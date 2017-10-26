Индустриальные парки Тольятти

Конкурентные преимущества и дополнительные возможности.

Индустриальные парки – это относительно новый формат организации промышленного производства в России. По мнению экспертов, их конкурентным преимуществом является инфраструктурное обеспечение размещаемых объектов: в отличие от обычных промплощадок, индустриальные парки обеспечены энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения бизнеса. По данным Ассоциации индустриальных парков, сейчас в стране функционирует около 250 парков. В Тольятти шесть таких объектов: ОЭЗ «Тольятти», парк «Тольяттисинтез», парк «АВТОВАЗ», «Жигулевская долина», парк ВЦМ и «Химзавод».

Парк ОЭЗ «Тольятти»

В 2017 году ОЭЗ «Тольятти» стала одной из самых эффективных зон в стране. Сегодня здесь работают шесть заводов, еще два находятся в режиме проведения пусконаладочных работ. Согласно последним данным, суммарный объем выручки компаний с момента запуска первого предприятия в ОЭЗ достиг почти 5,5 млрд рублей. При этом около 1,5 млрд рублей резиденты заработали в 2017 году, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хорошие результаты показывают резиденты и по объему вложенных инвестиций: с начала деятельности ОЭЗ ими профинансированы работы почти на 9,4 млрд рублей.

Важным преимуществом у резидентов ОЭЗ являются налоговые льготы: в первые пять лет действует освобождение от уплаты земельного и транспортного налогов; налог на имущество составляет 0% в течение первых 10 лет. Ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджет Самарской области, для резидентов ОЭЗ снижена до 0% и будет действительна до конца 2018 года с последующим постепенным увеличением.

Несмотря на это, резиденты регулярно отчисляют налоговые и таможенные платежи в бюджеты всех уровней. В этом году они перечислили государству около 200 млн рублей, что примерно на 60% больше, чем за первые шесть месяцев 2016 года. В целом с начала деятельности ОЭЗ этот показатель достиг почти 800 млн рублей.

Парк «Тольяттисинтез»

Индустриальный парк «Тольяттисинтез» – это комплекс объектов недвижимого имущества, состоящий из земельных участков с производственными, административными и складскими зданиями, обеспеченный развитой инженерной и транспортной инфраструктурой. Парк расположен в северо-восточной части Тольятти на въезде в город со стороны федеральной трассы М5 Москва – Самара – Уфа – Челябинск. Все объекты находятся в собственности управляющей компании АО «Тольяттисинтез». Общая площадь парка – 344,9 га. Якорный резидент парка – ООО «СИБУР Тольятти»: предприятие, выпускающее синтетические каучуки различных марок. Сегодня на территории парка «Тольяттисинтез» зарегистрированы 11 резидентов, многие из которых имеют статус резидентов ТОР Тольятти.

Промышленная площадка индустриального парка обладает доступом к водным ресурсам, собственными биологическими очистными сооружениями и санитарно-защитной зоной.

Преимуществом парка «Тольяттисинтез» является развитая логистическая инфраструктура: разветвленная железнодорожная сеть, ж/д тупики и сеть автомобильных дорог, обеспечивающая проезд на федеральную трассу М5.

Парк «АВТОВАЗ»

Парк «АВТОВАЗ» создан ПАО на производственных площадях бывшего дочернего предприятия – Волжского машиностроительного завода (ВМЗ). В составе нового подразделения, кроме площадей ВМЗ, числится здание, где ранее располагалась дирекция по закупкам, а также некоторые внутренние площадки АВТОВАЗа. В течение 2017 года в индустриальный парк будет осуществляться поэтапная передача дополнительных объектов недвижимости для создания новых рабочих мест. В общей сложности парк «АВТОВАЗ» будет располагать объектами площадью 298 тыс. кв. м. Эти здания и сооружения подготовят к размещению собственных производств и для сдачи в аренду резидентам.

Первый резидент парка (компания «Металлист-Самара», которая производит комплектующие для авиационных и ракетных двигателей) получил статус резидента ТОР «Тольятти». Вторым резидентом стало ПАО Сбербанк: финансовая организация разместила на площадях парка «АВТОВАЗ» свой колл-центр. Переговоры о переезде в парк, по словам источника, знакомого с ситуацией, сейчас ведут еще пять-шесть предприятий, в числе которых немецкая компания по производству бытовых радиаторов Heizkorper.

Преимущества парка: отремонтированные помещения, грузоподъемные механизмы и возможность для их монтажа, асфальтированная территория, въезды для крупногабаритного транспорта, подъездные пути и ж/д пути. А также полное соответствие строительным, пожарным, экологическим нормам.

Парк «Жигулевская долина»

Технопарк «Жигулевская долина» – это площадка для интеграции научных, образовательных, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей.

Инфраструктура технопарка полностью соответствует потребностям инновационных и высокотехнологичных компаний для реализации их проектов и включает в себя общественно-деловой центр для проведения масштабных деловых мероприятий, офисные, лабораторные и производственные помещения, центр технического обеспечения, бизнес-инкубатор, гостиницу и ресторацию.

Одной из главных базовых услуг, оказываемых управляющей компанией, является предоставление в аренду помещений технопарка. Для резидентов офисы, лаборатории и производственные площади парка предоставляются на выгодных условиях по сравнению с аналогичными помещениями, расположенными в Тольятти.

Технопарк позволяет резидентам использовать не только современные офисные помещения, но и уникальные сервисы объектов технологической инфраструктуры: центра технического обеспечения, регионального центра инжиниринга, центра коллективного пользования оборудованием (лаборатории энергоэффективности, нанолаборатория, лаборатория информационных технологий), центра прототипирования и 3D-моделирования, выставочного центра и конференц-холла.

Создаваемая инфраструктура позволит организовать не менее 3,5 тыс. новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров, ориентированных на инновационную деятельность.

Парк «Химзавод»

Этот парк, расположенный на производственной площадке бывшего ОАО «Фосфор», является первым индустриальным парком города. В 2004 году на его территории находилось18 резидентов, а сегодня здесь ведут свою хозяйственную деятельность более 50 самостоятельных хозяйствующих субъектов с количеством рабочих мест на 2 тыс. человек.

Продукция технопарка самая разнообразная: от сложных химических элементов до щебня. Это синтетические моющие средства, сернокислый алюминий, натриево-бутиловый флотореагент (препарат для обработки никелевых руд), присадки к моторным маслам, ГСМ, ионообменные смолы, крупногабаритные металлоконструкции, строительные материалы, жидкое стекло, химические автореагенты, пищевая пленка. Кроме того, технопарк предоставляет ряд очень важных услуг: утилизация аккумуляторов, покраска металлических изделий, обработка дерева, монтаж котельных, смешивание и расфасовка химических продуктов, проектные услуги.

Парк «ВЦМ»

Расположен на территории завода «Волгоцеммаш» в Центральном районе Тольятти. Площадь участка – 178 га. Производственные помещения – 220 тыс. кв. м.

Преимущества: развитая инженерная и логистическая инфраструктура.