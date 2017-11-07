ИИ, блокчейн и роботизация

Александр Сергиенко – о месте России в новом цифровом мире.

«Цифровой уклад экономики – новый вызов для всего миропорядка. И с этим вызовом многие страны справляются по-разному», – автор очередного текста рубрики «Послезавтра» генеральный директор Интернет-компании «АИСТ» и председатель Совета Клуба директоров Самарской области Александр Сергиенко рассуждает о технологическом векторе развития России.

Необычное задание «ПН» по описанию видения развития нашей страны и Тольятти поставило вопрос о векторе, направлении движения мысли. Лично для меня оно неразрывно связано с теми новыми технологиями, которые уже пришли в наше настоящее. Безусловно, это информационные технологии, повсеместное проникновение которых во все аспекты нашей жизни начинает кардинально менять не только привычный уклад, но и приносит новые, ранее неизвестные возможности как для людей, так и для сообществ: будь то небольшие поселения, города или мегаполисы, страны.

Очередной этап развития всемирной сети, по определению исследователей этого явления, уже четвертый по счету, начавшийся когда-то с университетского web и созданной в США сети ARPANET, быстро пролистав этапы «доменной лихорадки», «транзакционных сайтов» (когда стало возможным продавать свои услуги через интернет), привнес «социальную компоненту». В итоге сейчас мы все охвачены разного рода социальными сетями, где многие проводят существенную часть своей повседневной жизни. Именно с наступлением этого этапа сеть стала существенно меняться на уровне физического интернета: он стал средой обитания умных датчиков, интегрированных в различные устройства – наступила эпоха «интернета вещей».

Исследователи компании Cisco прогнозируют, что к 2020 году при населении 7,6 млрд человек число подключенных к сети устройств достигнет 50 млрд единиц. Что это значит? В первую очередь то, что потоки информации в нашем обществе возрастут еще на порядок. Что нас ждет? Хаос? Ведь уже сегодня достаточно сложно объять необъятное.

По зову времени в сетевом пространстве появляются технологии-спасители: это искусственный интеллект, блокчейн и роботизация. Именно они способны существенно упорядочить правила и режим жизни в виртуальном мире. Искусственный интеллект возьмет на себя рутину принятия решений в рамках обеспечения комфортной жизни человека и общества. Блокчейн позволит фиксировать абсолютно все транзакции в виртуальном мире и станет открытым журналом событий, доступным любому обратившемуся к нему. Из сферы материального производства людей будут постепенно вытеснять роботы, конечно же, принимающие решения на основе искусственного интеллекта.

Наряду с этими процессами будут развиваться и процессы урбанизации, города превратятся в мегаполисы. Вполне возможно, что в будущем конкурировать между собой будут не страны, а именно мегаполисы.

Вне зависимости от политического и экономического устройства того или иного государства эти процессы будут влиять на их трансформацию в новый вид, соответствующий новым реалиям цифрового мира. Скорость такой трансформации будет зависеть от готовности самого государства трансформироваться.

Цифровой уклад экономики – это новый вызов для всего миропорядка. И с этим вызовом многие страны справляются по-разному. Те, в которых во главе угла развитие и доминирование, используют этот вызов как новые возможности. Те же, которые не осознали глобальности грядущих перемен, – создают национальные Firewall (фильтры) и пытаются регулировать доступ населения своей страны к информации в Сети.

Куда в итоге пойдет Россия, не так уж и важно с точки зрения глобального процесса виртуализации жизни человеческой цивилизации. Просто в итоге мы придем туда же, куда и все, только несколько позже. Так же как петля социализма в 1917 году отправила страну в 70-летний путь поиска эффективности, закончившийся возвратом к индивидуальной мотивации конкретного человека, важным аспектом которой была и остается частная собственность. В новом информационном мире этот мотиватор также претерпит процесс трансформации: собственность в какой-то части из материальной сместится в нематериальную область. Я имею в виду реноме (репутацию) человека, а вернее его виртуального двойника в сети.

Человек и его персональные способности в будущем все сильнее будут выходить на первый план виртуального мира, в котором продолжится расти времянахождение всех нас. Функции государства претерпят серьезнейшие трансформации. Классическая модель государства как инструмента перераспределения общественного блага (от богатых и молодых к малоимущим и пожилым), с ее глобальной бюрократией, армией чиновников, обеспечивающих работу этого механизма, уйдет в прошлое. Ей на смену придет прямая демократия, когда каждый гражданин сможет по тем или иным вопросам принимать непосредственное участие либо делегировать свои ценности и взгляды системе искусственного интеллекта. Развитие зеленых технологий в энергетике позволит человечеству ликвидировать глобальную зависимость от классических производителей энергии на основе ископаемых природных ресурсов (нефть, уголь, газ).

Где окажется Россия в новом цифровом укладе мира – от нас не зависит, зависит – когда и как быстро.