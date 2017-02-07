«Интернет-аналитик» просадил $325 тысяч, поставив на крах Apple
Последнюю ставку в размере 325 тысяч долларов «аналитик» сделал на крах Apple перед квартальным отчетом компании. Результат предсказуемый.
На форуме парень подробно рассказывает историю и с умным видом объясняет свои инвестиции. Так, наследство он получил от дяди, который вел «скрытный образ жизни», появлялся на семейных встречах 1-2 раза в год, где без лишних слов «медленно попивал коньяк с 7Up».
После смерти от рака Ричард завещал племяннику 2.5 миллиона долларов. Родственники удивились, как старик скопил такую сумму, но по словам пользователя, дядя вел аскетичный образ жизни.
Вместе с наследством он получил короткую записку, вольной интерпретацией которой он поделился с Reddit:
" Фрэнк, В детстве мне говорили, что жизнь — игра. Теперь, когда я вырос, могу сказать, что жизнь действительно игра; просто не очень забавная.
Р. "
После пары судов, на которых родственники пытались оспорить наследство, Фрэнк получил деньги и решил попробовать себя на бирже. Поначалу парню везло: он делал небольшие ставки (около 30 тысяч долларов) и даже несколько раз угадывал продажи iPhone. Сейчас Фрэнк считает, что лучше бы он проиграл тогда и забыл о торгах навсегда.
Начиная с 2014 года fscomeau регулярно терял деньги, ошибаясь в прогнозах и делая ставки на Brexit (выход Великобритании из ЕС), победу Хиллари Клинтон и др.
Последние 325 тысяч напомнили Фрэнку о его «успехах» в качестве аналитика IT-рынка.
" Я начинал свою карьеру с Apple, я закончу ее с Apple "
Фрэнк жалуется, что торги морально и эмоционально истощили его, нанесли огромные потери его здоровью, психическому и физическому. Поскольку он «устал постоянно терять деньги», лучшим решением показалось поставить на 10-15% падение продаж iPhone в первом финансовом квартале 2017 года. Как мы знаем, ставка не сыграла.
Прогноз Фрэнк подкрепил мощной аналитикой. Если коротко, то iPad мертв, продажи Mac падают, а Apple Watch...
"Часы... Давайте не будем даже упоминать Apple Watch, лол."
Далее эксперт назвал iPhone 7 фиаско, поскольку, ну, вы знаете, разъем для наушников.
Приговор Фрэнка неутешительный: отсутствие 3.5-мм аудио-джека – единственное, что отличает iPhone 7 от 6s, Apple обречена медленно падать вниз подобно Nokia и BlackBerry.
После выхода финансового отчета, который разнес всю «аналитику», автор встал в защитную стойку.
"Я держу эту позицию и не собираюсь менять свое мнение. Я «чертовски уверен», Apple потерпит крах к следующему отчету о доходах и это то, что я жду. Спасибо."
Источник: kanobu.ru