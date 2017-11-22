Кофе-брейк на обочине

О растущем бизнесе мобильных кофеен в Тольятти

По уровню потребления кофе Россия отстает от большинства европейских стран. Впрочем, это отставание многие восприняли как почву для успешного бизнеса. За последние годы кофейни различного типа появились во всех районах города, а в торговых центрах на каждом этаже можно встретить по несколько точек продажи любимого напитка. Казалось бы, рынок насыщен. Но некоторое время назад на улицах Тольятти мы начали замечать кофейни совершенно иного формата – на колесах. «ПН» решил выяснить, что необходимо знать тем, кто хочет вложиться в этот бизнес.

Вопросы технические

Смельчаки, первыми решившиеся перенять зарубежный опыт и поставить кофемашины на автомобильное шасси, столкнулись с проблемой дефицита необходимого оборудования. Как следствие, первые автокофейни обходились их владельцам невероятно дорого. Но теперь дела обстоят куда лучше: появились многочисленные франшизы, а также организации, предлагающие мобильные кофейни в аренду или помогающие организовать собственный кофейный бизнес с нуля за вполне вменяемые деньги.

Так, например, средняя цена готового «кофейного» автомобиля составляет 1,2 млн рублей. Обычно это универсал повышенной вместимости (чаще всего LADA Largus), внутри которого – полноценный «кофейный цех». В салон вмонтированы кофемашина, холодильник, система подачи воды и прочее необходимое оборудование.

Разумеется, самым дорогим элементом набора является автомобиль. Но вам не составит труда снабдить всем необходимым уже имеющееся транспортное средство. Переоборудование универсала или микроавтобуса обойдется от 200 до 450 тыс. рублей, в зависимости от уровня техники.

Электропитание системы бывает как внешнее (придется тянуть кабель от ближайшего источника), так и автономное. Для обеспечения последнего машина оборудуется дополнительным аккумулятором и преобразователем 12 вольт в 220.

Теперь нужно решить вопрос с поставщиками «расходных материалов» – фирм, предлагающих крупный и мелкий опт кофе, чая, какао, сливок, сахара и одноразовой посуды, великое множество. Таким образом, можно найти наиболее выгодный и удобный вариант.

Вопросы административные

Казалось бы, все просто и ясно. Но владельцы мобильных кофеен, с которыми пообщался «ПН», в один голос заявляют, что самая сложная стадия – получение необходимых разрешений и подбор персонала. Большинство «кофейщиков» зарегистрированы как ИП и используют упрощенную систему налогообложения. Однако бизнес, связанный с продуктами питания, накладывает дополнительные обязательства. Необходимо получить сертификат на кофемашину, санитарную книжку (если собираетесь на первых порах продавать кофе лично), нужные бумаги санитарного надзора и, в конце концов, требуется арендовать место и получить разрешение на него в управлении потребительского рынка.

Айрат ГУБАЙДУЛИН, владелец сети кофеен «Кофе вам»:

– Планируя этот бизнес, я ошибочно полагал, что автокофейня должна перемещаться по городу, выискивая наиболее выгодные места в конкретный момент. Но это так не работает. Во-первых, надо понимать, что стационарные кофейни намного популярнее. То есть подъехать к кинотеатру, торговому центру или парку и быстренько продать много кофе не получится – народ попросту пойдет в знакомый ему ларек. А во-вторых, это незаконно. Торговать можно только в одной точке, поэтому очень важно заранее подобрать хорошее место для аренды. Если же вести дело без разрешения, то вы быстро схлопочете штраф. Причем штраф этот прогрессивный: заплатив несколько раз небольшую сумму, вы, в конце концов, поразитесь количеству нулей в очередном постановлении.

Большинство «автокофейщиков», начиная бизнес, продают кофе лично. Но это дело требует постоянного присутствия и работы без входных. Поэтому довольно скоро встает вопрос о найме персонала. Помимо административно-налоговых сложностей, требуется решить вопрос с обучением человека и получением им санитарной книжки. Кроме того, нужно создать комфортные условия труда и иметь в запасе еще кого-то на непредвиденный случай.

Вопросы прибыли

И вот мы подходим к самому интересному вопросу: сколько эти ребята зарабатывают? Картина тут неоднозначная. В городах, где культура потребления кофе несколько выше тольяттинской, прибыль с одного автомобиля в зависимости от сезона и места расположения может достигать 50 тыс. рублей в день. Тольятти не так балует мобильных бариста. Здесь прибыли колеблются в среднем от 5 до 20 тыс. рублей в день. Сверхдоходы приносит работа на специальных мероприятиях: корпоративных праздниках, днях рождения, выпускных вечерах, спортивных соревнованиях и фестивалях.

«Хочу предостеречь тех, кто задумался об этом бизнесе, – продолжает Айрат. – Это очень тяжелая работа, которая требует дисциплины и саморазвития. Кофейня не работает, как, например, автомойка – сама по себе. Нужно привлекать клиента, прививать ему культуру потребления качественного напитка. У меня ушло несколько лет на создание постоянной клиентской базы. Но и это не все. Тольятти несколько отстает от других городов в плане популярности кофе, и потому, хотя мобильных кофеен не так много, рынок уже насыщен. Я знаю ребят, которые, обрадовавшись хорошему доходу, купили второй кофемобиль, но теперь не знают, куда его деть – он оказался невостребованным.