Каждый пятый рубль за рубеж

Резиденты ОЭЗ «Тольятти», расположенной в Самарской области, отправили на экспорт 20% продукции

За первое полугодие резиденты особой экономической зоны «Тольятти» отгрузили за рубеж 20% произведенной продукции. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

«За прошедшие шесть месяцев накопительным итогом на экспорт отправлено товаров почти на 600 млн руб.»,— говорится в сообщении.

Самыми крупными экспортерами ОЭЗ «Тольятти» стали испанское предприятие «СИЕ АУТОМОТИВ РУС» (компания отправила за рубеж 60% от общего объема произведенных изделий) и компания «Нобель Автомотив Русия», которая ведет поставки на российские и европейские автосборочные заводы.

По словам генерального директора АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексея Пахоменко, сегодня «каждый пятый рубль продукции, произведенной в ОЭЗ «Тольятти», уходит за рубеж», что является «отличным результатом».

ОЭЗ «Тольятти» была создана в 2010 году. Одна из ее целей - улучшение ситуации на рынке труда Тольятти и Самарской области, создание новых рабочих мест и возможность трудоустройства работников, сокращенных с действующих производств региона.

Источник: www.kommersant.ru