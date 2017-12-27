Коммунальные аппетиты

УК хотят увеличить нормативы по водоснабжению.

«Ассоциация ЖКХ Тольятти», в которую объединились девять крупных управляющих компаний города, добивается увеличения нормативов по горячему и холодному водоснабжению в многоквартирных домах (МКД) в три и восемь раз соответственно. По мнению УК, нормативы коммунальных ресурсов занижены и влияют на формирование задолженности перед ресурсоснабжающими организациями (РСО). Эксперты «ПН» уверены, что истинная причина возникновения этой инициативы лежит в сфере бизнес-интересов членов ассоциации.

В минувший вторник представители «Ассоциации ЖКХ Тольятти» (в нее входят ООО «Департамент ЖКХ Тольятти», «УК № 1», «УК № 3», «Жилстройэксплуатация» и еще пять компаний) заявили о необходимости увеличить нормативы потребления холодной и горячей воды на общедомовые нужды в МКД города. Произошло это в городской думе, на заседании рабочей группы по мониторингу и регулированию вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, где к обсуждению темы, помимо депутатов, подключились специалисты администрации и представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Эпицентром для критики со стороны коммунальщиков стал приказ минэнерго области № 121 от 16 мая 2017 года, который снизил нормативы на горячее и холодное водоснабжение на 20–30% в зависимости от типа дома. Эти нормативы действуют с 1 июля 2017 года. Председатель комиссии общественной палаты Самарской области по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Виктор Часовских заявлял тогда, что данное снижение стало возможным благодаря достигнутому соглашению между РСО, УК и общественностью.

Надо полагать, либо членов ассоциации не пригласили на обсуждение этой темы, либо впоследствии они кардинально изменили свое мнение. «Норматив нуждается в пересмотре, поскольку не покрывает разницы между показаниями общедомового прибора учета и индивидуальных, установленных в квартирах, – заявил гендиректор ООО «УК № 1 ЖКХ» Вадим Морозов. – В результате УК получают дисбаланс, который доходит до сотен миллионов рублей. Поэтому для отмены приказа минэнерго «Ассоциация ЖКХ Тольятти» намерена обратиться в суд».

«Давайте разберем ситуацию подробно, – предлагает наблюдатель Иван Родионов. – Несколько крупных управляющих компаний объединились в Ассоциацию «ЖКХ Тольятти» и заявили, что граждане платят за ОДН слишком мало. А должны бы платить в три раза больше за горячую и в восемь раз больше за холодную воду. Сегодня, по мнению руководителей этих УК, оплата разницы между нормативами и фактическим объемом потребленного ОДН ложится на управляющую организацию, но вот только у УК нет источников финансирования этой разницы. Простите, о чем идет речь? Если жители изначально платят по нормативу, то они именно эти средства перечисляют на счета управляющих компаний. Начисления по нормативам производятся в начале месяца, а в конце месяца производится сбор и анализ показаний приборов учета, на основании чего УК производит перерасчет. В этой схеме УК никак не задействует собственные средства, так как речь идет о перерасчете денежных средств, ранее полученных от собственников».

Напомним, что в Самарской области нормативы на ОДН по холодному и горячему водоснабжению были приняты по расчетному методу: они значительно меньше, чем те, что рассчитываются по аналоговому методу.

По мнению представителей УК, «заниженные» нормативы коммунальных ресурсов напрямую влияют на формирование задолженности у УК перед РСО. Именно поэтому еще в феврале 2017 года крупнейшие управляющие компании стали поднимать вопрос о возвращении аналогового метода расчета нормативов на общедомовые нужды, то есть начисления оплаты ОДН исключительно по нормативу, без проведения перерасчета по показаниям общедомовых приборов учета.

При этом УК обвиняют в дисбалансе «неплательщиков ЖКУ». По их мнению, причины возникновения проблем кроются в воровстве ресурсов некоторыми собственниками: использование накладных магнитов на приборы учета, предоставление заниженных показаний, несовпадение сроков подачи показаний. Однако все эти причины не показались ни депутатам, ни чиновникам, присутствовавшим на заседании, уважительными для изменения методики.

«Открою вам маленькую тайну: для бесперебойной работы УК, для поддержания себя «на плаву» в нарушение закона управляющие компании часто перекидывают средства с одной статьи расходов на другую, – поясняет эксперт «ПН», руководитель общественной приемной «Контроль ЖКХ» Алексей Ястребов. – Например, переплату жителей по статье «отопление», то есть средства, ранее оплаченные в адрес ресурсоснабжающих организаций, перекидывают себе в «карман» на статью «текущий ремонт», из которой финансируется работа УК в доме в том числе. По этим же причинам некоторые УК, в нарушение закона, часто перекладывают накопленные средства жителями одного МКД в «карман» другого МКД, в котором УК уже в начале года умудрилась «съесть» общие накопленные деньги. В результате этих махинаций получается, что предусмотренных на выполнение ранее утвержденных работ по «текущему ремонту» денег не хватает, а их где-то нужно изыскать и в срочном порядке восполнить «копилку», дабы не попасться на воровстве. Также многие крупные УК в случае нехватки денежных средств часто залезают в «карман РСО» не только по статье «отопление». Собранные с жителей средства, предназначенные для оплаты поставленных в дома ресурсов (свет, вода, стоки) используют для оплаты своих расходов (зарплата, налоги, офис). Некоторые компании умудряются не доносить до РСО до 50% собранных средств. К примеру, в отопительный сезон 2017 года наш город вступил с двухмиллиардным долгом перед РСО. Львиная доля этих долгов принадлежит вороватым УК, которые не желают работать за единственный предусмотренный законом источник дохода для них – заработную плату».

В связи с огромными долгами перед ресурсоснабжающими организациями и необходимостью кардинально решить эту проблему Госдума рассматривает проект закона «О прямых договорах с РСО», который предусматривает переход на прямые взаиморасчеты собственников и ресурсных организаций. После принятия этого закона многие крупные УК в случае нехватки денежных средств уже не смогут воспользоваться средствами РСО для затыкания «дыр» в бюджете, считают юристы.

«УК это предвидят, анализируют и стремятся защитить свой бизнес, обеспечить достаточное количество так называемых «оборотных средств» в своих кассах, – поясняет Ястребов. – По этой причине появилась сама «Ассоциация ЖКХ» Тольятти». Предложение повысить нормативы имеет те же корни.

Таким образом, УК стремятся любыми путями восполнить, а правильнее сказать, компенсировать «утраты» вследствие перехода жителей на прямые договоры с РСО. Даже если у «Ассоциации ЖКХ» и получится «протолкнуть» повышение нормативов, это в полной мере не компенсирует ожидаемые траты, а лишь затянет петлю на шее собственников».