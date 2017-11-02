История успеха

ŠKODA AUTO значительно увеличила объем продаж, выручку и операционную прибыль по итогам трех кварталов 2017 года.

› За первые девять месяцев года продажи выросли на 3,6% до 871 100 автомобилей

› По итогам трех кварталов ŠKODA AUTO увеличила выручку от продаж до 12,3 миллиардов евро, что на 22,0% больше чем за аналогичный период предыдущего года

› К концу сентября операционная прибыль выросла на 28,3% до 1,2 миллиардов евро

› Залогом успеха компании стали обновленный модельный ряд и успешный выход на рынок первого семейного внедорожника марки ŠKODA KODIAQ

ŠKODA AUTO уверенно продолжает историю успеха и вновь увеличивает объем продаж, выручку и операционную прибыль. За первые три квартала чешский автопроизводитель увеличил продажи на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – клиентам было передано 871 100 автомобилей. Выручка от продаж выросла на 22,0% и достигла 12,3 миллиардов евро. Кроме того, ŠKODA AUTO увеличила операционную прибыль на 28,3% по сравнению с первыми тремя кварталами 2016 года. Компания продолжает уверенный рост за счет обновленного модельного ряда и успешного запуска на рынок первого семейного внедорожника бренда ŠKODA KODIAQ.

«Значительный рост продаж и прибыли за первые три квартала этого года демонстрирует эффективность выбранной нами стратегии, – комментирует Бернхард Майер (Bernhard Maier), председатель Совета директоров ŠKODA AUTO. – Наша кампания по расширению модельного ряда в сегменте SUV в полной мере начинает раскрывать свой потенциал: клиенты марки очень тепло встретили первый семейный внедорожник бренда ŠKODA KODIAQ, а сейчас мы выводим на рынок его младшего собрата – компактный SUV ŠKODA KAROQ».

Успешно дебютировавший на мировых рынках в феврале 2017 ŠKODA KODIAQ пользуется у потребителей большим спросом: уже к концу сентября клиентам были переданы ключи от 61 600 автомобилей популярной модели. Первый семейный внедорожник позволил чешскому бренду завоевать новые покупательские аудитории. Следующим этапом кампании по расширению модельного ряда в сегменте SUV для марки стало объявление о старте продаж нового ŠKODA KAROQ, на который возлагаются большие надежды. На некоторых рынках эта модель доступна к заказу уже с октября этого года.

За первые девять месяцев 2017 года выручка от продаж увеличилась на 22,0% и составила 12,3 миллиардов евро (январь-сентябрь 2016 года: 10,1 миллиардов евро). ŠKODA AUTO показала двузначный рост операционной прибыли: в этом году она выросла на 28,3% и достигла 1,2 миллиардов евро (январь-сентябрь 2016 года: 940 миллионов евро).

Кроме того, ŠKODA AUTO вновь увеличила рентабельность продаж – к концу сентября этот показатель составил 9,8% (январь-сентябрь 2016: 9,3%).

«Отличные результаты являются наглядным подтверждением финансовой устойчивости ŠKODA AUTO, – утверждает Клаус-Дитер Шурманн (Klaus-Dieter Schürmann), финансовый директор ŠKODA. – Первый семейный внедорожник бренда ŠKODA KODIAQ стал одним из ключевых факторов роста наших доходов. Рост прибыльности во многом был достигнут также за счет увеличения объемов производства и расширения модельного ряда».

Нынешние успехи ŠKODA AUTO станут идеальным фундаментом для дальнейшего развития бренда, ключевые тезисы которого сформулированы в рамках Стратегии-2025. В будущем компания планирует масштабную электрификацию своего модельного ряда и развитие в сфере новых цифровых технологий, кроме того, марка активно продолжит расширение продуктовой линейки и экспансию в сегменте SUV.