тому, что в систему попадают вредные вещества, соответственно, вода может стать некачественной и небезопасной.

Фильтруй и кипяти

Один из вариантов очистки воды от примесей, металлов и микроорганизмов – фильтр. Для того чтобы утолить жажду, всего лишь открыв кран, можно поставить систему, которая монтируется в кухонную мойку. Это удобно и относительно недорого: стоимость фильтров «под мойку» начинается от 1,5 тыс. рублей. Далее – только менять картриджи. Если этого не делать с определенной периодичностью или на долгое время отставить фильтр без использования, в нем скапливаются микроорганизмы, которые затем попадают в воду.

Есть и другой вариант – угольный фильтр-кувшин. Его главный минус заключается в недолговечности картриджа. Дело в том, что по структуре уголь – материал пористый. После нескольких использований он начнет оставлять часть вредных примесей в этих порах. Специалисты говорят, что в зависимости от модели и производителя ресурс картриджа в таком фильтре рассчитан на очищение 170–450 литров, после чего он подлежит замене.

«Домашние фильтры, прежде всего, невыгодны в финансовом плане, да и менталитет не позволяет русскому человеку следить за системой и менять расходники «по регламенту», что сказывается на состоянии употребляемой воды и в конечном счете – на здоровье человека», – отмечает руководитель отдела логистики и маркетинга «Водокачка.ру» Данила Николаев.

Если мы скажем, что раньше в каждой семье была банка или кувшин с остывшей кипяченой водой, то наверняка угадаем. Да и сейчас многие считают, что кипяченая вода чище некипяченой. Однако на самом деле вирусы в ней не умирают, а тяжелые металлы и хлор никуда не исчезают. По мнению экспертов, чтобы убить определенные виды вирусов, нужно кипятить воду не менее 30 минут, но и это не избавит ее от ряда вредных веществ.

Бери больше

Рынок бутилированной питьевой воды в России растет с каждым годом. Конечно, ежедневно ходить в магазин или же запасаться двух- или пятилитровой тарой не самый лучший вариант, к тому же достаточно затратный. Поэтому многие отдают предпочтение большим бутылям с помпами.

Приобрести 19 литров воды в Тольятти можно по смешной цене – от 60 рублей. Однако стоит серьезно подойти к выбору компании. Ведь производитель может разливать воду из скважины, а может взять ее из-под крана, пропустить через фильтры, разлить по бутылкам и продавать. И в любом случае желательно знать, какую очистку проходит вода.

«Система очистки в нашей компании работает в несколько этапов, – рассказывает господин Николаев. – После уседания механических взвесей происходит обработка ультрафиолетом от возможных бактерий и паразитов. Далее – очистка от металлов путем применения мультимедийного фильтра. На третьем этапе происходит удаление твердых солей с помощью фильтра-умягчителя. Четвертая ступень позволяет сбалансировать воду по солевому составу. Заключительная процедура – озонирование воды. Это предотвращает появление в ней бактерий и увеличивает срок годности».

Кроме того, во избежание появления в воде микробов сама тара должна тщательно дезинфицироваться. «К сожалению, не все компании, занимающиеся доставкой бутилированной воды, проводят такую дезинфекцию. Каждая бутыль должна проходить три этапа очистки – ручную мойку, мойку в машине профессиональными средствами и ополаскивание бутыли готовой питьевой водой», – рассказывают эксперты.