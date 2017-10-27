Как решить жилищный вопрос?

Ставки по ипотеке значительно снизились.

Быстро и качественно улучшить жилищные условия сегодня могут даже семьи с не слишком высоким уровнем дохода. Как можно догадаться, речь пойдет об ипотеке. Однако планируя такой серьезный шаг, многие сталкиваются с вопросами, какую программу выбрать, как подать заявку, какие есть предложения у застройщиков. Ответы на них «ПН» узнал у начальника отдела по работе с партнерами и ипотечного кредитования Автозаводского головного отделения ПАО Сбербанк Алексея Брынько.

– Алексей Николаевич, какие условия по ипотеке сейчас предлагает Сбербанк?

– В течение года Сбербанк несколько раз снижал процентные ставки по жилищным кредитам. В августе же произошло самое масштабное изменение процентных ставок за всю историю ипотеки в банке.

Например, сегодня приобрести квартиру в одном из наиболее популярных жилых комплексов (список которых есть на сайте банка) можно по ставке от 7,4%*. Квартиры на вторичном рынке не менее востребованы. Процентная ставка на них также снизилась и теперь начинается от 8,9% годовых**.

Одним из важных вопросов при приобретении жилья в ипотеку является сумма первоначального взноса. И тут банк сделал ипотеку доступнее, снизив размер взноса на приобретение готового жилья на 5 процентных пунктов. Теперь первый вклад в вашу будущую квартиру составляет всего 15%. Не менее значимым моментом является и то, что у нас можно приобрести жилье без каких-либо дополнительных комиссий.

– Есть ли другие ипотечные программы?

– Конечно. Для желающих собственными руками или с помощью подрядчика построить жилой дом в нашем банке действует соответствующая программа. Мы предоставляем кредит на индивидуальное строительство жилых помещений сроком до 30 лет. При этом первоначальный взнос составляет 25%, ставка – 10% годовых.

Приобрести жилье в ипотеку по сниженной ставке – 9,5% в год – в нашем банке могут военнослужащие, ставшие участниками накопительно-ипотечной системы. Правда, только на сумму до 2,5 млн рублей и сроком до 20 лет.

По такой же ставке работает программа «Загородная недвижимость». Она предназначена для тех, кто планирует приобретение или строительство дачи в садовых товариществах и дачных кооперативах. К тому же, воспользовавшись данной программой, не обязательно строить дом, можно купить только земельный участок.

Ну и, конечно же, приобретая готовое или строящееся жилье в кредит с помощью Сбербанка, вы можете использовать средства материнского капитала для внесения первоначального взноса или его части.

– Какие документы потребуются для оформления и где можно подать заявку?

– Для оформления ипотечного кредита понадобятся паспорт и документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость. Клиенты нашего банка могут также подать заявку на ипотеку без подтверждения дохода и занятости. Однако в этом случае ставка будет выше на 0,5%.

Сделать первый шаг навстречу новому жилью можно не только в любом офисе Сбербанка в Тольятти и области, но и в офисах партнеров-застройщиков и агентств недвижимости, работающих с нами. Список партнеров-застройщиков можно найти на портале Domclick.ru. Там же есть возможность самостоятельно подать заявку, получить одобрение ипотечного кредита, выбрать недвижимость и одобрить ее в банке.

Кроме того, держатели наших зарплатных карт могут оформить ипотеку через персонального менеджера прямо на работе.