Как Sputnik делает в Тольятти крутые городские рюкзаки

В трёх километрах от «АвтоВАЗа» расположена промышленная зона Тольятти. Именно здесь производство и офис Sputnik — компании, которая вручную делает городские рюкзаки.

Мы встретились с руководителем проекта Олегом Кобой и поговорили о ручном производстве, современной модели потребления, клиентоориентированности и философии бренда. Заодно посмотрели, как делают рюкзаки.

Как всё начиналось

В 2013 году предприниматель Артём Резников, у которого уже было производство оборудования для кроссфита, решил сделать компанию, которая будет производить более массовый продукт. «К тому же, он столкнулся с проблемой выбора хорошего рюкзака по адекватной цене», — рассказывает руководитель Sputnik Олег Коба.

Уже тогда были ресурсы на создание компании: люди, швейные машинки, материалы, контакты с поставщиками. Ребятам тогда очень помог курс рубля — из-за него импортные рюкзаки резко подорожали.

У команды Sputnik интересная философия. Олег рассказывает: «Изначально мы решили, что не будем гнаться за продажами и количеством моделей, а сфокусируемся на качестве и долговечности продукции. Мы убеждены, что перепроизводство это плохо и современная модель потребления не совсем правильная».

В компании работают пять человек. Олег отвечает за продажи, сбыт и развитие, ещё два человека разрабатывают новые модели и шьют их вручную, ещё один занимается логистикой, внештатный дизайнер отрисовывает новые модели.

Начинали с создания первой модели рюкзака — M1. «Она продаётся лучше всего и мы производим её до сих пор», — признаётся Олег. «Самые первые рюкзаки, которые мы шили для себя, носятся по сей день и мы не собираемся их менять».

Производство и материалы

У Sputnik полностью ручное производство. Весь путь рюкзак проделывает в двух небольших помещениях, где расположены склад материалов, швейные машинки и рабочие места. «Мы проверяем каждый рюкзак, поэтому практически полностью исключаем брак», — убеждает меня Олег.

Компания работает с российскими поставщиками, но использует импортные материалы. Олег сетует, что в России очень слабо развита лёгкая промышленность, не хватает сырья: тканей, фурнитуры. «Поставщики российские, но они привозят материалы из других стран. Для рюкзаков мы используем корейские ткани высокого качества», — добавляет Олег.

Цена и покупатели

Основной упор ребята делают на продажах через сайт, а не обычные магазины. Рюкзаки стоят от 3200 до 3700 рублей. Олег признаётся, что не всех поставщиков устраивает их цена: «У нас изначально высокая себестоимость продукта и когда работаем с оптовыми покупателями, их не всегда это устраиваета».

Зато многие покупают рюкзаки прямо на производстве. Это необычно — согласитесь, не всегда есть возможность посмотреть, как создаётся вещь, которую покупаешь. Около трети клиентов из Тольятти, половина — из Москвы. Sputnik позиционирует их как людей, которые активно проводят время, путешествуют, чем-то увлечены. «У нас относительно мало подписчиков в социальных сетях. Но они часть сообщества, которые разделяют общие ценности», говорит Олег.

При этом, компания не собирается останавливаться на продажах в России. У ребят уже есть опыт отправки рюкзаков в США, а некоторые знакомые видели их за рубежом. «Нам интересен зарубежный рынок», — делится планами на будущее Олег.

Клиентоориентированность — важная часть философии Sputnik. Команда адекватно реагирует на отзывы и дорабатывает по ним рюкзаки — все модели дорабатывались после запуска в серийное производство. На все рюкзаки есть гарантия — 1 год.

«Когда выпускали вторую модель рюкзака, то решили использовать термоустойчивую наклейку, а не нашивку. Наши тесты показывали, что она надёжна и мы запустили её в производство. В течение нескольких месяцев начали поступать отзывы, что наклейка отклеивается. Просчитать это было невозможно, но ошибку мы исправили и заменили наклейки на нашивки и отправили клиентам по почте нашивки», вспоминает Олег.

Как создаются новые рюкзаки

Проектирование новых моделей рюкзаков выглядит так: «Когда мы понимаем, что накопили идеи, то работаем с нашим внештатным дизайнером. Мы советуемся, высказываем пожелания. Собираемся всей командой, прорисовываем, накидываем эскизы. Потом дизайнер показывает, как он это видит, мы смотрим и принимаем решение — если что-то нужно доработать, дорабатываем», — вспоминает Олег.

Потом разрабатывается конструкция, которой занимается Елена — главный проектировщик новых моделей. Олег справедливо замечает, что не всё, что хорошо нарисовано на бумаге, так же хорошо выглядит в жизни. Этот этап разработки занимает львиную долю времени.

Когда ребята понимают, что сделали нужный рюкзак, они отшивают несколько экземпляров для себя. «Ходим с ними, пробуем, смотрим на реакцию друзей, оцениваем, удобен ли рюкзак в эксплуатации, какие у него минусы. Обычно, во время доработки рюкзака проходит 3 волны правок», рассказывает Олег.

Затем подбираются необходимые элементы, волны, хлястики, другие мелочи. «Сказывается, что мы находимся в регионе — мы не можем сразу приехать на склад в Москве и посмотреть на материал. Сначала заказывает небольшую партию, оцениваем. Если материал подходит — заказываем ещё», раскрывает некоторые нюансы логистики Олег. После этого рюкзак поступает в продажу.

Планы на будущее

По словам Олега, 2017 год будет интересным для Sputnik. Они планируют запустить новый сайт, открыть там журнал, чтобы теснее общаться с клиентами. «Хотим формировать философию бренда, чтобы люди понимали, кто мы, а мы понимали, кто наши покупатели», — говорит Олег.

Стоит ждать и новых моделей рюкзаков. Олег признаёт, что трёх моделей мало, кому-то может что-то не понравится, не подойти. Всего Sputnik собирается выпускать 5-6 моделей. Также ребята планируют производить кошельки, дорожные сумки, другие аксессуары, выпустить детскую линейку рюкзаков. «Многие хотят купить рюкзак для ребёнка, а наши пока великоваты для детей», — признаётся Олег.

Примеры рюкзаков

В Тольятти делают не только «вазовские» машины, но и качественные, долговечные рюкзаки

Ребята делают простые, но функциональные и качественные вещи из хороших материалов. Даже несмотря на то, что производство расположено в регионе и есть сложности с логистикой, им удаётся вручную делать рюкзаки и продавать их по всей России. Рюкзаки Sputnik — красивые и функциональные, убедитесь сами.

Источник: www.iphones.ru