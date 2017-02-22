Икона стиля. Китайцы заимствуют вазовский дизайн

Обычно дизайнеры из КНР ориентировались на корейские, японские и европейские компании. Теперь дело дошло и до плагиата тольяттинских автомобилей.

Китайская корпорация Jiangling Motors объявила о том, что уже в этом году собирается выпустить на рынок кроссовер марки Landwind с индексом E36. Для тольяттинцев в данной новости не было бы ничего примечательного, если бы не внешность новинки. Дизайнеры, рисовавшие этот китайский «паркетник», явно вдохновлялись творением главного дизайнера ПАО «АВТОВАЗ» Стива Маттина – LADA XRAY.

Эта новость выглядит как продолжение другой истории 2016 года, когда на автовыставке ММАС была представлена китайская модель Changan Alsvin V7. Автомобиль возбудил российских посетителей: многие разглядели в его облике черты LADA Vesta. Конечно, с этим можно поспорить, но задняя часть машины действительно словно под копирку списана с «кормы» тольяттинского седана. Кроме того, и оформление салона V7 напоминает интерьер вазовского бестселлера.

Автопром Поднебесной еще очень молод и потому находится в поиске собственного стиля. А в процессе поиска китайцы не стесняются копировать чужие модели. Причем заимствование может быть как поверхностным, так и полным. Обычно дизайнеры из КНР ориентировались на корейские, японские и европейские компании. Теперь дело дошло и до плагиата тольяттинских автомобилей.

Президент АВТОВАЗа Николя Мор, кажется, доволен этой ситуацией. По крайнем мере, в интервью «Российской газете» француз сказал следующее: «Один из китайских производителей скопировал LADA Vesta, я видел фотографии в интернете. Это хорошо, так как показывает, что наши автомобили имеют интересный дизайн».

Любопытно, что эти слова руководителя завода вызвали неоднозначную реакцию пользователей интернета. В своих комментариях одни радовались за российский автопром, тогда как другие обвиняли месье Мора дословно в «мании величия».

Но вернемся к XRAY, а точнее, к его копии – Landwind Е36. Интересно, что незнакомые с тольяттинским модельным рядом «Х» иностранцы, тоже разглядели в Е36 признаки подделки. На автомобильных форумах Европы многие пользователи заявили, что автомобиль имеет прямое сходство с некоторыми моделями Mitsubishi. Что до наших экспертов, то они ответственно заявляют: «Решетка и бампер скопированы практически один в один. Даже рельеф «челюсти» совпадает. Но кромку капота и светодиодную полоску ходовых огней китайцы стащили у кого-то другого».

Кроме того, плагиаторы не стали воровать и знаменитую выштамповку с бортов XRAY. Вообще, профиль и задняя часть Е36 выглядят самобытно, хотя в их чертах присутствуют параллели с моделью Changan CS35. Однако в этом нет никакого криминала, поскольку фирма Changan Auto – совладелец марки.

Между прочим, в 2016 году имел место прецедент, который доказывает, что наказать китайцев за недобросовестное копирование вполне реально. Jiangling Motors выпустила модель Landwind X7, в которой даже непрофессионал мог разглядеть клон кроссовера Range Rover Evoque. Автопроизводители Туманного Альбиона не ограничились надуванием щек и подали иск о нарушении авторских прав. По традиции китайский суд отклонил иск, однако надзорное ведомство аннулировало патенты Jiangling Motors, и компании пришлось согласиться на рестайлинг Х7, который сильно ударил по популярности модели.

Что до АВТОВАЗа, то, отвечая на вопрос о появлении китайского клона XRAY, пресс-служба завода отшутилась: «Если дизайн Стива Маттина копируют, это хороший знак. Значит, стилистическая концепция выбрана верно».

Судиться с JMC тольяттинский производитель не собирается, и подозрительный Landwind E36, дебютирует в апреле этого года на Шанхайской автовыставке. Предположительно, он будет оснащаться двумя двигателями, разработанными Mitsubishi: «атмосферником» 1,6 литра (113 л.с.) и полуторалитровым турбомотором (150 сил), а также шестиступенчатой «механикой» или вариатором.