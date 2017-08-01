Как она делает это

Можно ли открыть бизнес с ребенком на руках.

Часто слышите истории о поиске себя, работе «на дядю» и рассказы о том, что пора изменить свою жизнь? А вот для многих женщин толчком к кардинальным переменам нередко становится рождение ребенка. На прошлой неделе «ПН» пообщался с местными мамами, которые не захотели возвращаться после декрета к рутинной работе, и выяснил, как в Тольятти организовать агентство праздников, приготовить оригинальный десерт и заинтересовать детей научным шоу.

Жесткая конкуренция

До беременности Екатерина Коурова работала начальником отдела непроизводственных закупок в ООО «ДСК» – одном из крупнейших поставщиков АВТОВАЗа. «За год до рождения ребенка я организовала собственную свадьбу. Получилось замечательно, да и сам процесс подготовки мне понравился. К тому же мой муж – ведущий с большим опытом, и, наблюдая за его работой, я всегда хотела погрузиться в мир event-индустрии. Во время декрета несколько раз помогала ему на свадебных площадках, а потом решила организовать свое дело», – рассказывает Екатерина.

Так появилось агентство событий «Счастье». Бизнес начинали всего два человека – сама Екатерина и ее коллега Агата Суркова. Пройдя обучение в Санкт-Петербурге, девушки стали организовывать торжества. Первое время, как это часто бывает, они сами являлись и координаторами, и декораторами, и даже грузчиками. «Конечно, было сложно – в женском предпринимательстве жесткая конкуренция», – делится 32-летняя бизнес-леди.

К слову, работать молодая мама начала, когда сыну было всего девять месяцев. Приходилось совмещать плотный график с домашними делами и, самое главное, с кормлением грудью. «Муж всегда меня поддерживал, мы сидели с сыном по очереди, – замечает Екатерина. – К тому же нам активно помогали родители».

Сейчас агентству событий «Счастье» почти четыре года, и оно организовало уже более 150 свадеб, среди которых есть и многомиллионные (например, два года назад была организована свадьба на 350 гостей). Также агентство занимается детскими праздниками и городскими мероприятиями. А полтора года назад Екатерина приобрела творческое пространство «Арт-Кухня» и теперь успешно совмещает два бизнеса и воспитание сына.

Правильный подход

Большинство вчерашних школьников теряются в выборе профессии и поступают на самое популярное направление, не задумываясь о собственных предпочтениях. Такая же участь постигла в свое время и Ксению Шибакову: получив экономическое образование, она работала официанткой. А познакомившись с будущим мужем, оставила работу и занялась устройством личной жизни.

«Когда я была беременна вторым ребенком, посетила мастер-класс по выпечке тортов, – рассказывает наша 24-летняя собеседница. – Десерты на заказ как раз набирали популярность: все больше людей хотят порадовать своих детей и близких натуральными продуктами и оригинальным дизайном. Так начался мой бизнес по выпечке тортов».

В семье появился второй ребенок, а следом и многочисленные заказы. Совмещать воспитание детей и работу было непросто, но на помощь всегда приходили муж и бабушки. «На закупку продуктов ездила с малышом, – вспоминает Ксения, – старшая дочь ходила в садик. Порой детям не хватало моего внимания, но у меня в тот момент была огромная жажда самореализации, ведь я, наконец, нашла то, чем готова заниматься всю жизнь. И мы справились».

Ксения радует людей десертами уже три года, а в Инстаграм, через который в основном и поступают заказы, у нее больше 10 тыс. подписчиков. «Да, быть хорошей мамой и заботливой женой, при этом много работая, довольно сложно. Но возможно – при правильном подходе и грамотном распределении времени», – уверяет девушка.

Праздник из работы

У 39-летней Яны Мотузенко несколько образований: среднее специальное – музыкальный работник в детском саду и два высших – инженер и экономист. Много лет она трудилась в отделе автокредитов ВТБ. Во время декрета со второй дочкой молодая мама искала какую-нибудь интересную программу на день рождения старшей. Не обнаружив ничего оригинального в Тольятти, начала изучать сферу детских праздников в других городах и нашла «Научное шоу» в Самаре.

«Когда декрет подходил к концу, я поняла, что на работу в банк ни за что не вернусь. Готова была поменять все кардинально и постоянно перебирала в голове различные варианты своей новой деятельности, – вспоминает предпринимательница. – Вот тут мне на ум пришло «Научное шоу», и я решила привезти его в наш город. В 2013 году купила франшизу «Сумасшедшей лаборатории» и запустила проект».

«Муж полностью поддержал мою инициативу, – вспоминает Яна. – Однако в работе присутствовали и неприятные моменты. Например, сразу нашлось много горе-профессионалов, которые начали неумело копировать наши программы и, не соблюдая технику безопасности, предлагали клиентам услуги по низким ценам, при этом ужасного качества».

Сейчас компания Мотузенко выросла в Корпорацию праздников «ФанФан». В списке услуг компании как мини-квартирники, так и мегапраздники – научное шоу «Сумасшедшая лаборатория», бумажное и крио-шоу, анимационные программы.