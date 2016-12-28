Хлеб да соль. На чем сэкономить ради новогоднего торжества

По данным Росстата, наибольший скачок стоимости – у растительной продукции: капуста стала дороже на 63%, морковь – на 49,5%, картофель – на 21%, яблоки – на 17%.

Консалтинговая компания Deloitte поспорила с исследовательским холдингом «Ромир». Согласно исследованию международной компании, средний новогодний бюджет россиянина будет всего на 2% больше, чем в прошлом году. По данным же «Ромир», в 2016 году доля средних расходов семей на приобретение продуктов выросла на 38%. В том, насколько сильно изменилась за год стоимость продуктов, как люди пытаются сократить свой бюджет и повлияет ли это на праздничное меню, разбирался «ПН».

Все любят деньги

Консалтинговая компания Deloitte провела исследование потребительских расходов россиян в период новогодних и рождественских праздников. Согласно полученным данным, средний новогодний бюджет на человека в стране составит 16,9 тыс. рублей, что на 2% больше, чем в прошлом году (16,5 тыс. рублей). При этом 43% суммы планируется потратить на подарки, 45% – на еду и напитки, 12% – на развлечения. В этом году, как и в прошлом, в качестве самого желанного подарка с большим отрывом лидируют деньги (64% – среди мужчин, 69% – среди женщин).

Однако, как отмечает партнер департамента аудита Deloitte Владимир Бирюков, подобное повышение потребительских расходов происходит не благодаря, а вопреки: «Россияне планируют порадовать себя на новогодние праздники, несмотря на продолжающееся снижение покупательной способности».

«Мы ожидаем, что в последние две недели декабря покупательская активность вернется к уровню 2014 года», – не соглашается с Бирюковым директор по маркетингу сети «Перекресток» Дмитрий Медведев. По его оценке, средний чек вырастет приблизительно в полтора раза, но покупатели будут приобретать товары, которые участвуют в промоакциях.

Индейка – новая говядина

Разумеется, скидки дают возможность сделать нужные покупки, ведь рост цен на товары первой необходимости не мог не повлиять на поведение покупателей. Согласно данным исследовательского холдинга «Ромир», в 2016 году доля средних расходов семей на приобретение дешевых продуктов выросла на 38%. Например, всего 3% семей, участвовавших в исследовании, покупают дорогую колбасу, в то время как в прошлом году этот показатель составлял более 10%.

Доля покупателей дорогих конфет снизилась в пять раз – с 26 до 5%. До 81% выросло число семей, покупающих недорогой картофель. При этом до минимума сократилось количество домохозяйств, покупающих дорогие охлажденные мясные полуфабрикаты – с 8 до 3%. Но вместо перехода на замороженную продукцию покупатели ищут альтернативу, например, охлажденное мясо индейки. На 34% увеличилось количество семей, решивших, что этот диетический продукт занимает промежуточное положение между охлажденным мясом и курицей.

Дорогая капуста

Подобная экономия – мера вынужденная, ведь, согласно последним данным оперативного мониторинга розничных цен на продовольственные товары в Тольятти, тенденция роста цен сохранилась. «В частности, мы наблюдаем рост стоимости свежих помидоров и огурцов, связанный с сезонным поступлением в торговую сеть импортных овощей. Подорожали куриное яйцо и молочная продукция», – говорит специалист управления потребительского рынка мэрии Тольятти Сергей Федькаев.

По данным Росстата, наибольший скачок стоимости – у растительной продукции: капуста стала дороже на 63%, морковь – на 49,5%, картофель – на 21%, яблоки – на 17%. Выросли цены и на замороженную рыбу – 148 рублей в ноябре против 138 рублей в январе. Подорожали и куры, правда, не значительно – на 4 рубля, и теперь за килограмм придется заплатить 137 рублей. Активно переписываются ценники и на кондитерские изделия – килограмм печенья в начале года в среднем стоил 139 рублей, а в ноябре – 147. Килограмм шоколадных конфет с января вырос в цене с 286 до 303 рублей.