«Интернет-аналитик» просадил $325 тысяч, поставив на крах Apple

На форуме парень подробно рассказывает историю и с умным видом объясняет свои инвестиции. Так, наследство он получил от дяди, который вел «скрытный образ жизни», появлялся на семейных встречах 1-2 раза в год, где без лишних слов «медленно попивал коньяк с 7Up».

После смерти от рака Ричард завещал племяннику 2.5 миллиона долларов. Родственники удивились, как старик скопил такую сумму, но по словам пользователя, дядя вел аскетичный образ жизни.

Вместе с наследством он получил короткую записку, вольной интерпретацией которой он поделился с Reddit:

" Фрэнк, В детстве мне говорили, что жизнь — игра. Теперь, когда я вырос, могу сказать, что жизнь действительно игра; просто не очень забавная.

Р. "

После пары судов, на которых родственники пытались оспорить наследство, Фрэнк получил деньги и решил попробовать себя на бирже. Поначалу парню везло: он делал небольшие ставки (около 30 тысяч долларов) и даже несколько раз угадывал продажи iPhone. Сейчас Фрэнк считает, что лучше бы он проиграл тогда и забыл о торгах навсегда.

Начиная с 2014 года fscomeau регулярно терял деньги, ошибаясь в прогнозах и делая ставки на Brexit (выход Великобритании из ЕС), победу Хиллари Клинтон и др.